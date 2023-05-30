Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для покупки авиабилетов
Эксперты выделили как достоинства, так и недостатки сервисов
30 мая 2023, 15:27, ИА Амител
Роскачество выбрало три лучших приложения для поиска доступных авиабилетов – это "Авиасейлс", "Яндекс Путешествия" и Ozon, сообщается на сайте организации.
Занявший первую строчку "Авиасейлс" имеет наибольшие удобство и функциональность, а также возможность отслеживать цены и наибольшее количество фильтров и сортировок. Недостатком выделили минимальную помощь в приложении.
"Яндекс Путешествия" могут похвастаться множеством способов регистрации и авторизации на iOS, календарём цен и отличной поддержкой в приложении – правда, если потребуется удалить аккаунт, то и делать это придётся через неё.
На третье место эксперты поставили приложение Ozon. Оно, как и "Авиасейлс" и "Яндекс Путешествия", предлагает информативные карточки билетов, а ещё имеет широкий выбор классов бронирования. Но есть и минус: цены отслеживать нельзя.
15:33:25 30-05-2023
А самолёт дрон может сбить ?
16:34:37 30-05-2023
Гость (15:33:25 30-05-2023) А самолёт дрон может сбить ?... Может.