Риелтор, продавший квартиру Долиной, оказался экспертом по мошенничеству
Он сам позиционировал себя как того, кто хорошо разбирается в мошенничестве с недвижимостью
13 декабря 2025, 12:35, ИА Амител
Прошла неделя после резонансного телеэфира на центральном канале, но Лариса Долина так и не вышла на связь с Полиной Лурье для разговора и извинений.
Лурье лично подтвердила этот факт корреспонденту aif.ru.
Следует напомнить, что в ходе телепередачи артистка публично принесла извинения покупательнице квартиры и обещала возместить 112 миллионов рублей, хотя и признала отсутствие необходимой суммы.
Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, выражает сомнения в подлинности слов Долиной, указывая на то, что певица появилась в эфире лишь через полтора года после начала следствия.
В нашумевшем деле появился новый участник. Стало известно, что оформлением сделки по продаже квартиры в Хамовниках занимался риелтор Денис Б. Именно он проводил показы квартиры Полине Лурье.
Примечательно, что этот человек представлялся специалистом по мошенническим схемам и давал рекомендации по защите от обмана. Кроме того, он, как и один из осужденных по делу Андрей Основа, является уроженцем Тольятти.
Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с aif.ru высказал предположение, что риелтор, вероятно, не был вовлечен в преступную схему.
По его мнению, мошенникам, работавшим непосредственно с продавцом, не требовался такой посредник.
«Функция риелтора – это связь между продавцом и покупателем, и не более того», – подытожил Игнатов.
12:50:27 13-12-2025
Реально, эксперт с высшим образованием по облапошиванию людей.
13:34:08 13-12-2025
Кстати:
Назван собственник квартиры, которую продала Долина
"МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Полина Лурье значится собственницей квартиры в центре Москвы, которую певица Лариса Долина продала, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.
Как следует из документов, у квартиры сейчас один собственник, который приобрел квартиру в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет находилась во владении другого человека."
Так по поводу какого "эффекта Долиной" идёт срач?
Кем организована инфотравля пожилой 70летней певицы?
14:48:21 13-12-2025
Гость (13:34:08 13-12-2025) Кстати:Назван собственник квартиры, которую продала Доли...
Вы принципиально игнорируете здравый смысл или не в курсе про последнее решение суда?
16:29:07 13-12-2025
Гость (14:48:21 13-12-2025) Вы принципиально игнорируете здравый смысл или не в курс... Российское информационное агентство " Новости" вам дает достоверную информацию. Вы принципиально игнорируете здравый смысл, или не в курсе происходящего? Ваш случай, похоже,и то и другое... ))) Потому что не хотите видеть очевидного.
19:31:42 13-12-2025
Гость (13:34:08 13-12-2025) Кстати:Назван собственник квартиры, которую продала Доли... Да такие как Вы воду и мутят. Лурье собственник, т.к. решения судов не вступили в законную силу, все ждут решения ВС РФ....
14:07:18 13-12-2025
Этот риэлтор не в курсе цен на рынке? Просто, советы - как быстрее продать и срубить, ничего парня (специалистом по мошенническим схемам) не насторожило, просто бизнес и везуха..
14:41:06 13-12-2025
Все риэлторы жулики.. Каддафи не зря прекратил их деятельность...
14:53:41 13-12-2025
Эксперт по мошеннчеству... Может тогда сама Долина в любви Эйнштейн? Главней всего погода в доме...
15:15:22 13-12-2025
Ну а как сама то Долина!? Уже в экспертном совете по недвижимости!?!
А орден ей тоже уже вручили?!?...
Ну когда же уже!?...
19:46:57 13-12-2025
Не менее, чем "риелтор", "судьи" в ответе за продолжающийся бардак: пошто приняли абсурдное решение аннулировать сделку в пользу экс-владелицы проданной квартиры, не потребовав прежде вернуть полученные от покупательницы деньги?