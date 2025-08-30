Сбор грибов в России – это не только сезонное хобби, но и сфера, где необходимо знать законы

30 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Гриб / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Российское законодательство четко регулирует правила сбора грибов, и их нарушение может обернуться не только штрафами, но и уголовным наказанием. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, Лесной кодекс разрешает гражданам бесплатно собирать дикорастущие грибы для личного использования, однако свобода ограничена рядом норм. Так, категорически запрещен сбор на территориях заповедников и других особо охраняемых зон. За это предусмотрен административный штраф от 500 до 1000 рублей, и ссылаться на незнание статуса земли бесполезно, это не избавляет от ответственности.

Особо строгое наказание грозит тем, кто собирает виды грибов, занесенные в Красную книгу. В этом случае штраф составляет от 2500 до 5000 рублей, при этом все найденное у нарушителя изымается. Если же будет доказано, что сбор велся умышленно, наступает уголовная ответственность: до четырех лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

«При наличии отягчающих обстоятельств – групповых действий, использования служебного положения или интернета для сбыта – наказание может быть увеличено до девяти лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей», – отметил юрист.

Отдельную категорию составляют грибы с содержанием наркотических веществ. За их приобретение, хранение или перевозку предусмотрено наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 рублей или административного ареста сроком до 15 суток.

Таким образом, пояснил Русяев, сбор грибов в России – это не только сезонное хобби, но и сфера, где необходимо знать законы, иначе поход в лес может обернуться серьезными проблемами с законом.