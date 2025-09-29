Россельхозбанк направил 13 млрд рублей на сезонные работы в Алтайском крае

Это на два миллиарда больше, чем годом ранее

Урожай. Поле. Пшеница / Фото: пресс-служба РСХБ

В Алтайском крае продолжается кампания по уборке урожая, благоприятная сухая и солнечная погода позволяет аграриям ускорить темпы. По данным краевого Минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры собраны уже более чем с 70% площадей, продолжается жатва масличных. Впереди у сельхозпроизводителей подготовка полей к весне, которая традиционно требует финансовых вложений. На эти работы Россельхозбанк предоставил уже более 13 млрд рублей.

Как ключевой кредитор агропромышленного комплекса, РСХБ активно финансирует сезонные кампании. На сегодняшний день алтайский филиал предоставил займы на сумму свыше 13 млрд рублей, что на 2 млрд больше уровня аналогичного периода 2024 года. При этом основная часть средств – 7,3 млрд рублей (58%) – направлена в адрес представителей малого, среднего и микробизнеса. Все кредиты выдаются на льготных условиях.

Директор филиала Николай Бойко подчеркнул, что поддержка аграриев – одно из приоритетных направлений деятельности банка.

«Мы понимаем важность своевременного проведения сезонных работ – посевной и уборочной. Сегодня аграрии могут получить в Россельхозбанке кредит на любые сезонные нужды: от покупки семян, кормов, удобрений и других материально-технических ресурсов до покупки запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов. Банком предусмотрены все потребности аграриев, связанные с сезонными работами», – отметил он.

Особую поддержку получают фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Для них в Россельхозбанке действуют специальные программы:

"Сезонный стандарт. Растениеводство" – для предприятий, занимающихся выращиванием сельхозкультур;

"Сезонный стандарт. Животноводство" – для хозяйств, специализирующихся на производстве животноводческой продукции;

"Под залог будущего урожая" – для растениеводческих предприятий;

"Сезонный. Переработка" – для организаций пищевой и перерабатывающей отраслей, а также животноводческих и птицеводческих комплексов;

"Кредит на закупку зерна под залог урожая" – для юрлиц и ИП, включая КФХ в статусе юридического лица и глав КФХ.

При выполнении определенных условий полное обеспечение займа не требуется. Для индивидуальных предпринимателей, подающих заявку до 20 млн рублей, действует упрощенная система оценки платежеспособности: решение о выдаче можно получить всего за три дня. Кредиты по ставке с господдержкой предоставляются при соблюдении всех условий, определенных законодательством.

Как ранее сообщал amic.ru, в первые десять дней сентября малый и средний бизнес Алтайского края получил в Россельхозбанке кредиты на сумму 8,5 млрд рублей – это на 2,2 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совокупный портфель по этой категории клиентов превысил 15 млрд рублей.

Основными заемщиками остаются сельхозпредприятия, которые оформляют кредиты для проведения сезонных полевых работ, закупки техники, топлива, удобрений и модернизации производственных процессов. Более половины выдач (64%) пошло на пополнение оборотных средств, 36% – на инвестиционные проекты. В регионе также реализуется около 15 инвестпроектов малого и среднего бизнеса общей стоимостью свыше 4,7 млрд рублей.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

