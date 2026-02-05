В США задержали "неуловимого деда" из России

Мужчине грозит до 30 лет тюрьмы за нападение на пенсионера

05 февраля 2026, 16:30, ИА Амител

Вячеслав Михайлов / Фото: t.me/shot_shot

В округе Майами‑Дейд в США арестовали 71‑летнего гражданина России Вячеслава Михайлова. Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений 65‑летнему пенсионеру. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местную полицию и суд.

Инцидент произошел у русского магазина "Матрешка". По данным полиции, мужчины не поделили место для парковки. Согласно протоколу, Михайлов вел себя агрессивно — толкал оппонента, выкрикивал угрозы убийством и допускал антисемитские высказывания.

После задержания Михайлова поместили в тюрьму. На судебном заседании судья принял решение оставить его под стражей без права освобождения под залог.

Как выяснилось, Михайлов уже не раз привлекался к ответственности в городе Санни‑Айлс‑Бич начиная с 2010 года. Ранее ему удавалось выходить на свободу под залог, однако на этот раз ситуация оказалась серьезнее.

По информации Telegram‑канала Shot, в обществе Михайлов известен как "неуловимый дед" — соседи дали ему это прозвище из‑за частых дебошей, споров и потасовок.

В ходе последнего инцидента, как утверждается, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он заехал на закрытый местный рынок, выломал дверь, забрал еду и отправился домой — там его и задержали.

В США избиение пенсионера квалифицируется как уголовное преступление первой степени. В случае признания вины Вячеславу Михайлову грозит тюремное заключение сроком до 30 лет, а также крупный штраф.

