НОВОСТИЭкономика

"Пользоваться ими небезопасно". Карты Visa и Mastercard могут вывести из оборота в России

Держателям банковских карт советуют заранее заменить их

09 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России под угрозой оказались карты Visa и Mastercard. Ими может стать небезопасно пользоваться, сообщили в Национальной системе платежных карт. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

С 1 января 2025 года в стране истекли сертификаты безопасности чипов, установленных на этих картах. Речь идет не о сроке действия самих карт, а именно о просроченных сертификатах. Из-за этого в ближайшее время рассматривается вопрос об их полном выводе из оборота.

Держателям Visa и Mastercard советуют заранее заменить карты на другие платежные средства. Раньше такие сертификаты автоматически продлевались, однако после ухода международных систем из России эта возможность исчезла.

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россиян, оформивших удаленно банковские карты в Казахстане, начали вызывать к следователям

Причиной могут быть дела в отношении работников в Казахстане, которые оказывали помощь в получении ИИН
НОВОСТИЭкономика

Экономика Россия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:24:48 09-10-2025

Изымут визу, мк, вытащат чипы и вставят в мир

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:44 09-10-2025

Гость (11:24:48 09-10-2025) Изымут визу, мк, вытащат чипы и вставят в мир... Да кому нужны эти старые чипы, у меня пластик уже сам развалился, а счёт работает, можно оплачивать покупки на маркетплейсах.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:28 09-10-2025

Полная чушь. У меня сберовская МС( уже продлённая на 2 года) должна была закончится в ноябре 2025.
Побывал в банке на предмет - как перевыпустить уже МИР . Пообщались- мне было сказано, что если активно будете использовать в течение месяца- возможно ещё продление. Договорились, что я должен для уточнения ситуации зайти в Сбер к середине ноября с паспортом. Два дня назад пришло сообщение- "Срок действия карты МС-------- продлён до 11.2030"

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров