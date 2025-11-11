НОВОСТИОбщество

Екатеринбург четвертый год подряд отказывается от новогоднего салюта

Решение связано с тем, что многие горожане самостоятельно запускают пиротехнику в новогоднюю ночь

11 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Салют / Фото: amic.ru
Салют / Фото: amic.ru

Власти Екатеринбурга подтвердили отмену официального новогоднего фейерверка в 2025 году. Как сообщил директор департамента культуры администрации города Илья Марков, традиционный салют не проводился с 2022 года, и в предстоящие праздники его также не планируется возобновлять, пишет ura.news.

«Мы уже давненько не используем пиротехнические изделия непосредственно в Новый год. На сегодняшний день мы этого не планируем. И одна из причин заключается в том, что жители Екатеринбурга сами это делают», – пояснил Марков.

Таким образом, екатеринбуржцы в четвертый раз подряд встретят Новый год без централизованного салюта. 

Ранее мы рассказывали, как в Барнауле отпразднуют Новый год и Рождество.

Россия салют Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 2

Avatar Picture
...

18:40:25 11-11-2025

Молодцы!!!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:49:31 11-11-2025

молодцы. Повод не настолько праздничный, чтобы так официально тратить кучу денег города. Лучше на благоустройство или на фронт мужикам отправить. Поддерживаем

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров