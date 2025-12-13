НОВОСТИОбщество

Россияне рассказали, зачем смотрят сериалы

Большинство просто расслабляется в ходе просмотра

13 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Основная цель просмотра сериалов для большей части российской аудитории – релаксация и снятие напряжения. Согласно данным исследования, опубликованным ТАСС, около 50% респондентов включают многосерийные проекты, чтобы справиться с ощущением тоски, а примерно треть используют их как развлекательный "фон".

При выборе нового сериала определяющими критериями для подавляющего большинства выступают содержание и краткое описание сюжета.

Для 50% опрошенных мотивирующим фактором является участие в проекте актеров, к которым они испытывают симпатию. Мнение знакомых и членов семьи оказывает влияние на выбор примерно трети зрителей, в то время как советы популярных блогеров и профессиональных кинокритиков важны для 18% россиян.

Статистика Кино

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:19:12 13-12-2025

Потому что там все нормально, а не как сейчас.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:42 13-12-2025

Гость (10:19:12 13-12-2025) Потому что там все нормально, а не как сейчас. ... В сказки веришь?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:50 14-12-2025

Что за вопрос? Хочется смотреть,вот и смотрим. Так же как читаем, играем, гуляем

  -1 Нравится
Ответить
