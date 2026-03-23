Россиян могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за сушку белья за балконом многоэтажного дома
Во многих регионах страны действуют правила благоустройства, которые прямо запрещают развешивать на наружных фасадах зданий одежду и ковры
23 марта 2026, 11:48, ИА Амител
Россиянам могут выписать штраф до 15 тысяч рублей за сушку белья на фасаде многоквартирного дома — например, за окном или вне пределов балкона.
Причина в том, что такая сушка способна помешать эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. Об этом ТАСС рассказал Георгий Пачулия, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина.
По словам юриста, развешивать белье на фасаде запрещено, так как эта часть здания относится к общедомовому имуществу, а любые изменения его внешнего вида нарушают правила эксплуатации жилищного фонда. Эксперт выделил два вида ответственности за подобные действия.
Во‑первых, речь может идти об административной ответственности: если сушка белья создает препятствия для эвакуации в чрезвычайных ситуациях — гражданину грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
Во‑вторых, во многих регионах России действуют местные правила благоустройства — они прямо запрещают развешивать на наружных фасадах зданий, в том числе на балконах и окнах, выходящих на улицу, белье, одежду и ковры. Ранее сообщалось, что россиянам могут выписать штраф и за ночную стирку.
Оштрафуют за трусы цвета флага?
Напишите, по какой статьте и на сколько нужно штрафовать тех, кто свои пакеты с мусором не в контейнер на площадке выбрасывают, а урну у подъезда!
Или тупо у двери в мусорокамеру ставят, достали б#$
жалко вас, жертвы ччеловейкников ))) , если достало, построй свой дом, не поверишь - ляпота. кайф.
По аналогии со статьей о превышении должностных полномочий, нужна статья - Мешал жить людям.
кто-то решил десантироваться с балкона?
бгг (12:28:03 23-03-2026) кто-то решил десантироваться с балкона? да там наоборот - кто если свалится зацепится за белье и не расшибется же
Так то да
В некоторых постираных бабьих парашютах можно запутаться при эвакуации.
Гость (13:38:01 23-03-2026) Так то даВ некоторых постираных бабьих парашютах можно з...
Сейчас у многих мужиков парашюты гораздо больше .
гость (16:43:27 23-03-2026) Сейчас у многих мужиков парашюты гораздо больше .... Это правильно, физиологично и гигиенично. А все остальное - для слааааденьких!
им там что- то в воду добавляют что ли? знающих прошу рассказать!.заранее спасибо.
Элен без ребят (14:02:25 23-03-2026) им там что- то в воду добавляют что ли? знающих прошу расск... Они сами плотно сидят. Но об этом теперь даже говорить нельзя! О как! Все для народа и его безопасности!
еще одна глупость. Кому может помешать вывешенное белье за балкон? Собственникам квартир? У большинства населения не лоджии, а маленькие балконы, и люди пытаются хоть как-то улучшить быт. Нужно установить лимит по запретам, а нарушивших этот лимит штрафовать на сотни тысяч, чтобы не злили людей
В чем проблема дома протянуть веревку во время сушки? Надо всего два крючка. После современных автоматов белье сушится максимум пару часов.
сушка способна помешать эвакуации людей.. Очередное вымогательство денежков?
Гость (11:52:34 23-03-2026) Оштрафуют за трусы цвета флага?... Если Вы женщина, то натурой возьмут, а если мужчина, то уже по усмотрению надзирательного органа☝️🤭😂