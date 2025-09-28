Россиянам разъяснили, как периоды безработицы отражаются на будущей пенсии

Период получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии

28 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сенатор Наталия Косихина пояснила РИА Новости, что получение пособия по безработице не отражается на пенсионных накоплениях россиян.

Как пишет РИА Новости, время нахождения на учете в центре занятости и участие в оплачиваемых общественных работах входят в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты.

Косихина отметила, что для получения пособия достаточно зарегистрироваться в центре занятости, однако прекращать поиск работы при этом не стоит. Максимальный срок выплат составляет полгода.