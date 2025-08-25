Россияне взяли рекордное число микрозаймов на образовательные цели

Последний раз подобный всплеск наблюдался весной 2020 года

25 августа 2025, 21:45, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Перед началом учебного года доля микрозаймов на образовательные цели выросла до рекордных значений. В июле – августе 2025 года она достигла 4,6% от общего числа оформленных микрокредитов, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование компании Webbankir.

Для сравнения: годом ранее доля за этот же период составляла 3,3%, а в июле – августе 2023 года – всего 2,6%. Последний раз подобный всплеск интереса к займам на образовательные цели наблюдался весной 2020 года, когда из-за самоизоляции во время эпидемии COVID-19 многие россияне занялись онлайн-обучением.

Другая особенность – клиенты МФО начинают все раньше готовиться к новому учебному году. В 2023 году основной пик выдач приходился на конец лета: в среднем каждый день в августе на образовательные цели брали на 57% займов больше, чем в июле.