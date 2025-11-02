Россиянам напомнили о размере оплаты труда в праздничные дни

Повышенная оплата производится за все часы, фактически отработанные в праздничный день

02 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Согласно Трудовому кодексу РФ, работа в нерабочие праздничные дни, включая День народного единства 4 ноября, должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, сообщает РИА Новости.

В документе уточняется, что повышенная оплата производится за все часы, фактически отработанные в праздничный день, даже если это лишь часть смены.

Конкретные размеры выплат могут устанавливаться коллективным или трудовым договором, а также локальными нормативными актами.

Как ранее сообщала директор по персоналу сервиса "Работа.ру" Юлия Санина, россияне могут продлить отдых на ноябрьские праздники, взяв отпуск с 5 по 7 ноября или на 1 ноября.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник был учрежден федеральным законом в декабре 2004-го и приурочен к историческим событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.