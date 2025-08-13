Россияне продолжают копить деньги на депозитах, несмотря на снижение ставок

Объем вкладов и сбережений в российских банках вырос почти на 800 млрд рублей

13 августа 2025, 16:45, ИА Амител

Деньги в банке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В июле 2025 года совокупный портфель пассивов частных клиентов в российских банках увеличился на 793 млрд рублей. Тенденция к накоплению сохраняется даже на фоне снижения процентных ставок. С начала года объем сбережений вырос на 6% и превысил 61 трлн рублей, сообщают эксперты ВТБ.

Главным источником прироста остаются вклады в рублях – на них приходится почти 90% роста рынка. Почти из 800 млрд рублей, добавленных в июле, свыше 600 млрд составили именно рублевые депозиты. С начала года объем накоплений в национальной валюте вырос на 7,5%.

В ВТБ портфель пассивов физических лиц с начала года достиг 11,2 трлн рублей, из которых более 10,6 трлн приходится на рублевые вложения.

«Рынок сбережений продолжает рост: хоть и умеренными темпами, но стабильный. С началом цикла смягчения ДКП мы видим, как формируется тренд на поворот в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность в долгосрочной перспективе», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

И добавил, что вклады остаются понятным, доступным и выгодным инструментом для накопления капитала. И розничные вкладчики, и инвесторы продолжают хранить средства в банке. Это пассивный доход, который по-прежнему превышает уровень инфляции.

Как ранее сообщал amic.ru, 25 июля 2025 года Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых, уменьшив ее сразу на два процентных пункта. Решение объяснили более быстрым, чем прогнозировалось, снижением инфляционного давления и замедлением роста внутреннего спроса. В ЦБ отметили, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста. Предыдущее снижение ставки произошло 6 июня – тогда она была уменьшена с 21 до 20%.