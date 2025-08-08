Артист попал в ДТП во время велопрогулки в Юрмале

08 августа 2025, 08:40, ИА Амител

Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"

Юмориста Максима Галкина* сбил автомобиль во время велопрогулки в Юрмале. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, комик ехал на велосипеде по проспекту Видус. В какой-то момент сбоку в него влетел автомобиль Volkswagen, которым управляла женщина.

В результате столкновения осколки разбитого стекла порезали Галкину* руку. Как пишет Shot, из-за этого на последнем концерте артист выступал с забинтованной кистью.

При этом ни сам юморист, ни его супруга Алла Пугачева пока не комментировали произошедшее.

*Признан иноагентом на территории РФ