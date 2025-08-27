Россия перевела Латвии миллионы евро на военные пенсии

Минфин Латвии подтвердил получение денег 25 августа

27 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

За полгода России удалось перевести в казну Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило агентство LETA со ссылкой на главу МИД Байбу Браже.

«Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро на выплату пенсий и пособий гражданам России – пенсионерам за три квартала 2025 года», – отмечается в сообщении.

Минфин Латвии подтвердил получение денег 25 августа. Министерство благосостояния уточнило, что сейчас ожидает от Москвы обновленный список пенсионеров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова требовала от прибалтийских стран решения проблем с военными пенсиями из России. Дипломат добавила, что Москва продолжит делать все возможное для скорейшего решения данных проблем.