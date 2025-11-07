Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 16,1% годовых

Предложение доступно новым клиентам при открытии депозитов онлайн на два месяца

07 ноября 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFFwj7oE

Флаг Россельхозбанка / Фото: РСХБ

Россельхозбанк обновил условия по своим продуктам и повысил максимальную доходность для новых клиентов. Теперь по депозиту "Свой вклад" ставка составляет 16% годовых, а "Ультра Доходный" – 16,1% годовых. Предложения доступны новым клиентам при открытии вкладов через мобильное приложение или интернет-банк на два месяца без возможности пополнения и снятия.

«Россельхозбанк стремится сделать условия для новых клиентов максимально привлекательными», – сказала руководитель блока розничного бизнеса РСХБ Людмила Корсакова.

И добавила, что повышение ставки по одному из самых востребованных продуктов позволит получить высокую прибыль за короткий срок.

Продукты банка доступны для открытия и управления как в отделениях, так и через мобильное приложение и интернет-банк.

Для получения более подробной информации о сбережениях и других предложениях РСХБ можно обратиться в отделения, воспользоваться мобильным приложением, позвонить в контакт-центр или посетить официальный сайт.

Как ранее сообщал amic.ru, Россельхозбанк продолжает активно поддерживать аграриев Алтайского края и Республики Алтай, увеличив объем кредитования в 2025 году. На 15 октября сумма выданных кредитов составила более 20 млрд рублей, из которых 15 млрд направили на сезонные работы. Банк занимает 73% рынка кредитования АПК в Алтайском крае и 100% в Республике Алтай. Объем финансирования агропромышленных предприятий вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, что подтверждает высокий спрос на кредиты РСХБ.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

Реклама