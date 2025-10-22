Россиянкам придется рожать 20 детей в течение 25 лет, чтобы получать пенсию в 38000 рублей
В настоящее время мамы в период декретных полутора лет копят пенсионные баллы
22 октября 2025, 10:45, ИА Амител
В Сети активно обсуждают новый законопроект о начислении пенсионных баллов за материнство – пользователи уже окрестили его "материнской пенсией", ведь чтобы получать 38 тысяч рублей в месяц, нужно родить 20 детей за 25 лет. Однако специалисты объясняют: это искаженное представление о сути реформы. Об этом пишет Telegram-канал Mash Room.
По словам законодателей, сегодня женщины получают пенсионные баллы во время декрета – за каждого ребенка начисляются определенные коэффициенты: 1,8 – за первого, 3,6 – за второго и 5,4 – за третьего и четвертого. Новый законопроект лишь уточняет и расширяет эти правила.
Директор по продукту НПФ "ГАЗФОНД Пенсионные накопления" Роман Карнеев поясняет, что идея о необходимости родить 18–20 детей – абсурдна, поскольку модель, где пенсия формируется исключительно из баллов за материнство, без трудового стажа, противоречит действующему законодательству.
«Чтобы периоды ухода за детьми были учтены, женщина должна иметь хотя бы минимальный официальный стаж работы до первого декрета. Поэтому концепция "материнской пенсии" для никогда не работавшей женщины не подходит в принципе», – отметил эксперт.
Реальная пенсия складывается из разных факторов: официального трудового стажа, ухода за детьми, участия в программах накоплений и даже использования материнского капитала.
Карнеев подчеркивает, что пенсия в 38 тысяч рублей достижима при разумном сочетании карьеры и материнства – например, если у женщины 25–30 лет стажа и трое-четверо детей.
Согласно данным Социального фонда РФ, на 1 июля 2025 года средняя пенсия по старости в России составила 25 098 рублей, а у неработающих пенсионеров – 25 800 рублей.
При этом эксперты напоминают, что повысить будущую пенсию можно, участвуя в программе долгосрочных сбережений: государственное софинансирование и налоговые льготы позволяют сформировать дополнительные накопления и обеспечить себе комфортную старость.
10:48:42 22-10-2025
зачем через директивные указявки вешать свои хотелки на россиян и россиянок?
мы здесь причем, что вы 30 лет, на всех уровнях, в летаргии прибывали?
10:49:11 22-10-2025
женщина что - машина детородная? абсурд какой-то
10:55:53 22-10-2025
Пишите прямо: каждая россиянка должна родить взвод.
11:00:24 22-10-2025
Спасибо , но сначала пусть инициаторы попробуют !
11:11:18 22-10-2025
Ева (11:00:24 22-10-2025) Спасибо , но сначала пусть инициаторы попробуют ! ...
Им нельзя, они за любовь и здоровый образ жизни!
11:55:46 22-10-2025
Через 25 лет 38000 хватит только коммуналку заплатить, а если учесть как часто у нас проводят пенсионную реформу, то вообще все на воде вилами писано, только недавно провели реформу и опять заговорили о новой реформе, в этом то и проблема, что нет уверенности в завтрашнем дне, люди начнут рожать когда в стане появиться стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а решить вот эту задачу властьимущим не по силам.
15:11:42 22-10-2025
ерунда какая то. купил 3-5 квартир - вот и пенсия.