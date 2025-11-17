Сибирячка пять часов не могла выйти из ПВЗ из-за агрессивной собаки

Жительнице Омска пришлось вызывать ветеринарную службу

В пункте выдачи заказов в Омске сотрудница оказалась в заточении из-за агрессивной собаки, державшей ее взаперти на протяжении четырех с половиной часов, сообщает Readovka.

Когда работница ПВЗ попыталась выйти, ее поджидала недружелюбная бродячая собака, преградившая путь. Девушка решила, что безопаснее остаться внутри помещения.

Почти пять часов она наблюдала за животным через дверь, но пес не собирался уходить и проявлял агрессию. Для спасения сотрудницы прибыли работники приюта. Собаке ввели успокоительное и поместили в клетку.