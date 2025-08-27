НОВОСТИПолитика

Россия перевела Латвии миллионы евро на военные пенсии

Минфин Латвии подтвердил получение денег 25 августа

27 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

За полгода России удалось перевести в казну Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило агентство LETA со ссылкой на главу МИД Байбу Браже.

«Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро на выплату пенсий и пособий гражданам России – пенсионерам за три квартала 2025 года», – отмечается в сообщении.

Минфин Латвии подтвердил получение денег 25 августа. Министерство благосостояния уточнило, что сейчас ожидает от Москвы обновленный список пенсионеров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова требовала от прибалтийских стран решения проблем с военными пенсиями из России. Дипломат добавила, что Москва продолжит делать все возможное для скорейшего решения данных проблем.

пенсии

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:33:36 27-08-2025

нормально ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:33 27-08-2025

Гость (10:33:36 27-08-2025) нормально ?... Дурдом.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:00 27-08-2025

Гость (10:33:36 27-08-2025) нормально ?...
А вы считаете , что Россия должна кидать своих граждан с пенсией? Ваша фамилия случайно не Роднина?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:03 27-08-2025

У нас в Латвии 17 тысяч военных пенсионеров? Это если сумму поделить на ср. пенсию получилось.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:34:46 27-08-2025

Гость (13:25:03 27-08-2025) У нас в Латвии 17 тысяч военных пенсионеров? Это если сумму ... укомплектованная дивизия.

  -1 Нравится
Ответить
