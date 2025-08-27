Россия перевела Латвии миллионы евро на военные пенсии
Минфин Латвии подтвердил получение денег 25 августа
27 августа 2025, 09:15, ИА Амител
За полгода России удалось перевести в казну Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило агентство LETA со ссылкой на главу МИД Байбу Браже.
«Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро на выплату пенсий и пособий гражданам России – пенсионерам за три квартала 2025 года», – отмечается в сообщении.
Минфин Латвии подтвердил получение денег 25 августа. Министерство благосостояния уточнило, что сейчас ожидает от Москвы обновленный список пенсионеров.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова требовала от прибалтийских стран решения проблем с военными пенсиями из России. Дипломат добавила, что Москва продолжит делать все возможное для скорейшего решения данных проблем.
10:33:36 27-08-2025
нормально ?
11:49:33 27-08-2025
Гость (10:33:36 27-08-2025) нормально ?... Дурдом.
11:52:00 27-08-2025
Гость (10:33:36 27-08-2025) нормально ?...
А вы считаете , что Россия должна кидать своих граждан с пенсией? Ваша фамилия случайно не Роднина?
13:25:03 27-08-2025
У нас в Латвии 17 тысяч военных пенсионеров? Это если сумму поделить на ср. пенсию получилось.
13:34:46 27-08-2025
Гость (13:25:03 27-08-2025) У нас в Латвии 17 тысяч военных пенсионеров? Это если сумму ... укомплектованная дивизия.