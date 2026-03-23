Россиянам могут сделать семь бесплатных скринингов для выявления рака

23 марта 2026, 11:23, ИА Амител

Врач, пациент / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака доступны россиянам в рамках бесплатной диспансеризации — такого опыта нет ни в одной стране мира. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Специалист напомнил, что в России уже много лет действует системная модель профилактики и раннего выявления заболеваний для всего населения. Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет, а после достижения 40‑летнего возраста — ежегодно.

«В программу диспансеризации, помимо базовых обследований, включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака. Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, и, более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике», — сказал Каприн.

Он уточнил, что таблицы повозрастного обследования размещены на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава России.

«Самое важное — не ждать симптомов, а использовать уже существующие возможности для раннего выявления и сохранения своего здоровья», — заключил онколог.

Ранее онколог назвал опухоли, которые годами никак не проявляют себя. При этом на развитие рака у конкретного пациента влияет множество факторов.

Комментарии 9

Гость

11:40:42 23-03-2026

да неужели? стояла на учете в онкоцентре Надежда, каждые полгода были обследования и сдача анализов на онкомаркеры. Теперь там прикрыли отделение профилактики. Пришла в свою 14 поликлинику, а там онколог сказала: "Зачем Вы вообще пришли? все эти онкомаркеры не доказаны. Можете не приходить".

Гость

11:50:45 23-03-2026

Вранье, никто ничего не делает. Мама заболела, гемоглобин падал катастрофически, год ходила по куче врачей наших местных, назначали кучу разных анализов, осмотры гинеколога, проктолога и прочих. Ничего не нашли, все прекрасно, пейте железо. Пока не сломала ногу на ровном месте, бедро, нога просто сложилась. В 2-ой больнице скорой помощи тоже брали кучу анализов, но никто ничего не увидел, кость как-то срастили, но сказали что кости очень мягкие. Мама стала лежачей. Я обежал полгорода, пока не попал случайно к эндокринологу в платной клинике с ее анализами, она посмотрела - дак у вас скорее всего рак крови, направила на дополнительные анализы. И блин, рак подтвердился, уже в запущенной стадии, миелома множественная, кости разрушены. И где была эта хваленая диагностика его на ранней стадии, если врачи из участковой больницы нашего города и врачи больницы скорой помощи в упор не видели проблему ?
Маме провели несколько курсов химотерапии, полегче вроде стало, но если бы все это заметить раньше, можно было не допустить такого разрушения костей. Вот в этом вся наша медицина, а не в том что тут так все красиво описано.

Гость

11:51:30 23-03-2026

Блин, НИКАКОЙ конкретики! Это , как про универсальную вакцину от БОЛЬШИНСТВА видов рака, которая будет доступна- об этом ровно год назад писали все СМИ.

гость

11:57:13 23-03-2026

Могут, но ждать год-два, а платно через месяц. Примерно так? Ну, если как обычно.
Могут, но ждать год-два, а платно через месяц. Примерно так? Ну, если как обычно.

Гость

12:04:50 23-03-2026

могут, а может и не могут...ла-ла-ла-ла-ла (мотив из мульта про Ворону)

Иван

12:05:13 23-03-2026

Такого нет ни в одной стране мира... Потому что не нужно... Че та наши именитые граждане бегут лечиться в загниивающие страны...

Гость

12:08:11 23-03-2026

Это как стоматологию - урежут все статьи, только удалить по полису! Мерзкий капитализм, платная медицина - величайший обман!

гость

16:45:45 23-03-2026

Такие специалисты в медицине.

Гость

09:33:54 24-03-2026

Бесплатно было при коммунизме,да и то, со скрипом. А при капитализме принципы другие. Не смешите.

