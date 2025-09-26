Он отметил, что пока не готов говорить больше

26 сентября 2025, 18:33, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет.

О его смерти 26 сентября сообщила в своем Telegram-канале супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она поблагодарила всех, кто молился за здоровье мужа, и попросила не звонить ей и членам семьи в это время.

Новость о кончине коллеги прокомментировал режиссер Карен Шахназаров. В разговоре с "Лентой.ру" он назвал случившееся "совершенно ошарашивающей новостью" и отметил, что пока не готов говорить больше.