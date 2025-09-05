Россиян предупредили о новой схеме мошенников, выдающих себя за хакеров

Такие атаки являются целевыми

В России фиксируется новая схема вымогательства с элементами "кибершантажa", предупреждают специалисты холдинга "Информзащита".

Как сообщает "Лента.ру", мошенники выходят на жертв в мессенджерах и представляются хакерами, заявляя, что их "заказали" для взлома конкретного человека. Чтобы усилить давление, злоумышленники демонстрируют ФИО, номер телефона, адрес или даже паспортные данные. Все эти сведения, как подчеркивают специалисты, они легко находят в даркнете. После этого предлагается "перебить заказ" и заплатить деньги за отказ от атаки или за "неразглашение" информации.

Такие действия носят целенаправленный характер. Перед шантажом преступники тщательно изучают потенциальную жертву, выявляют ее уязвимые точки. Чаще всего атакам подвергаются люди публичных профессий, такие как блогеры, артисты, предприниматели, топ-менеджеры, для которых приватность особенно значима. По статистике, число подобных случаев выросло примерно на треть. Массовые мошеннические схемы теряют эффективность, и злоумышленники все чаще делают ставку на персонализированные атаки.

«Мы наблюдаем увеличение числа целевых атак примерно на 30%. Массовые схемы уже не столь результативны, поэтому злоумышленники делают атаки более изощренными, уделяя больше времени подготовке и анализу жертвы», – отметил директор Центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Павел Коваленко.

Эксперты рекомендуют не вступать в диалог с вымогателями и сразу обращаться в полицию. Также советуют соблюдать цифровую гигиену. Минимизировать оставление личных данных в открытых источниках, удалять неиспользуемые аккаунты, создавать сложные и уникальные пароли. Это снижает вероятность стать целью подобных атак.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новые схемы с опорой на данные из Росреестра. Злоумышленники получают информацию о недвижимости, принадлежащей конкретному человеку.