С карты — на QR. Почему отмена льготы по НДС может "подтолкнуть" россиян к СБП

Обработка платежей по картам может подорожать для банков, а ставка для переводов по QR-коду останется нулевой

02 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сбер думает об изменении тарифов из-за отмены льготы по НДС на операции по банковским картам. Как заявил финансовый директор банка Тарас Скворцов, решение будет принято в течение месяца. Последуют ли примеру Сбера финансовые организации Алтайского края и как это может повлиять на обычных россиян, расплачивающихся картами, рассказывает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Нулевая ставка НДС на обработку операций по банковским картам действует 20 лет. В середине нулевых россияне преимущественно расплачивались наличными. Тогда доля безналичных платежей была меньше 4%, а сегодня превысила 85%. Может быть, поэтому кабмин и депутаты Госдумы решили, что пришло время льготу отменить.

«Одной из причин введения этой льготы, которая много лет существовала, являлась необходимость и сверхзадача развивать различные безналичные платежные сервисы, чем Банк России много лет занимался. Сейчас, видимо, посчитали, что денег не хватает, а сервисы развиты уже достаточно. И как вынужденная мера была предпринята политика повышения налогов. Соответственно, безналичные платежи станут менее привлекательными, и, учитывая другие вводимые меры по контролю финансовых потоков, скорее всего, это снизит популярность любых безналичных платежей», – рассказал директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

В такой ситуации банки могли бы переложить издержки от возврата НДС на потребителей – пользователей банковских карт. Но это не значит, что покупки подорожают на 22%, именно такой будет ставка НДС с нового года. Например, Дмитрий Тюнин, президент Алтайского банковского союза, считает, что эти налоговые расходы будут незначительными:

«Речь идет о том, что отменяется льгота по НДС на услуги по банковским картам, то есть это эквайринг, процессинг и обслуживание банковских карт. В принципе, Центральный банк даже выступал против этой меры, но тем не менее, видимо, этот закон будет принят. Мы оцениваем расходы, конкретно наши, на увеличение налогообложения этих операций как незначительные. Многие банки за обслуживание при определенных условиях вообще комиссию с клиентов не берут. Видимо, придется брать, может, какие-то комиссии повысятся, но я не думаю, что это как-то радикально отразится на рынке банковских карт».

Налоговая база здесь – выручка от обработки платежей по картам. По словам участников рынка, сейчас это примерно 2% от суммы платежа. Именно эти 2% и будут облагаться налогом.

Предельно упрощая: стоимость покупки – 100 рублей. Клиент расплатился картой. Процессинг берет с банка за обработку транзакции 2%, то есть 2 рубля. Когда к этим двум рублям добавится НДС, стоимость обработки этой операции вырастет до 2 рублей 44 копеек. Большинство пользователей, скорее всего, этого и не заметит. Кроме того, банки вполне могут хотя бы частично оплатить эти дополнительные издержки из своей прибыли.

«Понятно, что банки не будут заинтересованы в потере клиентов, и поэтому часть издержек они, так или иначе, перенесут на самих себя. Тем более последнее время банки жили с высокой прибылью, которая составила в 2023 году свыше 3 триллионов рублей, в 2024 приблизилась к 4 триллионам рублей, и поэтому банки могут ужаться в своих аппетитах и часть дополнительных расходов не переносить на стоимость банковского обслуживания», – отметил профессор РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

При этом ставка НДС на обработку платежей в СБП останется нулевой. А это означает, что покупателям на кассе все чаще будут предлагать расплатиться по QR-коду.