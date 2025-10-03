НОВОСТИОбщество

Россиянки бросились скупать кокошники после слов Путина об этом головном уборе на Валдае

Спрос на кокошники в России неожиданно подскочил почти в два раза всего за один вечер

03 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Кокошники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Как выяснила "Shot Проверка", после заявления президента о том, что русские народные наряды вновь становятся модным трендом, россиянки массово бросились заказывать старинный аксессуар. Только у одного из продавцов количество заявок за вечер увеличилось на 60.

Особой популярностью пользуются современные варианты – кокошники-ободки, чаще всего красного цвета. Статистика маркетплейсов подтверждает рост интереса, а количество поисковых запросов слова "кокошник" в Google достигло рекордных значений за год.

Ранее президент на Валдае отметил, что у российских девушек появилась традиция появляться на мероприятиях в кокошниках и народных нарядах, и этот тренд, похоже, быстро прижился.

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Сергей Булкин / ТАСС

