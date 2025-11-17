Сибирячка пять часов не могла выйти из ПВЗ из-за агрессивной собаки
Жительнице Омска пришлось вызывать ветеринарную службу
17 ноября 2025, 16:10, ИА Амител
В пункте выдачи заказов в Омске сотрудница оказалась в заточении из-за агрессивной собаки, державшей ее взаперти на протяжении четырех с половиной часов, сообщает Readovka.
Когда работница ПВЗ попыталась выйти, ее поджидала недружелюбная бродячая собака, преградившая путь. Девушка решила, что безопаснее остаться внутри помещения.
Почти пять часов она наблюдала за животным через дверь, но пес не собирался уходить и проявлял агрессию. Для спасения сотрудницы прибыли работники приюта. Собаке ввели успокоительное и поместили в клетку.
16:36:43 17-11-2025
ПВЗ- это пункт временного заключения?
18:51:09 17-11-2025
Ну, распустили сопли. Лопатой бы зарубили и Вася кот.
23:42:20 17-11-2025
баллон то газовый носи, что за люди?! ей 2 пшика хватит с лихвой!
09:24:37 18-11-2025
Гость (23:42:20 17-11-2025) баллон то газовый носи, что за люди?! ей 2 пшика хватит с ли... Злые вы, достаточно было вкусняшки для собаки. Стала бы лучшим ее другом.
09:41:40 18-11-2025
Мимопроходящий (09:24:37 18-11-2025) Злые вы, достаточно было вкусняшки для собаки. Стала бы лучш... средство от туберкулеза лучшая вкусняшка.
10:21:14 18-11-2025
Реально злые вы, Вс государство и так защищает защищает, вводит вводит меры а вы не пользуетесь.
Чипирование ж было! Вы бы чип отсканировали, и позвонили владельцу собаки! (сарказм), ведь очень полезную штуку ж провернули, денежку выделили, о безопасности граждан думали ж, законы писали, премии за законы получали.