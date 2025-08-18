Дорогая школа. Как мошенники вымогают миллионы у россиян перед началом учебного года

В Алтайском крае на выплаты многодетным семьям для подготовки к школе направили 19 миллионов рублей

18 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Собрать детей к 1 сентября – всегда большой стресс для родителей. В таком стрессе – где взять денег на "одеть – обуть – массу школьного инвентаря" – снижается критичность мышления, и родители попадаются на уловки мошенников. В первую очередь – фишинговые сайты по "выгодным ценам на школьную форму, тетради, учебники". Зашли – и все ваши личные данные и банковские реквизиты в распоряжении мошенников. Атакуют злоумышленники и самих школьников. А если в семье "грызут гранит науки" не один, а несколько будущих Пушкиных, Лобачевских, Ландау?

Как не "подарить" семейный бюджет мошенникам и чем действительно помогает государство, разбирался amic.ru.

Первый раз – в первый класс

Про грубый обман от мошенников о предоставлении россиянам 10 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября расскажем чуть ниже.

Не будем здесь писать о ценах и ГОСТе на школьную форму и "бесплатных" учебниках и тетрадях. Поговорим лучше о том, как родителей и школьников "разводят" кибермошенники.

И начнем с первой, пожалуй, группы риска. Те родители, которые "идут в школу" со своим первенцем действительно в первый раз, рискуют попасться на уловки мошенников больше других. Им, не знающим еще всей "школьной кухни", легче затуманить здравые мысли (хотя они, в отличие от более старших россиян, знакомы с Сетью и ее "заковыками" лучше). Руководитель направления по детской онлайн-безопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко отмечает:

«Им могут поступать звонки или сообщения от "сотрудников школы" с просьбой передать персональные данные или коды из СМС якобы для "добавления ребенка в класс" или "оформления бесплатного питания". Также злоумышленники могут маскироваться под знакомых и просить "одолжить" данные от мессенджеров или аккаунтов".

Подчеркнем: все вопросы добавления (зачисления) ребенка в класс решаются при изначальной подаче и оформлении документов в школе. Да и насущные "проблемы и нужды" класса/школы обсуждаются как на той же первой встрече, так и на последующем первом родительском собрании.

Другая проблема для родителей первоклашек – с какой "упаковкой" идти в школу. Как говорит тот же эксперт от "Касперского", мошенники будут активно играть на теме покупки товаров для школы, а также приобретения гаджетов – смартфонов, планшетов и смарт-часов. Ведь народная мудрость гласит, что встречают все-таки "по одежке". Это уже потом будущие успехи первоклассника станут принципом "по уму".

Для того и создаются сотни фишинговых сайтов из категории "все лучшее у нас – дешевле". И довериться им, значит не просто "подарить" свой семейный бюджет несуществующему реально онлайн-магазину, так еще и доверить мошенникам свои персональные данные и банковские реквизиты.

И это уже общая проблема родителей, независимо от возраста их школьника.

Развод на доверии

Не первый год родители "ведутся" на, казалось бы, уже набившую оскомину уловку: звонки от якобы представителя школы о сбое с созданием электронного дневника или с сообщением о том, что надо подтвердить некие данные перед 1 сентября. Даже если попадали на такую аферу в прошлом, все равно пробегает пугающая мысль: "А вдруг действительно?" В 2024 году компоненты "Антифишинг" в решениях "Лаборатории Касперского" сработали более 890 миллионов(!) раз, и эта цифра продолжает расти. Как отметил web-разработчик компании "Код безопасности" Константин Горбунов:

«В целом в предыдущие годы перед 1 сентября были актуальны различные схемы из сферы онлайн-торговли, к примеру фишинговые сайты, на которые пользователей заманивали под предлогом самых выгодных цен. После оплаты поддержка портала переставала отвечать, товары не приходили, а данные банковских карт попадали в руки мошенников».

При этом эксперт добавил, что создатели фишингового сайта не ограничиваются первым эффектом по отъему денег. Мошеннический ресурс нацелен на "облапошивание" доверчивых родителей вдолгую – он устанавливает на смартфон (ноутбук) посетителя вредоносное ПО, и злоумышленники получают доступ к устройству потерпевшего на будущее.

Кроме того, в прошлые же годы мошенники запускали несуществующие онлайн-розыгрыши школьных товаров, для участия в которых у пользователей запрашивались личные данные, например: e-mail, телефон, дата рождения и адрес проживания. Все эти сведения якобы были необходимы для связи с победителем и отправки подарка, но на деле они просто накапливались злоумышленниками.

«Ранее в Сети встречалось немало объявлений о "премиальных" услугах вроде частных репетиторов, об уникальных секциях и специализированных кружках, предлагающих забронировать места только при внесении аванса заранее. Однако после оплаты вся связь с "продавцами" прекращалась», – дополняет эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.

Сами же школьники не реже, а то и чаще, становятся мишенями мошенников.

Учат в школе, учат в школе…

В школе действительно могут научить многому нужному в жизни. Правда, при одном условии – школьные занятия нужно посещать. Да-да, это не плоская шутка, а увы – напоминание прописных истин.

А иначе как объяснить множество ситуаций, когда уже вполне себе не дети, а 15-17-летние старшеклассники поддаются на вымогательство через телефонный звонок якобы от завуча, директора или вообще преподавателя?

В Москве мошенница позвонила 17-летнему школьнику от имени завуча. И сразу стала давить на подростка за то, что тот после уроков якобы не переоформил электронный дневник. Затем она попросила для этого назвать цифры из СМС, пришедшего с портала "Госуслуги". Школьник поверил и продиктовал их.

А затем – по сценарию жанра – ему позвонила "специалист портала "Госуслуги", которая переключила его на "сотрудницу Росфинмониторинга". Та, в свою очередь, потребовала взять телефон мамы, чтобы "обезопасить ее счета". Еще не придя в себя от напора "завуча", подросток зашел в приложение банка, подал заявку на оформление кредитки и перевел мошенникам около 200 тысяч рублей. Узнав о случившемся, мать подростка обратилась в полицию.

В Екатеринбурге мошенница обманула 16-летнюю девочку-спортсменку, находившуюся на семейном обучении. Под видом классного руководителя она по телефону попросила подтвердить в электронном дневнике запись на участие в собеседовании для допуска к сдаче ОГЭ по русскому языку. Для убедительности преступница назвала девочке ее ФИО и паспортные данные.

Школьница, не знавшая хорошо своих учителей, поверила и назвала шестизначный код, пришедший в СМС. После этого девочке позвонили другие участники аферы и заявили, что неизвестные скачали данные ИНН, СНИЛС и паспорта ее матери, а теперь могут оформить кредиты. Обманутая школьница перевела на "безопасный счет" 50 тысяч рублей родительских денег.

Отметим, что в обоих описанных случаях мошенники знали личные данные школьников: имя, в какой школе и каком классе дети учатся, имена преподавателей. В нашу цифровую эпоху собрать эти данные труда не составляет. Есть интернет-сайты школ, чаты учеников и родителей, да и сами школьники в своих соцсетях рассказывают о себе и окружении добровольно и много.

К тому же мошенники далеко не всегда "прессингуют" подростков. Они неплохо освоили и "метод пряника". Эксперт проекта "Народного фронта" "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова отмечает:

«К примеру, у них [школьников] могут попросить за небольшую сумму (от 500 рублей) в аренду аккаунт в мессенджере или соцсетях "для рассылки безобидных рекламных объявлений"».

В случае если детский аккаунт ребенка "продержится" до блокировки более двух часов, хозяину и правда могут перевести деньги. Но ущерб однозначно окажется больше.

И способ защитить себя от мошенников только один – поменьше говорить. То есть не сообщать никаких кодов из СМС, никаких аккаунтов соцсетей и электронной почты (ни своих, ни родителей) – классные руководители и так все нужное об их ученике знают. И нет таких ситуаций для школьного делопроизводства, которые нельзя решить "завтра" – непосредственно в школе.

С другой стороны, понятно, что жертвы мошенников хотят для себя лучшего. Родители – подешевле, но качественнее собрать ребенка в школу. Поэтому попадаются уже не первый год на уловку аферистов о якобы предоставлении государством выплаты в десять тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября.

Чем помогает государство?

Amic.ru напоминает: никакой единовременной выплаты от государства в 10 тысяч рублей на каждого школьника нет. Такого нормативного акта просто не существует. Выплата была только в "коронавирусном" 2021 году. Тогда государство действительно выплачивало родителям всех детей в возрасте от 6 до 17 лет единовременное пособие в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. С окончанием пандемии таких денег уже никто не платил.

Не поддавайтесь на убеждения мошенников, что они "знают – как такую выплату получить". Да, они могут убеждать вас "знанием" закона № 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятого в августе прошлого года. И будут говорить, что "никто не знает, а по закону платят десять тысяч на школьника". Платят. Но только тем семьям, которые не до конца потратили материнский капитал.

Зато есть региональная поддержка школьников. Но опять же не всех. В Алтайском крае на подготовку детей из многодетных семей к школе выделяется 7,5 тысячи рублей на первоклассника, а для подготовки к школе учащихся 2–11-х классов – пять тысяч. На эти цели в краевом правительстве в 2025 году предусмотрели 19 миллионов рублей. Но нужно знать, что многодетная семья – это та, в которой не менее трех детей.

Еще одно подспорье для многодетных не обязательно имеет отношение к школе. Так, при рождении или усыновлении третьего ребенка и последующих семья имеет право на региональный материнский капитал в размере 83 850 рублей.

Одним словом, планирование своего семейного бюджета по статьям расходов никто не отменял. И, как говорится, "включаем голову" при подозрительных по теме, тону разговора звонках – прекращаем общение. Не переходим по подозрительным ссылкам (кто бы их вам ни присылал). И, тем более, не платим никаких авансов за всякие "скидочные" акции для приема детей в кружки и секции. Не лишним будет установить надежные защитные ПО на свои устройства для блокировки спама, фишинга и вирусов.