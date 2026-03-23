23 марта 2026, 11:48, ИА Амител

Сушка белья / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Россиянам могут выписать штраф до 15 тысяч рублей за сушку белья на фасаде многоквартирного дома — например, за окном или вне пределов балкона.

Причина в том, что такая сушка способна помешать эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. Об этом ТАСС рассказал Георгий Пачулия, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина.

По словам юриста, развешивать белье на фасаде запрещено, так как эта часть здания относится к общедомовому имуществу, а любые изменения его внешнего вида нарушают правила эксплуатации жилищного фонда. Эксперт выделил два вида ответственности за подобные действия.

Во‑первых, речь может идти об административной ответственности: если сушка белья создает препятствия для эвакуации в чрезвычайных ситуациях — гражданину грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Во‑вторых, во многих регионах России действуют местные правила благоустройства — они прямо запрещают развешивать на наружных фасадах зданий, в том числе на балконах и окнах, выходящих на улицу, белье, одежду и ковры. Ранее сообщалось, что россиянам могут выписать штраф и за ночную стирку.