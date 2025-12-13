Россияне рассказали, зачем смотрят сериалы

Большинство просто расслабляется в ходе просмотра

Основная цель просмотра сериалов для большей части российской аудитории – релаксация и снятие напряжения. Согласно данным исследования, опубликованным ТАСС, около 50% респондентов включают многосерийные проекты, чтобы справиться с ощущением тоски, а примерно треть используют их как развлекательный "фон".

При выборе нового сериала определяющими критериями для подавляющего большинства выступают содержание и краткое описание сюжета.

Для 50% опрошенных мотивирующим фактором является участие в проекте актеров, к которым они испытывают симпатию. Мнение знакомых и членов семьи оказывает влияние на выбор примерно трети зрителей, в то время как советы популярных блогеров и профессиональных кинокритиков важны для 18% россиян.