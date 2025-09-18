Россиянам рассказали, какой будет пенсия у тех, кто никогда не работал
Речь идет о выплате из госбюджета для нетрудоспособных граждан
18 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
В России для тех, кто не успел заработать трудовой стаж или необходимое количество пенсионных баллов, предусмотрена социальная пенсия. Это выплата из бюджета, которую назначают нетрудоспособным гражданам позже и в меньшем размере, чем страховую пенсию.
Как рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко, мужчины получают ее с 70 лет, женщины – с 65. Также социальная пенсия положена людям с инвалидностью, в том числе с детства, детям без попечения родителей и представителям отдельных коренных народов Севера.
«Размер выплаты фиксированный и значительно ниже страховой пенсии, а также меньше прожиточного минимума пенсионера (ПМП). С 1 апреля 2025 года социальная пенсия по старости составляет 8824,08 рубля», – отметила Безмаленко.
Однако закон гарантирует, что общая сумма не может быть меньше регионального ПМП, поэтому государство доплачивает недостающую разницу.
Таким образом, реальный размер пенсии для получателей равен прожиточному минимуму пенсионера в их регионе проживания.
Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях – это связано с переходным периодом пенсионной реформы.
12:37:16 18-09-2025
Пусть депутаты у нас на 9 тыс. рублей в месяц живут.
13:07:17 18-09-2025
Алексей (12:37:16 18-09-2025) Пусть депутаты у нас на 9 тыс. рублей в месяц живут.... Депутат один по продуктивности превосходит обычного граждынана раз в 10,5
14:47:45 18-09-2025
Musik (13:07:17 18-09-2025) Депутат один по продуктивности превосходит обычного граждына... В чём выражается эта "продуктивность"?
13:04:40 18-09-2025
"мужчины получают ее с 70 лет"
но мужчины в Алтайском крае в среднем живут до 64 лет
13:23:32 18-09-2025
Шинник (13:04:40 18-09-2025) "мужчины получают ее с 70 лет"но мужчины в Алтайском кра... Живут назло.
13:06:57 18-09-2025
И мы претендуем на роль социального государства?
13:07:57 18-09-2025
Я всю жизнь проработала и стажа, и баллов хватило, а пенсия меньше МРОТ тоже доплачивать до МРОТ, разница только в возрасте выхода на пенсию, на 5 лет раньше, у советское время зарплата была 150-300 рублей, основной стаж в советское время, как они считают пенсию, если в советское время это зарплата выше средней, а пенсию насчитали меньше МРОТ.
13:39:03 18-09-2025
Работал, заболел, признали инвалидом, а пенсии и на лекарство не хватает, вот это социальное государство
13:41:04 18-09-2025
кто не работал тот не ест
14:17:55 18-09-2025
Гость (13:41:04 18-09-2025) кто не работал тот не ест... Вполне себе людоедское высказывание. Вам бы в думу...
13:42:02 18-09-2025
В общем, пенсия будет такая же, как и у того, кто всю жизнь работал - "государство" доплатит.🤣
15:58:00 18-09-2025
Кхм... (13:42:02 18-09-2025) В общем, пенсия будет такая же, как и у того, кто всю жизнь ... Кхыкать сколько можно здесь уже, сеять рознь. Кхы да кхм. Сказано же на пять лет позже и минималка.