"Это решение в лоб". Глава Минцифры выступил против штрафов за использование VPN

31 марта 2026, 09:16, ИА Амител

Минцифры России не поддерживает идею введения административной ответственности за использование VPN — об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в профильном сообществе "МИТ — Мы ИТ" на платформе Max, пишет РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что приоритетная задача министерства — снизить распространенность применения VPN в стране, но сделать это с минимальными последствиями и обременениями для пользователей.

«Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — отметил Шадаев.

На этом фоне стало известно о планах российских операторов ввести плату за применение VPN‑сервисов. По имеющейся информации, операторам связи рекомендовали установить тариф на использование международного трафика.

Плата может наступить в случае превышения лимита в 15 гигабайт в месяц на мобильных устройствах.