Россиян могут уволить из-за селфи на рабочем месте
Закон закрепляет подобные запреты для определенных профессий
02 сентября 2025, 10:12, ИА Амител
Работник может лишиться места из-за обычного селфи, если снимок нарушает правила, связанные с коммерческой тайной или защитой персональных данных. Об этом РИА Новости рассказал юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.
По его словам, решение о запрете или разрешении на фото- и видеосъемку принимает сам работодатель. Конкретные ограничения фиксируются во внутренних документах компании, и сотрудники обязаны ознакомиться с ними при подписании трудового договора. Чаще всего они касаются вопросов сохранения тайны производства, безопасности технологических процессов и защиты личных данных.
Если работник игнорирует эти правила, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности, включая увольнение. Хаминский добавил, что для ряда профессий подобные запреты закреплены законом.
«Среди таких профессий – работники, выполняющие воспитательные функции, судьи, военнослужащие и ряд других», – сказал он.
Ранее сообщалось, что в Барнауле уволят водителя автобуса № 60, который угрожал пассажиру разбить голову монтажкой.
11:54:06 02-09-2025
а если человек на удаленке у себя дома сфотался, тоже уволят?))))))
15:51:59 02-09-2025
На работе надо работать, а не фоткаться. Расслабились со смартфонами.