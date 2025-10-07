"Риски и проблемы". Застройщик "Союз" рассказал о планах на участок 86 га у аэропорта

Компания стала первым победителем в серии аукционов, организованных "Дом.рф"

07 октября 2025, 09:15, ИА Амител

Участок 86 га у аэропорта / Фото: "Дом.рф"

Компания "Союз", выиграв 26 сентября на торгах от "Дом.рф" участок 86 га у аэропорта (часть мегаквартала 400 га), уже приступила к разработке проекта планировки на территорию. Об этом сообщил заместитель директора компании "Союз-инжиниринг" Валентин Дрюпин на круглом столе 2 октября. Мероприятие было организовано Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

«Площадка большая, перспективная, но несет ряд рисков и проблем. Мы видим серьезную проблематику подключения к инженерно-техническим сетям. На сегодняшний день в процессе ее решения. Также не секрет, что на участке нет дорожной сети, строительство которой также ложится на плечи застройщика. В дальнейшем мы также будем решать вопрос с мэрией о подключении участков к улично-дорожной сети», – рассказал Валентин Дрюпин.

Иван Гилев / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Он отметил, что, согласно городскому генплану, на участке 86 га должны разместиться школа, два детсада и парк на 18 га. Общая площадь жилья – не менее 460 тыс. квадратных метров.

«Застройщик уже приступил к разработке проекта планировки на участок, концепция будет представлена позже. Стоимость квартир озвучивать рано», – сообщил Дрюпин.

Напомним, компания "Союз" выиграла торги, предложив за участок 86 га 100,276 млн рублей. Начальная же цена площадки была 1 млн. Девелопер обошел других алтайских строителей ("Жилищную инициативу" и "Алгоритм"), а также две фирмы из Краснодарского края.

Проблемы, которые предстоит решать компаниям при застройке 400 га, подробно разбирали на круглом столе с участием девелоперов, чиновников и представителей ресурсоснабжающих организаций. О том, как он прошел, можно почитать тут.