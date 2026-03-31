"Это решение в лоб". Глава Минцифры выступил против штрафов за использование VPN

При этом ранее Максут Шадаев предложил ввести плату за международный интернет-трафик в мобильных сетях более 15 Гб в месяц

31 марта 2026, 09:16, ИА Амител

Минцифры России не поддерживает идею введения административной ответственности за использование VPN — об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в профильном сообществе "МИТ — Мы ИТ" на платформе Max, пишет РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что приоритетная задача министерства — снизить распространенность применения VPN в стране, но сделать это с минимальными последствиями и обременениями для пользователей.

«Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — отметил Шадаев.

На этом фоне стало известно о планах российских операторов ввести плату за применение VPN‑сервисов. По имеющейся информации, операторам связи рекомендовали установить тариф на использование международного трафика.

Плата может наступить в случае превышения лимита в 15 гигабайт в месяц на мобильных устройствах.

Комментарии 8

Гость

09:24:00 31-03-2026

Чё, у минцифры совесть пробудилась?

Гость

10:02:01 31-03-2026

Гость (09:24:00 31-03-2026) Чё, у минцифры совесть пробудилась?... Они не знают что это такое. Готовы 83 миллиарда вбухать в то чтобы ухудшить жизнь жителям страны введя дополнительные ограничения, но при этом на операции или лекарства детям народ копейки собирает всем миром. ну это же другое, ага ...

Гость

09:51:16 31-03-2026

Вместо того чтобы запрещать экстремистов - они вырвали языки всем.

Гость

10:11:33 31-03-2026

Гость (09:51:16 31-03-2026) Вместо того чтобы запрещать экстремистов - они вырвали языки... Когда у раба вырван язык, то правителям не чего бояться.

Гость

10:03:27 31-03-2026

Теперь понятно зачем все эти блокировки, создают ещё одну добывающую отрасль из воздуха, вначале блокируют международный трафик потом нам включают за него плату, кому то будут денежки в карман капать, все что происходит жесть и почему то подаётся в СМИ как норма, нужно начать с того, что блокировка интернета вообще не законна это нарушение прав человека.

Гость

10:12:33 31-03-2026

построен дики капитализм, он, наверное и строился, просто последние года два мы его оскал видим.
ве вертикалистов хочется спросить, что за вертикальную вертикаль они строили все эти годы, если бизнес и законы - это дикий запад.
какими возвратами 90х последние 10 лет пугают, они никуда не уходили.

Гость

11:09:24 31-03-2026

Гость (10:12:33 31-03-2026) построен дики капитализм, он, наверное и строился, просто по... Ну значит все норм - привычное тухлое красноперое болото

Гость

11:08:45 31-03-2026

Они объясняли отключение мобильного интернета противодействием вражеским беспилотникам. Интернет отключают всё больше - беспилотников тоже всё больше. Грусть-Луга не даст соврать. Ну и как работает забота о безопасности населения если население каждый день всё в большей и большей опасности? Оруэлл в восторге от экранизации своей книги.

