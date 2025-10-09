"Пользоваться ими небезопасно". Карты Visa и Mastercard могут вывести из оборота в России

Держателям банковских карт советуют заранее заменить их

09 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России под угрозой оказались карты Visa и Mastercard. Ими может стать небезопасно пользоваться, сообщили в Национальной системе платежных карт. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

С 1 января 2025 года в стране истекли сертификаты безопасности чипов, установленных на этих картах. Речь идет не о сроке действия самих карт, а именно о просроченных сертификатах. Из-за этого в ближайшее время рассматривается вопрос об их полном выводе из оборота.

Держателям Visa и Mastercard советуют заранее заменить карты на другие платежные средства. Раньше такие сертификаты автоматически продлевались, однако после ухода международных систем из России эта возможность исчезла.