"Пользоваться ими небезопасно". Карты Visa и Mastercard могут вывести из оборота в России
Держателям банковских карт советуют заранее заменить их
09 октября 2025, 10:30, ИА Амител
В России под угрозой оказались карты Visa и Mastercard. Ими может стать небезопасно пользоваться, сообщили в Национальной системе платежных карт. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".
С 1 января 2025 года в стране истекли сертификаты безопасности чипов, установленных на этих картах. Речь идет не о сроке действия самих карт, а именно о просроченных сертификатах. Из-за этого в ближайшее время рассматривается вопрос об их полном выводе из оборота.
Держателям Visa и Mastercard советуют заранее заменить карты на другие платежные средства. Раньше такие сертификаты автоматически продлевались, однако после ухода международных систем из России эта возможность исчезла.
11:24:48 09-10-2025
Изымут визу, мк, вытащат чипы и вставят в мир
11:36:44 09-10-2025
Гость (11:24:48 09-10-2025) Изымут визу, мк, вытащат чипы и вставят в мир... Да кому нужны эти старые чипы, у меня пластик уже сам развалился, а счёт работает, можно оплачивать покупки на маркетплейсах.
11:53:28 09-10-2025
Полная чушь. У меня сберовская МС( уже продлённая на 2 года) должна была закончится в ноябре 2025.
Побывал в банке на предмет - как перевыпустить уже МИР . Пообщались- мне было сказано, что если активно будете использовать в течение месяца- возможно ещё продление. Договорились, что я должен для уточнения ситуации зайти в Сбер к середине ноября с паспортом. Два дня назад пришло сообщение- "Срок действия карты МС-------- продлён до 11.2030"