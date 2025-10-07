НОВОСТИНедвижимость

"Риски и проблемы". Застройщик "Союз" рассказал о планах на участок 86 га у аэропорта

Компания стала первым победителем в серии аукционов, организованных "Дом.рф"

07 октября 2025, 09:15, ИА Амител

Участок 86 га у аэропорта / Фото: "Дом.рф"
Участок 86 га у аэропорта / Фото: "Дом.рф"

Компания "Союз", выиграв 26 сентября на торгах от "Дом.рф" участок 86 га у аэропорта (часть мегаквартала 400 га), уже приступила к разработке проекта планировки на территорию. Об этом сообщил заместитель директора компании "Союз-инжиниринг" Валентин Дрюпин на круглом столе 2 октября. Мероприятие было организовано Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

«Площадка большая, перспективная, но несет ряд рисков и проблем. Мы видим серьезную проблематику подключения к инженерно-техническим сетям. На сегодняшний день в процессе ее решения. Также не секрет, что на участке нет дорожной сети, строительство которой также ложится на плечи застройщика. В дальнейшем мы также будем решать вопрос с мэрией о подключении участков к улично-дорожной сети», – рассказал Валентин Дрюпин.

Иван Гилев / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Он отметил, что, согласно городскому генплану, на участке 86 га должны разместиться школа, два детсада и парк на 18 га. Общая площадь жилья – не менее 460 тыс. квадратных метров.

«Застройщик уже приступил к разработке проекта планировки на участок, концепция будет представлена позже. Стоимость квартир озвучивать рано», – сообщил Дрюпин.

Напомним, компания "Союз" выиграла торги, предложив за участок 86 га 100,276 млн рублей. Начальная же цена площадки была 1 млн. Девелопер обошел других алтайских строителей ("Жилищную инициативу" и "Алгоритм"), а также две фирмы из Краснодарского края.

Проблемы, которые предстоит решать компаниям при застройке 400 га, подробно разбирали на круглом столе с участием девелоперов, чиновников и представителей ресурсоснабжающих организаций. О том, как он прошел, можно почитать тут.

Строительство многоквартирного дома в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мы – "пилоты". Строители и чиновники обсудили, как развивать мегаполе 400 га у аэропорта

Выставленные на торги земли загнали девелоперов в тупик: они не могут уступить участки компаниям из других регионов, но и сами пока "буксуют", не зная, как осваивать территории
НОВОСТИБарнаул

Барнаул строительство земельный вопрос участок застройщики

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

09:18:41 07-10-2025

Когда застройщики собираются провести санкционированный митинг против повышения НДС и отключения мобильного интернета?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:54 07-10-2025

Гость (09:18:41 07-10-2025) Когда застройщики собираются провести санкционированный мити... Я честно пытался найти какую то логику в вашем комментарии но так и не смог, потом подумал что вы забыли может принять какие то таблетки, но откинул эту мысль ибо она наводила бы тень на вас психически нездорового человека. А потом я еще подумал, а ведь правда почему застройщику не провести митинг по поводу мобильного интернета. На счет НДС мне кажется они ничего не смогут сделать, тут мы бессильны брат надо признать.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:33 07-10-2025

Гость (09:52:54 07-10-2025) Я честно пытался найти какую то логику в вашем комментарии н... От бессилия специальные таблетки изобрели, виагра называется.
Что касается роста цен и такого себе экономическое состояния в стране - согласно Конституции Правительство Российской Федерации само может подать в отставку.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

09:39:21 07-10-2025

сами вписались в этот блудняк.
Отдали бы красноярским - спали бы спокойно.
Теперь решайте проблемы с инфраструктурой, светом, газом, водой...
Если строения будут "качественные", то цена как у чугунного моста. А это в свою очередь скажется на покупательской способности.
А если брать в ипотеку, то ....

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:11 07-10-2025

Шинник (09:39:21 07-10-2025) сами вписались в этот блудняк.Отдали бы красноярским - с... Красноярских не было. Были краснодарские.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:04 07-10-2025

Строительство человейников, чтобы богатые бежали оставлять деньги в бетон и брать по 60 ипотек. Жилищный вопрос это не решает.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

12:57:37 07-10-2025

Краснодарские, Красноярские, Омские. Но ведь покупают? Хотя для меня за рамками разумного понятия -возле аэропорта.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:17 07-10-2025

Пузырек (12:57:37 07-10-2025) Краснодарские, Красноярские, Омские. Но ведь покупают? Хотя ... Наблюдать за взлетающими и приземляюшимися самолётами, слушать гул турбин.. романтика. Ведь каждый мечтает об этом)

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
С.М.

16:47:02 07-10-2025

А что так важно Барнаул до упора застраивать ? В крае есть ещё города .

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:25:50 07-10-2025

С.М. (16:47:02 07-10-2025) Москва тоже расширяется.
Про другие города края - в краевую администрацию.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Necto

22:31:51 07-10-2025

А какие другие?

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров