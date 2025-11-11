Екатеринбург четвертый год подряд отказывается от новогоднего салюта

Решение связано с тем, что многие горожане самостоятельно запускают пиротехнику в новогоднюю ночь

11 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Салют / Фото: amic.ru

Власти Екатеринбурга подтвердили отмену официального новогоднего фейерверка в 2025 году. Как сообщил директор департамента культуры администрации города Илья Марков, традиционный салют не проводился с 2022 года, и в предстоящие праздники его также не планируется возобновлять, пишет ura.news.

«Мы уже давненько не используем пиротехнические изделия непосредственно в Новый год. На сегодняшний день мы этого не планируем. И одна из причин заключается в том, что жители Екатеринбурга сами это делают», – пояснил Марков.

Таким образом, екатеринбуржцы в четвертый раз подряд встретят Новый год без централизованного салюта.

