Рекламу энергетиков в России обязали сопровождать предупреждением о вреде

08 февраля 2026, 15:00, ИА Амител

Молодой человек пьет энергетик / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу ужесточенные правила рекламы безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Любая реклама такой продукции теперь должна содержать заметное предупреждение о вреде чрезмерного потребления, а также не должна быть адресована несовершеннолетним, сообщает РИА Новости.

Как сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, требования к формату предупреждения строго регламентированы: в телерекламе оно должно длиться не менее пяти секунд и занимать не менее 7% площади кадра.

В радиороликах — не менее трех секунд, а в печатной и наружной рекламе — также 7% от рекламного пространства. За нарушение этих норм рекламодателей и распространителей ждет ответственность.

Леонов подчеркнул, что энергетики не приносят пользы здоровью, а их компоненты (кофеин, таурин и др.) в избытке могут наносить серьезный ущерб сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной системам.

Новый закон призван повысить осведомленность граждан, особенно молодежи, о рисках злоупотребления такими напитками.