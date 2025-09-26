Режиссер Шахназаров признался, что его ошарашила новость о смерти Кеосаяна
Он отметил, что пока не готов говорить больше
26 сентября 2025, 18:33, ИА Амител
Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет.
О его смерти 26 сентября сообщила в своем Telegram-канале супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она поблагодарила всех, кто молился за здоровье мужа, и попросила не звонить ей и членам семьи в это время.
Новость о кончине коллеги прокомментировал режиссер Карен Шахназаров. В разговоре с "Лентой.ру" он назвал случившееся "совершенно ошарашивающей новостью" и отметил, что пока не готов говорить больше.
21:06:04 26-09-2025
А что, думал встанет и пойдёт?
07:07:42 28-09-2025
Шахназаров когда-то был вполне вменяемым и прогрессивным. А потом вот взял и скурвился! Как и Прилепин. Фу...