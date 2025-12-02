Россия и Индия достигли договоренностей по отправке военных и техники

Соглашение предполагает использование установленных процедур в ряде типовых ситуаций

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Индией, которое определяет порядок направления военных на территорию друг друга, а также правила захода военных кораблей и пролета военных воздушных судов. Документ был подписан 18 февраля этого года, пишет "МК".

Как следует из пояснительной записки, установленный порядок будет применяться во время совместных учений и тренировок, при оказании гуманитарной помощи, ликвидации последствий природных катастроф, а также в иных ситуациях по взаимной договоренности сторон.

В правительстве подчеркивают, что ратификация соглашения упростит использование воздушного пространства обеих стран и заход военных кораблей в порты друг друга, а также обеспечит более гибкое и безопасное материально-техническое обеспечение совместных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия готовят соглашение о привлечении индийских рабочих. По данным Минтруда, квота на 2025 год для трудовых мигрантов из Индии составляет 71,8 тысячи человек. Новый документ будет направлен на защиту прав иностранных работников и дальнейшее расширение сотрудничества в этой сфере.