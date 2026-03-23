Россиянам могут сделать семь бесплатных скринингов для выявления рака

Такого опыта пока нет ни в одной стране мира

23 марта 2026, 11:23, ИА Амител

Врач, пациент / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака доступны россиянам в рамках бесплатной диспансеризации — такого опыта нет ни в одной стране мира. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Специалист напомнил, что в России уже много лет действует системная модель профилактики и раннего выявления заболеваний для всего населения. Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет, а после достижения 40‑летнего возраста — ежегодно.

«В программу диспансеризации, помимо базовых обследований, включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака. Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, и, более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике», — сказал Каприн.

Он уточнил, что таблицы повозрастного обследования размещены на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава России.

«Самое важное — не ждать симптомов, а использовать уже существующие возможности для раннего выявления и сохранения своего здоровья», — заключил онколог.

Ранее онколог назвал опухоли, которые годами никак не проявляют себя. При этом на развитие рака у конкретного пациента влияет множество факторов.