Речь идет о выплате из госбюджета для нетрудоспособных граждан

18 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России для тех, кто не успел заработать трудовой стаж или необходимое количество пенсионных баллов, предусмотрена социальная пенсия. Это выплата из бюджета, которую назначают нетрудоспособным гражданам позже и в меньшем размере, чем страховую пенсию.

Как рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко, мужчины получают ее с 70 лет, женщины – с 65. Также социальная пенсия положена людям с инвалидностью, в том числе с детства, детям без попечения родителей и представителям отдельных коренных народов Севера.

«Размер выплаты фиксированный и значительно ниже страховой пенсии, а также меньше прожиточного минимума пенсионера (ПМП). С 1 апреля 2025 года социальная пенсия по старости составляет 8824,08 рубля», – отметила Безмаленко.

Однако закон гарантирует, что общая сумма не может быть меньше регионального ПМП, поэтому государство доплачивает недостающую разницу.

Таким образом, реальный размер пенсии для получателей равен прожиточному минимуму пенсионера в их регионе проживания.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях – это связано с переходным периодом пенсионной реформы.