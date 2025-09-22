Россия предложила США продлить ядерный мораторий на год после истечения ДСНВ
Это предложение, озвученное на совещании с Совбезом, носит взаимный характер и будет действовать только в случае аналогичных шагов со стороны США
22 сентября 2025, 21:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны в течение года после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) 5 февраля 2026 года соблюдать его количественные ограничения, пишет "Интерфакс".
Путин подчеркнул, что такая мера призвана предотвратить неконтролируемую гонку вооружений и сохранить предсказуемость в текущей турбулентной обстановке. При этом Россия будет тщательно отслеживать действия американской стороны в сфере стратегических вооружений.
Президент напомнил, что выполнение ДСНВ было приостановлено Россией в 2023 году из-за "крайне враждебной политики" администрации США, однако полный отказ от наследия договора после его истечения был бы, по мнению Москвы, ошибочным шагом.
21:58:22 22-09-2025
И всё?
Зря ждали 14:30мск
22:40:12 22-09-2025
Гость (21:58:22 22-09-2025) И всё?Зря ждали 14:30мск... Это не всё.Найдите обзор совещания Совбеза и ознакомьтесь.
23:21:49 22-09-2025
Гость (22:40:12 22-09-2025) Это не всё.Найдите обзор совещания Совбеза и ознакомьтесь.... Там что то есть интересующее трудящихся ?
08:12:02 23-09-2025
Старая песня кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно". Ничему жизнь "му..дрецов" не учит...
10:18:34 23-09-2025
Стеклодувная фабрика "Уранушка" имени Курчатова предлагает следующие услуги:
- поделки из светящегося стекла
- застеклить всю территорию 404
- застеклить всю территорию Мелкобритании
- застеклить всю территорию Соединённых Штатов Пиндоссии
10:26:43 23-09-2025
Гость (10:18:34 23-09-2025) Стеклодувная фабрика "Уранушка" имени Курчатова предлагает с... вы кровожадный и беспощадный Бромолей!
А нам не надо!
нам нужен Мир. Желательно - весь.