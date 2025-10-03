Россиянки бросились скупать кокошники после слов Путина об этом головном уборе на Валдае
Спрос на кокошники в России неожиданно подскочил почти в два раза всего за один вечер
03 октября 2025, 20:00, ИА Амител
Как выяснила "Shot Проверка", после заявления президента о том, что русские народные наряды вновь становятся модным трендом, россиянки массово бросились заказывать старинный аксессуар. Только у одного из продавцов количество заявок за вечер увеличилось на 60.
Особой популярностью пользуются современные варианты – кокошники-ободки, чаще всего красного цвета. Статистика маркетплейсов подтверждает рост интереса, а количество поисковых запросов слова "кокошник" в Google достигло рекордных значений за год.
Ранее президент на Валдае отметил, что у российских девушек появилась традиция появляться на мероприятиях в кокошниках и народных нарядах, и этот тренд, похоже, быстро прижился.
20:59:27 03-10-2025
какая чушь
22:25:07 03-10-2025
Гость (20:59:27 03-10-2025) какая чушь... Вышиванки покрасивше?
13:45:33 04-10-2025
Гость (22:25:07 03-10-2025) Вышиванки покрасивше? ... Вы в курсе этой истории с кокошниками? Если нет, освещу ситуацию. В одной из школ в ответ на девочек в хиджабах пришла русская девочка в кокошнике. И т.д.
16:06:10 04-10-2025
Светлана (13:45:33 04-10-2025) Вы в курсе этой истории с кокошниками? Если нет, освещу сит... осветить можно улицу, людей можно просветить, двоечник.
15:33:50 04-10-2025
А я смотрю, очереди с утра! А это кокошники кинулись скупать! Бред и глупость.
16:07:34 04-10-2025
модное вообще-то, ободочки с такой стрелочкой в виде кокошника. стильно выглядит и классно.
16:57:22 04-10-2025
- "Ранее президент на Валдае отметил, что у российских девушек появилась традиция появляться на мероприятиях в кокошниках и народных нарядах, и этот тренд, похоже, быстро прижился." ------------ Гипнотизёр однако. Всю страну ввел в гипнотизерский сон, все делают против своей воли.
17:39:16 04-10-2025
А, теперь в школу ходить в них будут. На улице поверх беретов надевать или в портфеле нести?
18:11:16 04-10-2025
" и народных нарядах"------ В юбке и без трусов?