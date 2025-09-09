Россиянке в США присудили 20 тысяч долларов за русофобию от украинки
Женщина подчеркнула, что многие граждане России сталкиваются с дискриминацией
09 сентября 2025, 14:00, ИА Амител
Суд в Чикаго постановил салону красоты компенсировать россиянке 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку, сообщает РИА Новости.
«Судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией», – рассказала женщина.
Как пояснила россиянка, она обратилась в салон красоты, однако работавшая там украинка отказалась ее обслуживать. В итоге компании пришлось отвечать за свою сотрудницу.
Женщина подчеркнула, что многие граждане России сталкиваются с дискриминацией по национальному признаку, но не подают в суд, потому что считают, что они не смогут выиграть.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила привлекать к ответственности иностранных граждан за русофобию.
18:11:48 09-09-2025
не знаю насколько многие. в Англии и Испании всем побоку. На кипре есть наезды и в США, да. Но именно от беженцев, не от местных