Россиянкам придется рожать 20 детей в течение 25 лет, чтобы получать пенсию в 38000 рублей

В настоящее время мамы в период декретных полутора лет копят пенсионные баллы

22 октября 2025, 10:45, ИА Амител

В Сети активно обсуждают новый законопроект о начислении пенсионных баллов за материнство – пользователи уже окрестили его "материнской пенсией", ведь чтобы получать 38 тысяч рублей в месяц, нужно родить 20 детей за 25 лет. Однако специалисты объясняют: это искаженное представление о сути реформы. Об этом пишет Telegram-канал Mash Room.

По словам законодателей, сегодня женщины получают пенсионные баллы во время декрета – за каждого ребенка начисляются определенные коэффициенты: 1,8 – за первого, 3,6 – за второго и 5,4 – за третьего и четвертого. Новый законопроект лишь уточняет и расширяет эти правила.

Директор по продукту НПФ "ГАЗФОНД Пенсионные накопления" Роман Карнеев поясняет, что идея о необходимости родить 18–20 детей – абсурдна, поскольку модель, где пенсия формируется исключительно из баллов за материнство, без трудового стажа, противоречит действующему законодательству.

«Чтобы периоды ухода за детьми были учтены, женщина должна иметь хотя бы минимальный официальный стаж работы до первого декрета. Поэтому концепция "материнской пенсии" для никогда не работавшей женщины не подходит в принципе», – отметил эксперт.

Реальная пенсия складывается из разных факторов: официального трудового стажа, ухода за детьми, участия в программах накоплений и даже использования материнского капитала.

Карнеев подчеркивает, что пенсия в 38 тысяч рублей достижима при разумном сочетании карьеры и материнства – например, если у женщины 25–30 лет стажа и трое-четверо детей.

Согласно данным Социального фонда РФ, на 1 июля 2025 года средняя пенсия по старости в России составила 25 098 рублей, а у неработающих пенсионеров – 25 800 рублей.

При этом эксперты напоминают, что повысить будущую пенсию можно, участвуя в программе долгосрочных сбережений: государственное софинансирование и налоговые льготы позволяют сформировать дополнительные накопления и обеспечить себе комфортную старость.