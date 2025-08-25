Россияне взяли рекордное число микрозаймов на образовательные цели
Последний раз подобный всплеск наблюдался весной 2020 года
25 августа 2025, 21:45, ИА Амител
Перед началом учебного года доля микрозаймов на образовательные цели выросла до рекордных значений. В июле – августе 2025 года она достигла 4,6% от общего числа оформленных микрокредитов, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование компании Webbankir.
Для сравнения: годом ранее доля за этот же период составляла 3,3%, а в июле – августе 2023 года – всего 2,6%. Последний раз подобный всплеск интереса к займам на образовательные цели наблюдался весной 2020 года, когда из-за самоизоляции во время эпидемии COVID-19 многие россияне занялись онлайн-обучением.
Другая особенность – клиенты МФО начинают все раньше готовиться к новому учебному году. В 2023 году основной пик выдач приходился на конец лета: в среднем каждый день в августе на образовательные цели брали на 57% займов больше, чем в июле.
Мы в 90х собирались к другу на день рождения и не знали что нему подарить. И тут Сергей Джонович произнёс: "Лучший подарок,это книга.
И мы в ближайшей сберкассе открыли сбер Книгу, на предьявителя . Положив на счёт сумму равную 5и бутылкам водки..
И реально это был самый нужный подарок, когда у именинника кончилась материальная мощь, на третий день праздника.
так и есть. в частные школы в Барнауле вообще не попасть! все внезапно с деньгами хлынули
То пишут,что у россиян триллионы на счетах лежат,а то микрозаймы для школы....А,наверное у одних россиян деньги на счетах,а другие микрозаймы берут.