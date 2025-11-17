НОВОСТИПроисшествия

Сибирячка пять часов не могла выйти из ПВЗ из-за агрессивной собаки

Жительнице Омска пришлось вызывать ветеринарную службу

17 ноября 2025, 16:10, ИА Амител

В пункте выдачи заказов в Омске сотрудница оказалась в заточении из-за агрессивной собаки, державшей ее взаперти на протяжении четырех с половиной часов, сообщает Readovka.

Когда работница ПВЗ попыталась выйти, ее поджидала недружелюбная бродячая собака, преградившая путь. Девушка решила, что безопаснее остаться внутри помещения.

Почти пять часов она наблюдала за животным через дверь, но пес не собирался уходить и проявлял агрессию. Для спасения сотрудницы прибыли работники приюта. Собаке ввели успокоительное и поместили в клетку.

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость.

16:36:43 17-11-2025

ПВЗ- это пункт временного заключения?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:09 17-11-2025

Ну, распустили сопли. Лопатой бы зарубили и Вася кот.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:42:20 17-11-2025

баллон то газовый носи, что за люди?! ей 2 пшика хватит с лихвой!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

09:24:37 18-11-2025

Гость (23:42:20 17-11-2025) баллон то газовый носи, что за люди?! ей 2 пшика хватит с ли... Злые вы, достаточно было вкусняшки для собаки. Стала бы лучшим ее другом.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:40 18-11-2025

Мимопроходящий (09:24:37 18-11-2025) Злые вы, достаточно было вкусняшки для собаки. Стала бы лучш... средство от туберкулеза лучшая вкусняшка.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:14 18-11-2025

Реально злые вы, Вс государство и так защищает защищает, вводит вводит меры а вы не пользуетесь.
Чипирование ж было! Вы бы чип отсканировали, и позвонили владельцу собаки! (сарказм), ведь очень полезную штуку ж провернули, денежку выделили, о безопасности граждан думали ж, законы писали, премии за законы получали.

  -4 Нравится
Ответить
