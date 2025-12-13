Россияне рассказали, зачем смотрят сериалы
Большинство просто расслабляется в ходе просмотра
13 декабря 2025, 08:15, ИА Амител
Основная цель просмотра сериалов для большей части российской аудитории – релаксация и снятие напряжения. Согласно данным исследования, опубликованным ТАСС, около 50% респондентов включают многосерийные проекты, чтобы справиться с ощущением тоски, а примерно треть используют их как развлекательный "фон".
При выборе нового сериала определяющими критериями для подавляющего большинства выступают содержание и краткое описание сюжета.
Для 50% опрошенных мотивирующим фактором является участие в проекте актеров, к которым они испытывают симпатию. Мнение знакомых и членов семьи оказывает влияние на выбор примерно трети зрителей, в то время как советы популярных блогеров и профессиональных кинокритиков важны для 18% россиян.
10:19:12 13-12-2025
Потому что там все нормально, а не как сейчас.
17:03:42 13-12-2025
Гость (10:19:12 13-12-2025) Потому что там все нормально, а не как сейчас. ... В сказки веришь?
11:04:50 14-12-2025
Что за вопрос? Хочется смотреть,вот и смотрим. Так же как читаем, играем, гуляем