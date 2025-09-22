Россия предложила США продлить ядерный мораторий на год после истечения ДСНВ

Это предложение, озвученное на совещании с Совбезом, носит взаимный характер и будет действовать только в случае аналогичных шагов со стороны США

22 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны в течение года после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) 5 февраля 2026 года соблюдать его количественные ограничения, пишет "Интерфакс".

Это предложение, озвученное на совещании с Совбезом, носит взаимный характер и будет действовать только в случае аналогичных шагов со стороны США.

Путин подчеркнул, что такая мера призвана предотвратить неконтролируемую гонку вооружений и сохранить предсказуемость в текущей турбулентной обстановке. При этом Россия будет тщательно отслеживать действия американской стороны в сфере стратегических вооружений.

Президент напомнил, что выполнение ДСНВ было приостановлено Россией в 2023 году из-за "крайне враждебной политики" администрации США, однако полный отказ от наследия договора после его истечения был бы, по мнению Москвы, ошибочным шагом.