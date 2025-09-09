Россиянке в США присудили 20 тысяч долларов за русофобию от украинки

Женщина подчеркнула, что многие граждане России сталкиваются с дискриминацией

Суд в Чикаго постановил салону красоты компенсировать россиянке 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку, сообщает РИА Новости.

«Судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией», – рассказала женщина.

Как пояснила россиянка, она обратилась в салон красоты, однако работавшая там украинка отказалась ее обслуживать. В итоге компании пришлось отвечать за свою сотрудницу.

Женщина подчеркнула, что многие граждане России сталкиваются с дискриминацией по национальному признаку, но не подают в суд, потому что считают, что они не смогут выиграть.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила привлекать к ответственности иностранных граждан за русофобию.