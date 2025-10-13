Россиян предупредили о введении новых банковских ограничений с декабря
Новые меры помогут бороться с мошенниками и дропперами
13 октября 2025, 14:45, ИА Амител
В России уже в декабре могут ввести новые ограничения по количеству банковских карт, выдаваемых одному клиенту. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью "Известиям".
По словам депутата, инициатива предусматривает два лимита – не более пяти карт в одном банке и максимум двадцать карт во всех банках для одного человека. Ранее рассматривалось ограничение в десять карт, однако от него отказались.
Одновременно с этим власти намерены внедрить специальный сервис, который позволит клиентам отслеживать, где и когда оформлялась каждая их карта. Это должно повысить прозрачность и упростить контроль за банковскими продуктами.
В Центробанке поддержали предложение, отметив, что новые меры помогут бороться с мошенниками и дропперами, через которых преступники выводят похищенные средства. Нововведение планируется рассмотреть до конца года.
16:50:31 13-10-2025
я бы вообще сделал один государственный банк с филиалами можно и коммерческими но один фиксированный на всю жизнь счет в госбанке. Остальные филиалы банки используют его в разных видах картах итд -суть один счет и все. И счет этот под жестким контролем
21:13:10 13-10-2025
умник из Политеха (16:50:31 13-10-2025) я бы вообще сделал один государственный банк с филиалами мож... Марксист.