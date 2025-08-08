НОВОСТИПроисшествия

Максима Галкина* сбил автомобиль в Латвии

Артист попал в ДТП во время велопрогулки в Юрмале

08 августа 2025, 08:40, ИА Амител

Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"
Юмориста Максима Галкина* сбил автомобиль во время велопрогулки в Юрмале. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, комик ехал на велосипеде по проспекту Видус. В какой-то момент сбоку в него влетел автомобиль Volkswagen, которым управляла женщина.

В результате столкновения осколки разбитого стекла порезали Галкину* руку. Как пишет Shot, из-за этого на последнем концерте артист выступал с забинтованной кистью.

При этом ни сам юморист, ни его супруга Алла Пугачева пока не комментировали произошедшее.

*Признан иноагентом на территории РФ

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

09:32:36 08-08-2025

Давить таких иноагентов.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:21 08-08-2025

которым управляла женщина --- Бошаров или Петров

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:40 08-08-2025

Гость (09:51:21 08-08-2025) которым управляла женщина --- Бошаров или Петров ... Алла Борисовна)

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:27 08-08-2025

Надо было, этого петушару добить там на месте! Мерзкий человек, жил в нашей Стране, кормится, зарабатывал.
Свалил и х. с ним.
И бабку его с мочалкой потасконной не пускать в Страну нашу. Твари конченные.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:17 08-08-2025

Какое хорошее заделье с утра барнаульцам! Весь день в глупости можно будет соревноваться.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:37 08-08-2025

Сколько негатива! Интересно, что он плохого нам всем сделал? Просветите.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:35 08-08-2025

Гость (10:58:37 08-08-2025) Сколько негатива! Интересно, что он плохого нам всем сделал?... Он открывал рот на мою любимую Родину!
Смерть иностранным агентам!
Казнь предателю и его бабушке!

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:16:48 09-08-2025

Гость (11:12:35 08-08-2025) Он открывал рот на мою любимую Родину!Смерть иностранным... Да нет у тебя ни родины, ни флага. Одна каша манная в голове!

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:34 08-08-2025

Он так и не осудил израильскую военщину, осуществляющую геноцид палестинского народа.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Васся

20:39:39 08-08-2025

"О.Бендер попал под лошадь."

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

21:22:12 08-08-2025

А кто это Галкин?

  Нравится
Ответить
