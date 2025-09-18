НОВОСТИЭкономика

Россиянам рассказали, какой будет пенсия у тех, кто никогда не работал

Речь идет о выплате из госбюджета для нетрудоспособных граждан

18 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России для тех, кто не успел заработать трудовой стаж или необходимое количество пенсионных баллов, предусмотрена социальная пенсия. Это выплата из бюджета, которую назначают нетрудоспособным гражданам позже и в меньшем размере, чем страховую пенсию.

Как рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко, мужчины получают ее с 70 лет, женщины – с 65. Также социальная пенсия положена людям с инвалидностью, в том числе с детства, детям без попечения родителей и представителям отдельных коренных народов Севера.

«Размер выплаты фиксированный и значительно ниже страховой пенсии, а также меньше прожиточного минимума пенсионера (ПМП). С 1 апреля 2025 года социальная пенсия по старости составляет 8824,08 рубля», – отметила Безмаленко.

Однако закон гарантирует, что общая сумма не может быть меньше регионального ПМП, поэтому государство доплачивает недостающую разницу.

Таким образом, реальный размер пенсии для получателей равен прожиточному минимуму пенсионера в их регионе проживания.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях – это связано с переходным периодом пенсионной реформы.

Комментарии 12

Avatar Picture
Алексей

12:37:16 18-09-2025

Пусть депутаты у нас на 9 тыс. рублей в месяц живут.

  22

Avatar Picture
Musik

13:07:17 18-09-2025

Алексей (12:37:16 18-09-2025) Пусть депутаты у нас на 9 тыс. рублей в месяц живут.... Депутат один по продуктивности превосходит обычного граждынана раз в 10,5

  -8

Avatar Picture
oldpunker

14:47:45 18-09-2025

Musik (13:07:17 18-09-2025) Депутат один по продуктивности превосходит обычного граждына... В чём выражается эта "продуктивность"?

  14

Avatar Picture
Шинник

13:04:40 18-09-2025

"мужчины получают ее с 70 лет"
но мужчины в Алтайском крае в среднем живут до 64 лет

  18

Avatar Picture
Musik

13:23:32 18-09-2025

Шинник (13:04:40 18-09-2025) "мужчины получают ее с 70 лет"но мужчины в Алтайском кра... Живут назло.

  2

Avatar Picture
Повсекакий

13:06:57 18-09-2025

И мы претендуем на роль социального государства?

  17

Avatar Picture
Гость

13:07:57 18-09-2025

Я всю жизнь проработала и стажа, и баллов хватило, а пенсия меньше МРОТ тоже доплачивать до МРОТ, разница только в возрасте выхода на пенсию, на 5 лет раньше, у советское время зарплата была 150-300 рублей, основной стаж в советское время, как они считают пенсию, если в советское время это зарплата выше средней, а пенсию насчитали меньше МРОТ.

  14

Avatar Picture
Гость

13:39:03 18-09-2025

Работал, заболел, признали инвалидом, а пенсии и на лекарство не хватает, вот это социальное государство

  21

Avatar Picture
Гость

13:41:04 18-09-2025

кто не работал тот не ест

  -16

Avatar Picture
Гость

14:17:55 18-09-2025

Гость (13:41:04 18-09-2025) кто не работал тот не ест... Вполне себе людоедское высказывание. Вам бы в думу...

  16

Avatar Picture
Кхм...

13:42:02 18-09-2025

В общем, пенсия будет такая же, как и у того, кто всю жизнь работал - "государство" доплатит.🤣

  10

Avatar Picture
Гость

15:58:00 18-09-2025

Кхм... (13:42:02 18-09-2025) В общем, пенсия будет такая же, как и у того, кто всю жизнь ... Кхыкать сколько можно здесь уже, сеять рознь. Кхы да кхм. Сказано же на пять лет позже и минималка.

  4

