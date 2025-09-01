Россиянам ограничили выдачу наличных в банкомате до 50 тысяч рублей в сутки
Таким образом граждан хотят защитить от мошенников
01 сентября 2025, 11:40, ИА Амител
С 1 сентября в России вступили в силу новые правила выдачи наличных, установленные законом № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года. Теперь банки обязаны проверять, действительно ли клиент самостоятельно инициировал операцию по снятию денег, сообщает "Лента.ру".
Если у сотрудников банка или автоматизированных систем возникают подозрения, что снятие происходит без добровольного согласия владельца счета, организация имеет право ограничить доступ к наличным.
«В таких случаях устанавливается лимит не более 50 тысяч рублей в сутки через банкомат», – говорится в законе № 41-ФЗ.
Мера направлена на защиту граждан от действий мошенников, которые нередко под различными предлогами вынуждают людей снимать и передавать им деньги.
Новый порядок должен снизить риски подобных преступлений и дополнить действующую систему противодействия киберпреступности в финансовой сфере.
Ранее Центробанк утвердил критерии мошенничества при снятии наличных в банкоматах.
11:49:25 01-09-2025
из-за идиотов страдать будут ни в чем не повинные люди.
так же как с пандемию орви было - истерички без иммунитета всю страну держали в заложниках
11:52:24 01-09-2025
Вааще пофик
12:06:55 01-09-2025
Переводи по безналу - плати комиссию
12:25:45 01-09-2025
Самый главный мошенник это центробанк и его приспешники.
Ну и осталось еще колючкой всю страну обмотать и вертухаев на вышки поставить. Шаг вправо, шаг влево - расстрел.
12:39:53 01-09-2025
вы в это верите, ПРОСТО НАЛИЧКИ В СТРАНЕ НЕТ
13:21:16 01-09-2025
Гость (12:39:53 01-09-2025) вы в это верите, ПРОСТО НАЛИЧКИ В СТРАНЕ НЕТ...
А что случилось, станок сломался или бумага под санкциями?
13:05:51 01-09-2025
Да, озадачили с утра
15:09:45 01-09-2025
Чтобы машину купить или наоборот снять деньги при продаже. Нужно будет несколько недель ходить деньги снимать. И то скорее всего это посчитают подозрительным операциями
22:09:15 01-09-2025
Гость (15:09:45 01-09-2025) Чтобы машину купить или наоборот снять деньги при продаже. Н... Вам годочков сколько? Заказывайте в банке любом, и на след день забирайте 1-3-5-7-10 млн сколько вам там на машину надо
15:33:34 01-09-2025
Надо ещё и вложения в банкомат ограничить. "Ценные специалисты" пачками заправляют в банкомат. Потом выводят из страны.