Максима Галкина* сбил автомобиль в Латвии
Артист попал в ДТП во время велопрогулки в Юрмале
08 августа 2025, 08:40, ИА Амител
Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"
Юмориста Максима Галкина* сбил автомобиль во время велопрогулки в Юрмале. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, комик ехал на велосипеде по проспекту Видус. В какой-то момент сбоку в него влетел автомобиль Volkswagen, которым управляла женщина.
В результате столкновения осколки разбитого стекла порезали Галкину* руку. Как пишет Shot, из-за этого на последнем концерте артист выступал с забинтованной кистью.
При этом ни сам юморист, ни его супруга Алла Пугачева пока не комментировали произошедшее.
*Признан иноагентом на территории РФ
09:32:36 08-08-2025
Давить таких иноагентов.
09:51:21 08-08-2025
которым управляла женщина --- Бошаров или Петров
14:02:40 08-08-2025
Гость (09:51:21 08-08-2025) которым управляла женщина --- Бошаров или Петров ... Алла Борисовна)
09:56:27 08-08-2025
Надо было, этого петушару добить там на месте! Мерзкий человек, жил в нашей Стране, кормится, зарабатывал.
Свалил и х. с ним.
И бабку его с мочалкой потасконной не пускать в Страну нашу. Твари конченные.
10:10:17 08-08-2025
Какое хорошее заделье с утра барнаульцам! Весь день в глупости можно будет соревноваться.
10:58:37 08-08-2025
Сколько негатива! Интересно, что он плохого нам всем сделал? Просветите.
11:12:35 08-08-2025
Гость (10:58:37 08-08-2025) Сколько негатива! Интересно, что он плохого нам всем сделал?... Он открывал рот на мою любимую Родину!
Смерть иностранным агентам!
Казнь предателю и его бабушке!
17:16:48 09-08-2025
Гость (11:12:35 08-08-2025) Он открывал рот на мою любимую Родину!Смерть иностранным... Да нет у тебя ни родины, ни флага. Одна каша манная в голове!
15:50:34 08-08-2025
Он так и не осудил израильскую военщину, осуществляющую геноцид палестинского народа.
20:39:39 08-08-2025
"О.Бендер попал под лошадь."
21:22:12 08-08-2025
А кто это Галкин?