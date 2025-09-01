НОВОСТИОбщество

Россиянам ограничили выдачу наличных в банкомате до 50 тысяч рублей в сутки

Таким образом граждан хотят защитить от мошенников

01 сентября 2025, 11:40, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С 1 сентября в России вступили в силу новые правила выдачи наличных, установленные законом № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года. Теперь банки обязаны проверять, действительно ли клиент самостоятельно инициировал операцию по снятию денег, сообщает "Лента.ру".

Если у сотрудников банка или автоматизированных систем возникают подозрения, что снятие происходит без добровольного согласия владельца счета, организация имеет право ограничить доступ к наличным.

«В таких случаях устанавливается лимит не более 50 тысяч рублей в сутки через банкомат», – говорится в законе № 41-ФЗ.

Мера направлена на защиту граждан от действий мошенников, которые нередко под различными предлогами вынуждают людей снимать и передавать им деньги.

Новый порядок должен снизить риски подобных преступлений и дополнить действующую систему противодействия киберпреступности в финансовой сфере.

Ранее Центробанк утвердил критерии мошенничества при снятии наличных в банкоматах.

деньги законы

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:49:25 01-09-2025

из-за идиотов страдать будут ни в чем не повинные люди.
так же как с пандемию орви было - истерички без иммунитета всю страну держали в заложниках

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:24 01-09-2025

Вааще пофик

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:55 01-09-2025

Переводи по безналу - плати комиссию

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:45 01-09-2025

Самый главный мошенник это центробанк и его приспешники.
Ну и осталось еще колючкой всю страну обмотать и вертухаев на вышки поставить. Шаг вправо, шаг влево - расстрел.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:53 01-09-2025

вы в это верите, ПРОСТО НАЛИЧКИ В СТРАНЕ НЕТ

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:16 01-09-2025

Гость (12:39:53 01-09-2025) вы в это верите, ПРОСТО НАЛИЧКИ В СТРАНЕ НЕТ...
А что случилось, станок сломался или бумага под санкциями?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:05:51 01-09-2025

Да, озадачили с утра

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:45 01-09-2025

Чтобы машину купить или наоборот снять деньги при продаже. Нужно будет несколько недель ходить деньги снимать. И то скорее всего это посчитают подозрительным операциями

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:09:15 01-09-2025

Гость (15:09:45 01-09-2025) Чтобы машину купить или наоборот снять деньги при продаже. Н... Вам годочков сколько? Заказывайте в банке любом, и на след день забирайте 1-3-5-7-10 млн сколько вам там на машину надо

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:34 01-09-2025

Надо ещё и вложения в банкомат ограничить. "Ценные специалисты" пачками заправляют в банкомат. Потом выводят из страны.

  -3 Нравится
Ответить
