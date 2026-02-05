В США задержали "неуловимого деда" из России
Мужчине грозит до 30 лет тюрьмы за нападение на пенсионера
05 февраля 2026, 16:30, ИА Амител
В округе Майами‑Дейд в США арестовали 71‑летнего гражданина России Вячеслава Михайлова. Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений 65‑летнему пенсионеру. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местную полицию и суд.
Инцидент произошел у русского магазина "Матрешка". По данным полиции, мужчины не поделили место для парковки. Согласно протоколу, Михайлов вел себя агрессивно — толкал оппонента, выкрикивал угрозы убийством и допускал антисемитские высказывания.
После задержания Михайлова поместили в тюрьму. На судебном заседании судья принял решение оставить его под стражей без права освобождения под залог.
Как выяснилось, Михайлов уже не раз привлекался к ответственности в городе Санни‑Айлс‑Бич начиная с 2010 года. Ранее ему удавалось выходить на свободу под залог, однако на этот раз ситуация оказалась серьезнее.
По информации Telegram‑канала Shot, в обществе Михайлов известен как "неуловимый дед" — соседи дали ему это прозвище из‑за частых дебошей, споров и потасовок.
В ходе последнего инцидента, как утверждается, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он заехал на закрытый местный рынок, выломал дверь, забрал еду и отправился домой — там его и задержали.
В США избиение пенсионера квалифицируется как уголовное преступление первой степени. В случае признания вины Вячеславу Михайлову грозит тюремное заключение сроком до 30 лет, а также крупный штраф.
Ранее сообщалось, что в Барнауле прекратили дело против участника смертельного конфликта с пенсионером. Следователи пришли к выводу, что в действиях подозреваемого не было состава преступления, а конфликт произошел обоюдно.
18:48:18 05-02-2026
Вячеслав Бритва
19:00:54 05-02-2026
Вот они, двойные стандарты и откровенный фашизм (или сионизм?), царящие в Штатах: их "правосудие" за всего лишь телесный втык 'своему' семиту готово впаять русу-ивану тюремный срок аж на 30 лет, тогда как фактически реальные и многочисленные убийства "иноземцев" типа "третьесортных" граждан Венесуэлы, Кубы, Ирана, совершённые по прямому приказу главаря 'жандармского государства', никаким основанием для ареста преступника и суда над ним "не являются"!?
06:52:22 06-02-2026
Гость (19:00:54 05-02-2026) Вот они, двойные стандарты и откровенный фашизм (или сионизм... А давайте-ка попробуем представить такой же расклад в России, как вы описали.
17:28:37 06-02-2026
Ему давно место в тюрьме. Алкаш обдолбанный, а не дед.