Россиян предупредили о введении новых банковских ограничений с декабря

Новые меры помогут бороться с мошенниками и дропперами

13 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

В России уже в декабре могут ввести новые ограничения по количеству банковских карт, выдаваемых одному клиенту. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью "Известиям".

По словам депутата, инициатива предусматривает два лимита – не более пяти карт в одном банке и максимум двадцать карт во всех банках для одного человека. Ранее рассматривалось ограничение в десять карт, однако от него отказались.

Одновременно с этим власти намерены внедрить специальный сервис, который позволит клиентам отслеживать, где и когда оформлялась каждая их карта. Это должно повысить прозрачность и упростить контроль за банковскими продуктами.

В Центробанке поддержали предложение, отметив, что новые меры помогут бороться с мошенниками и дропперами, через которых преступники выводят похищенные средства. Нововведение планируется рассмотреть до конца года.