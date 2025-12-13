Риелтор, продавший квартиру Долиной, оказался экспертом по мошенничеству

Он сам позиционировал себя как того, кто хорошо разбирается в мошенничестве с недвижимостью

13 декабря 2025

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Прошла неделя после резонансного телеэфира на центральном канале, но Лариса Долина так и не вышла на связь с Полиной Лурье для разговора и извинений.

Лурье лично подтвердила этот факт корреспонденту aif.ru.

Следует напомнить, что в ходе телепередачи артистка публично принесла извинения покупательнице квартиры и обещала возместить 112 миллионов рублей, хотя и признала отсутствие необходимой суммы.

Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, выражает сомнения в подлинности слов Долиной, указывая на то, что певица появилась в эфире лишь через полтора года после начала следствия.

В нашумевшем деле появился новый участник. Стало известно, что оформлением сделки по продаже квартиры в Хамовниках занимался риелтор Денис Б. Именно он проводил показы квартиры Полине Лурье.

Примечательно, что этот человек представлялся специалистом по мошенническим схемам и давал рекомендации по защите от обмана. Кроме того, он, как и один из осужденных по делу Андрей Основа, является уроженцем Тольятти.

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с aif.ru высказал предположение, что риелтор, вероятно, не был вовлечен в преступную схему.

По его мнению, мошенникам, работавшим непосредственно с продавцом, не требовался такой посредник.

«Функция риелтора – это связь между продавцом и покупателем, и не более того», – подытожил Игнатов.