НОВОСТИОбщество

Россиян могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за сушку белья за балконом многоэтажного дома

Во многих регионах страны действуют правила благоустройства, которые прямо запрещают развешивать на наружных фасадах зданий одежду и ковры

23 марта 2026, 11:48, ИА Амител

Сушка белья / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Россиянам могут выписать штраф до 15 тысяч рублей за сушку белья на фасаде многоквартирного дома — например, за окном или вне пределов балкона.

Причина в том, что такая сушка способна помешать эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. Об этом ТАСС рассказал Георгий Пачулия, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина.

По словам юриста, развешивать белье на фасаде запрещено, так как эта часть здания относится к общедомовому имуществу, а любые изменения его внешнего вида нарушают правила эксплуатации жилищного фонда. Эксперт выделил два вида ответственности за подобные действия.

Во‑первых, речь может идти об административной ответственности: если сушка белья создает препятствия для эвакуации в чрезвычайных ситуациях — гражданину грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Во‑вторых, во многих регионах России действуют местные правила благоустройства — они прямо запрещают развешивать на наружных фасадах зданий, в том числе на балконах и окнах, выходящих на улицу, белье, одежду и ковры. Ранее сообщалось, что россиянам могут выписать штраф и за ночную стирку

НОВОСТИОбщество

недвижимость штрафы

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

11:52:34 23-03-2026

Оштрафуют за трусы цвета флага?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:39 23-03-2026

Напишите, по какой статьте и на сколько нужно штрафовать тех, кто свои пакеты с мусором не в контейнер на площадке выбрасывают, а урну у подъезда!

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:29 23-03-2026

Гость (11:56:39 23-03-2026) Напишите, по какой статьте и на сколько нужно штрафовать тех... Или тупо у двери в мусорокамеру ставят, достали б#$

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:00 23-03-2026

Гость (14:42:29 23-03-2026) Или тупо у двери в мусорокамеру ставят, достали б#$... жалко вас, жертвы ччеловейкников ))) , если достало, построй свой дом, не поверишь - ляпота. кайф.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый человек

12:02:01 23-03-2026

По аналогии со статьей о превышении должностных полномочий, нужна статья - Мешал жить людям.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

12:28:03 23-03-2026

такая сушка способна помешать эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях

кто-то решил десантироваться с балкона?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:11 23-03-2026

бгг (12:28:03 23-03-2026) кто-то решил десантироваться с балкона? да там наоборот - кто если свалится зацепится за белье и не расшибется же

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:01 23-03-2026

Так то да
В некоторых постираных бабьих парашютах можно запутаться при эвакуации.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:43:27 23-03-2026

Гость (13:38:01 23-03-2026) Так то даВ некоторых постираных бабьих парашютах можно з...
Сейчас у многих мужиков парашюты гораздо больше .

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:48:30 23-03-2026

гость (16:43:27 23-03-2026) Сейчас у многих мужиков парашюты гораздо больше .... Это правильно, физиологично и гигиенично. А все остальное - для слааааденьких!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:02:25 23-03-2026

им там что- то в воду добавляют что ли? знающих прошу рассказать!.заранее спасибо.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:46:57 23-03-2026

Элен без ребят (14:02:25 23-03-2026) им там что- то в воду добавляют что ли? знающих прошу расск... Они сами плотно сидят. Но об этом теперь даже говорить нельзя! О как! Все для народа и его безопасности!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:33:23 23-03-2026

еще одна глупость. Кому может помешать вывешенное белье за балкон? Собственникам квартир? У большинства населения не лоджии, а маленькие балконы, и люди пытаются хоть как-то улучшить быт. Нужно установить лимит по запретам, а нарушивших этот лимит штрафовать на сотни тысяч, чтобы не злили людей

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:00 23-03-2026

гость (17:33:23 23-03-2026) еще одна глупость. Кому может помешать вывешенное белье за б... В чем проблема дома протянуть веревку во время сушки? Надо всего два крючка. После современных автоматов белье сушится максимум пару часов.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:13 24-03-2026

сушка способна помешать эвакуации людей.. Очередное вымогательство денежков?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:47:45 01-04-2026

Гость (11:52:34 23-03-2026) Оштрафуют за трусы цвета флага?... Если Вы женщина, то натурой возьмут, а если мужчина, то уже по усмотрению надзирательного органа☝️🤭😂

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров