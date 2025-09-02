Закон закрепляет подобные запреты для определенных профессий

Работник может лишиться места из-за обычного селфи, если снимок нарушает правила, связанные с коммерческой тайной или защитой персональных данных. Об этом РИА Новости рассказал юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

По его словам, решение о запрете или разрешении на фото- и видеосъемку принимает сам работодатель. Конкретные ограничения фиксируются во внутренних документах компании, и сотрудники обязаны ознакомиться с ними при подписании трудового договора. Чаще всего они касаются вопросов сохранения тайны производства, безопасности технологических процессов и защиты личных данных.

Если работник игнорирует эти правила, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности, включая увольнение. Хаминский добавил, что для ряда профессий подобные запреты закреплены законом.

«Среди таких профессий – работники, выполняющие воспитательные функции, судьи, военнослужащие и ряд других», – сказал он.

