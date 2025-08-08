В условиях шатдауна гражданам будет доступен белый список приложений

08 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

В условиях ограничения мобильного интернета россияне смогут пользоваться белым списком приложений. Массовые сервисы будут доступны без подключения к Сети. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Минцифры России уже согласовало с операторами связи схему доступа к массовым сервисам во время шатдауна.

«То есть когда происходит блокировка, по капче (captcha – тест на определение, что пользователь – человек, а не робот. – Прим. ред.) пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости», – рассказал Шадаев журналистам.

Со слов министра, в белый список войдут "нужные для жизни ресурсы": маркетплейсы, службы доставки, такси и другие сервисы массового использования.