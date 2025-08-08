Россияне смогут пользоваться такси, маркетплейсами и службами доставок без интернета
В условиях шатдауна гражданам будет доступен белый список приложений
08 августа 2025, 09:30, ИА Амител
В условиях ограничения мобильного интернета россияне смогут пользоваться белым списком приложений. Массовые сервисы будут доступны без подключения к Сети. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.
Минцифры России уже согласовало с операторами связи схему доступа к массовым сервисам во время шатдауна.
«То есть когда происходит блокировка, по капче (captcha – тест на определение, что пользователь – человек, а не робот. – Прим. ред.) пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости», – рассказал Шадаев журналистам.
Со слов министра, в белый список войдут "нужные для жизни ресурсы": маркетплейсы, службы доставки, такси и другие сервисы массового использования.
«Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M [интернет вещей], также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее», – заключил глава Минцифры.
09:49:52 08-08-2025
Пока не очень понятно. Но интересно
09:53:51 08-08-2025
ШатДаун от дауна, по русски чем олличаются
10:34:28 08-08-2025
Гость (09:53:51 08-08-2025) ШатДаун от дауна, по русски чем олличаются... это одно и тоже.
10:14:38 08-08-2025
Вот по-сути и признание, что к террористическим угрозам эти блокировки не имеют ни какого отношения. Хотя для бабушек и такое объяснение сойдёт
10:27:13 08-08-2025
Гость (10:14:38 08-08-2025) Вот по-сути и признание, что к террористическим угрозам эти ... расшифруйте
12:48:33 08-08-2025
Элен без ребят (10:27:13 08-08-2025) расшифруйте ... Вы наверное, слабо представляете, что такое интернет в принципе. Не возможно его глушить для всех кроме определенных приложений. Которые в свою очередь бесполезны без интернета. А это товарищ говорит обратное. Вы вот верите, что у Ютуба оборудование устарело?
10:36:25 08-08-2025
Спасибо, благодетели. Осчастливили. Что дальше? Мобильную связь окончательно ушатают за-ради нашего блага?
10:37:41 08-08-2025
При шатдауне можно делать заказы и через дрейфаз.
10:57:09 08-08-2025
Причины отключения россиян от доступа к серверам понятны. Но это то- же самое, что пилить сук, на котором сидишь. Наши системы корявы, и толку от них нет, значит скоро перейдем на наличный расчет, пострадает инфраструктура, банки, торговля...
11:01:33 08-08-2025
"нужные для жизни ресурсы" это ютуб, инста, рутрекер)
11:43:25 08-08-2025
Готовятся отрубить интернет всей стране, инфомация противопоказана нашему населению)
14:15:46 08-08-2025
надо больше не платить за мобильную связь, всем отказаться, может тогда поймут.
18:29:24 08-08-2025
Не поняла-а-а… Представляю картину, в автобусе со скоростью 20км/ч едут 100 пассажиров. По идее, в конечный пункт при таком порядке вещей все будут попадать за одно и то же время. Но некоторые, кто хочет попасть, допустим, в больницу, прибудут быстрее, причём на том же транспортном средстве, не выходя из него. Даже теоретически невозможно!
20:27:05 08-08-2025
А можно было сначала сделать этот белый список, а потом отключить интернет, чтобы никто ничего не понял. Ну кроме врагов.