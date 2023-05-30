Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для покупки авиабилетов

Эксперты выделили как достоинства, так и недостатки сервисов

30 мая 2023, 15:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Роскачество выбрало три лучших приложения для поиска доступных авиабилетов – это "Авиасейлс", "Яндекс Путешествия" и Ozon, сообщается на сайте организации.

Занявший первую строчку "Авиасейлс" имеет наибольшие удобство и функциональность, а также возможность отслеживать цены и наибольшее количество фильтров и сортировок. Недостатком выделили минимальную помощь в приложении.

"Яндекс Путешествия" могут похвастаться множеством способов регистрации и авторизации на iOS, календарём цен и отличной поддержкой в приложении – правда, если потребуется удалить аккаунт, то и делать это придётся через неё.

На третье место эксперты поставили приложение Ozon. Оно, как и "Авиасейлс" и "Яндекс Путешествия", предлагает информативные карточки билетов, а ещё имеет широкий выбор классов бронирования. Но есть и минус: цены отслеживать нельзя.