Россельхозбанк выпустил кредитную карту с большим льготным периодом, кешбэком и бонусами

Оформить и обслуживать ее клиенты смогут бесплатно

Кредитная карта СВОЯ от Россельхозбанка – это не только способ займа, но и эффективный инструмент накоплений. Карта привязана к накопительному счету, что позволяет не только тратить деньги, но и зарабатывать на своих сбережениях.

В течение 115 дней на карту действует льготный период, в который можно совершать покупки без начисления процентов. Все поступления – зарплата и другие доходы – можно переводить на накопительный счет "Мой счет" с процентной ставкой под 9% годовых. А с учетом процентной надбавки в рамках акции "Выгодные траты" доход по накопительному счету может вырасти до 16% годовых, в зависимости от объема покупок.

После окончания льготного периода клиент не только вернет заемные средства, воспользовавшись деньгами банка бесплатно, но и получит доход с накоплений на счете.

"Кредитный лимит по карте СВОЯ – до одного миллиона рублей. При погашении задолженности лимит кредитования восстанавливается, что позволяет прибегать к заемным средствам банка многократно", – пояснила заместитель директора Алтайского филиала РСХБ Татьяна Руденко.

Дополнительные преимущества карты:

Снятие наличных без комиссии в первые 30 дней с момента открытия счёта.

Кешбэк за покупки в пяти выбранных категориях.

Возврат до 15% баллами за каждые потраченные 100 рублей.

Обмен баллов, полученных за покупки у партнеров банка, на деньги по курсу один балл равен одному рублю.

Также доступны мобильный и интернет-банкинг и СМС-информирование. Для зарплатных клиентов и пенсионеров, получающих выплаты через РСХБ, достаточно паспорта. Новым клиентам потребуется подтвердить доход. Оформление и обслуживание карты бесплатные.

Жители Алтайского края и Республики Алтай могут оформить карту СВОЯ онлайн через сайт или мобильное приложение РСХБ, а также в отделениях банка. Адреса отделений можно найти на сайте rshb.ru.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте Россельхозбанка.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

