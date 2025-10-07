"Риски и проблемы". Застройщик "Союз" рассказал о планах на участок 86 га у аэропорта
Компания стала первым победителем в серии аукционов, организованных "Дом.рф"
07 октября 2025, 09:15, ИА Амител
Компания "Союз", выиграв 26 сентября на торгах от "Дом.рф" участок 86 га у аэропорта (часть мегаквартала 400 га), уже приступила к разработке проекта планировки на территорию. Об этом сообщил заместитель директора компании "Союз-инжиниринг" Валентин Дрюпин на круглом столе 2 октября. Мероприятие было организовано Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
«Площадка большая, перспективная, но несет ряд рисков и проблем. Мы видим серьезную проблематику подключения к инженерно-техническим сетям. На сегодняшний день в процессе ее решения. Также не секрет, что на участке нет дорожной сети, строительство которой также ложится на плечи застройщика. В дальнейшем мы также будем решать вопрос с мэрией о подключении участков к улично-дорожной сети», – рассказал Валентин Дрюпин.
Иван Гилев / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Он отметил, что, согласно городскому генплану, на участке 86 га должны разместиться школа, два детсада и парк на 18 га. Общая площадь жилья – не менее 460 тыс. квадратных метров.
«Застройщик уже приступил к разработке проекта планировки на участок, концепция будет представлена позже. Стоимость квартир озвучивать рано», – сообщил Дрюпин.
Напомним, компания "Союз" выиграла торги, предложив за участок 86 га 100,276 млн рублей. Начальная же цена площадки была 1 млн. Девелопер обошел других алтайских строителей ("Жилищную инициативу" и "Алгоритм"), а также две фирмы из Краснодарского края.
Проблемы, которые предстоит решать компаниям при застройке 400 га, подробно разбирали на круглом столе с участием девелоперов, чиновников и представителей ресурсоснабжающих организаций. О том, как он прошел, можно почитать тут.
09:18:41 07-10-2025
Когда застройщики собираются провести санкционированный митинг против повышения НДС и отключения мобильного интернета?
09:52:54 07-10-2025
Гость (09:18:41 07-10-2025) Когда застройщики собираются провести санкционированный мити... Я честно пытался найти какую то логику в вашем комментарии но так и не смог, потом подумал что вы забыли может принять какие то таблетки, но откинул эту мысль ибо она наводила бы тень на вас психически нездорового человека. А потом я еще подумал, а ведь правда почему застройщику не провести митинг по поводу мобильного интернета. На счет НДС мне кажется они ничего не смогут сделать, тут мы бессильны брат надо признать.
10:12:33 07-10-2025
Гость (09:52:54 07-10-2025) Я честно пытался найти какую то логику в вашем комментарии н... От бессилия специальные таблетки изобрели, виагра называется.
Что касается роста цен и такого себе экономическое состояния в стране - согласно Конституции Правительство Российской Федерации само может подать в отставку.
09:39:21 07-10-2025
сами вписались в этот блудняк.
Отдали бы красноярским - спали бы спокойно.
Теперь решайте проблемы с инфраструктурой, светом, газом, водой...
Если строения будут "качественные", то цена как у чугунного моста. А это в свою очередь скажется на покупательской способности.
А если брать в ипотеку, то ....
10:50:11 07-10-2025
Шинник (09:39:21 07-10-2025) сами вписались в этот блудняк.Отдали бы красноярским - с... Красноярских не было. Были краснодарские.
11:23:04 07-10-2025
Строительство человейников, чтобы богатые бежали оставлять деньги в бетон и брать по 60 ипотек. Жилищный вопрос это не решает.
12:57:37 07-10-2025
Краснодарские, Красноярские, Омские. Но ведь покупают? Хотя для меня за рамками разумного понятия -возле аэропорта.
17:14:17 07-10-2025
Пузырек (12:57:37 07-10-2025) Краснодарские, Красноярские, Омские. Но ведь покупают? Хотя ... Наблюдать за взлетающими и приземляюшимися самолётами, слушать гул турбин.. романтика. Ведь каждый мечтает об этом)
16:47:02 07-10-2025
А что так важно Барнаул до упора застраивать ? В крае есть ещё города .
21:25:50 07-10-2025
С.М. (16:47:02 07-10-2025) Москва тоже расширяется.
Про другие города края - в краевую администрацию.
22:31:51 07-10-2025
А какие другие?