Россиянам разъяснили, как периоды безработицы отражаются на будущей пенсии
Период получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии
28 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
Сенатор Наталия Косихина пояснила РИА Новости, что получение пособия по безработице не отражается на пенсионных накоплениях россиян.
Как пишет РИА Новости, время нахождения на учете в центре занятости и участие в оплачиваемых общественных работах входят в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты.
Косихина отметила, что для получения пособия достаточно зарегистрироваться в центре занятости, однако прекращать поиск работы при этом не стоит. Максимальный срок выплат составляет полгода.
11:35:38 28-09-2025
Лучше бы объяснили, почему россиянам отодвигают возраст выхода на пенсию, особенно мужскому населению, выше средней продолжительности жизни! А также почему средняя пенсия, а тем более медианная, равняется уровню нищеты.
12:26:41 28-09-2025
Гость (11:35:38 28-09-2025) Лучше бы объяснили, почему россиянам отодвигают возраст выхо... они вас здесь не услышат(
15:58:39 28-09-2025
Гость (12:26:41 28-09-2025) они вас здесь не услышат(... Они нигде не услышат с 30-го этажа, а ниже они не опускаются.
11:46:40 28-09-2025
Никак!
12:48:47 28-09-2025
Лучше бы россиянам объяснили куда делись их пенсионные накопления, почему такая маленькая пенсия, как они управляют государством, что пенсия в итоге нищенская на которую не прожить, пусть отменят ее вообще и перестанут с народа собирать деньги в пенсионный фонд, все равно по сути ее нет и приходится работать.
16:51:32 28-09-2025
Пенсионные накопления не индексируют с 2014, обокрали
17:43:17 28-09-2025
Вы думаете, глядя на сегодняшних пенсионеров и возраст выхода на пенсию, у молодежи есть хоть какое-то желание платить деньги в ПФР? Сильно ошибаетесь. У мужчин так вообще возраст выхода на пенсию = средней продолжительности жизни в стране (+- 2 года)
09:05:34 29-09-2025
Зачем нам морочить голову всеми этими установками,пенсионными баллами ,формулами подсчёта пенсии и прочей ерундой?Тем более ,от самих же депутатов ,время от времени проводится идея о самостоятельном накоплении пенсии.Пусть перечисляют эти 22% от зарплаты не в пенсионный фонд,к которому нет никакого доверия, а на наши личные счета.Вот тогда мы и будем сами копить и распоряжаться своими кровными заработанными средствами.А то что мы имеем сейчас ,так это просто грабёж честных граждан.Кто откуда знает куда и на кого уходят деньги из фонда?Не поэтому ли нам повысили на пять лет возраст выхода на пенсию и сделали мизерными сами пенсии?
12:13:40 01-10-2025
Создали пенсионный фонд, это сколько нахлебников с немалой зарплатой. А какие у них здания и офисы, на наши налоги. Раньше со всем справлялся финотдел и людей ставили перед фактом, что ему пора на пенсию, а сейчас, мало того, что сам делаешь все запросы, так еще всякие препоны. Такое ощущение, что у них приказ на пенсию никого не пускать.