Россияне продолжают копить деньги на депозитах, несмотря на снижение ставок
Объем вкладов и сбережений в российских банках вырос почти на 800 млрд рублей
13 августа 2025, 16:45, ИА Амител
В июле 2025 года совокупный портфель пассивов частных клиентов в российских банках увеличился на 793 млрд рублей. Тенденция к накоплению сохраняется даже на фоне снижения процентных ставок. С начала года объем сбережений вырос на 6% и превысил 61 трлн рублей, сообщают эксперты ВТБ.
Главным источником прироста остаются вклады в рублях – на них приходится почти 90% роста рынка. Почти из 800 млрд рублей, добавленных в июле, свыше 600 млрд составили именно рублевые депозиты. С начала года объем накоплений в национальной валюте вырос на 7,5%.
В ВТБ портфель пассивов физических лиц с начала года достиг 11,2 трлн рублей, из которых более 10,6 трлн приходится на рублевые вложения.
«Рынок сбережений продолжает рост: хоть и умеренными темпами, но стабильный. С началом цикла смягчения ДКП мы видим, как формируется тренд на поворот в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность в долгосрочной перспективе», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
И добавил, что вклады остаются понятным, доступным и выгодным инструментом для накопления капитала. И розничные вкладчики, и инвесторы продолжают хранить средства в банке. Это пассивный доход, который по-прежнему превышает уровень инфляции.
Как ранее сообщал amic.ru, 25 июля 2025 года Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых, уменьшив ее сразу на два процентных пункта. Решение объяснили более быстрым, чем прогнозировалось, снижением инфляционного давления и замедлением роста внутреннего спроса. В ЦБ отметили, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста. Предыдущее снижение ставки произошло 6 июня – тогда она была уменьшена с 21 до 20%.
17:00:04 13-08-2025
Предлагаете перевести на безопасные счета?
18:46:11 13-08-2025
Гость (17:00:04 13-08-2025) Предлагаете перевести на безопасные счета? ...
Не обязательно переводить, можно и оставить на безопасном счёте
17:25:06 13-08-2025
А куда деваться, при галопирующей инфляции???
22:41:02 13-08-2025
Гость (17:25:06 13-08-2025) А куда деваться, при галопирующей инфляции???... Лучшее накопление - вложить деньги в себя. Поправить здоровье (например пролечить зубы), пройти платное обучение на востребованную специальность, открыть свое дело.
16:13:30 14-08-2025
Гость (22:41:02 13-08-2025) Лучшее накопление - вложить деньги в себя. Поправить здоровь... Ну пролечишь ты зубы,выкинешь тьму денег,истратишь накопления и зачем тогда они,эти зубы?
17:06:41 14-08-2025
Гость (22:41:02 13-08-2025) Лучшее накопление - вложить деньги в себя. Поправить здоровь... Пару литров купить и - в себя, воистину!
18:29:46 13-08-2025
У граждан выбора нет, ибо инфляция не дремлет, с каждым днём урезая покупательную способность наличных денег, хранимых дома!
Другое дело, что и налог с банковских процентов неуместен, поскольку мнимый "навар" всего лишь снижает или в лучшем случае нейтрализует ущерб от роста цен. Если и допустим налог, то лишь с реального дохода, т.е. с разности между банковскими процентами и процентами инфляции. При отрицательной же "марже" неужели государству не стыдно претендовать на налог с шитой белыми нитками "прибыли" вкладчиков?
20:42:56 13-08-2025
пирамида