Екатеринбург четвертый год подряд отказывается от новогоднего салюта
Решение связано с тем, что многие горожане самостоятельно запускают пиротехнику в новогоднюю ночь
11 ноября 2025, 18:30, ИА Амител
Власти Екатеринбурга подтвердили отмену официального новогоднего фейерверка в 2025 году. Как сообщил директор департамента культуры администрации города Илья Марков, традиционный салют не проводился с 2022 года, и в предстоящие праздники его также не планируется возобновлять, пишет ura.news.
«Мы уже давненько не используем пиротехнические изделия непосредственно в Новый год. На сегодняшний день мы этого не планируем. И одна из причин заключается в том, что жители Екатеринбурга сами это делают», – пояснил Марков.
Таким образом, екатеринбуржцы в четвертый раз подряд встретят Новый год без централизованного салюта.
18:40:25 11-11-2025
Молодцы!!!
18:49:31 11-11-2025
молодцы. Повод не настолько праздничный, чтобы так официально тратить кучу денег города. Лучше на благоустройство или на фронт мужикам отправить. Поддерживаем