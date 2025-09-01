Таким образом граждан хотят защитить от мошенников

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила выдачи наличных, установленные законом № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года. Теперь банки обязаны проверять, действительно ли клиент самостоятельно инициировал операцию по снятию денег, сообщает "Лента.ру".

Если у сотрудников банка или автоматизированных систем возникают подозрения, что снятие происходит без добровольного согласия владельца счета, организация имеет право ограничить доступ к наличным.

«В таких случаях устанавливается лимит не более 50 тысяч рублей в сутки через банкомат», – говорится в законе № 41-ФЗ.

Мера направлена на защиту граждан от действий мошенников, которые нередко под различными предлогами вынуждают людей снимать и передавать им деньги.

Новый порядок должен снизить риски подобных преступлений и дополнить действующую систему противодействия киберпреступности в финансовой сфере.

Ранее Центробанк утвердил критерии мошенничества при снятии наличных в банкоматах.