"Он не царь". Как в мире оценили выступление Владимира Путина на заседании клуба "Валдай"

Пока речь президента РФ вызвала куда больший резонанс на Западе, чем в России

03 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" было в большей степени ориентировано на зарубежную публику, считают эксперты. Собственно поэтому мировые СМИ отреагировали на него куда более живо и эмоционально, чем в России. Что увидел и услышал Запад в словах Путина – в материале amic.ru.

"Пообещал ответные меры"

В мире действительно ожидали выступление Путина на "Валдае", как и отмечал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Без преувеличения, этого выступления ждут во всем мире», – говорил он за несколько дней до этого.

Речь российского президента прозвучала в тот момент, когда 45 европейских лидеров собрались в Копенгагене на саммит, целью которого было усиление поддержки Украины и ускорение военных проектов на континенте, обращает внимание британская газета The Guardian.

«Владимир Путин пообещал быстро принять ответные меры против "растущей милитаризации" Европы, назвав при этом "бессмыслицей" опасения Запада о том, что Москва планирует напасть на НАТО», – пишет издание.

The Guardian утверждает, что по отношению к Европе Путин использовал грозную риторику, и при этом "выступил с примирительной нотой по отношению к Дональду Трампу, несмотря на недавние пренебрежительные высказывания американского лидера в его адрес... Путин расточал ему похвалы, утверждая, что "если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать" – фраза, которую президент США часто использовал сам в публичных выступлениях.

"Назвал НАТО бумажным тигром"

На высказывание президента России, что "он не царь", акцентировала внимание французская газета Le Figaro:

«Путина, бывшего офицера КГБ, пришедшего к власти в 1999 году, модератор спросил на конференции на юге России, чувствует ли он себя как царь Александр I, который вел переговоры о Венском конгрессе после французских революционных войн. "Нет, я так не чувствую. Александр I был императором. Я президент, избранный народом на определенный срок"».

Издание отметило, что Путин также обвинил политические элиты Европы "в нагнетании истерии из-за заявлений, что война с русскими практически неизбежна".

По мнению газеты, несмотря на комплименты Дональду Трампу, у РФ и США есть серьезные разногласия:

«Однако он [Путин] обвинил администрацию США в том, что она "руководствуется, прежде всего, своими собственными интересами, как она их понимает". Я думаю, что это рациональный подход", прежде чем добавить: "Россия также оставляет за собой право руководствоваться своими национальными интересами. Одним из них, кстати, является восстановление прочных отношений с Соединенными Штатами».

Британская газета Express обратила внимание, что Путин "назвал НАТО "бумажным тигром", заявив, что альянс "уже находится в состоянии войны с Россией".

Издание напоминает, что "Дональд Трамп назвал Россию и ее президента "бумажным тигром" – фраза, используемая для описания чего-то, что кажется угрожающим, но таковым не является".

«Выступая в дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи, Путин отреагировал на эти комментарии и посоветовал Западу "позаботиться о своих собственных проблемах". В ответе на вопрос о заявлениях президента США Владимир Путин сказал: "Если нам комфортно воевать со всем блоком НАТО, но мы – бумажный тигр, то что же такое НАТО?» – пишет Express.

"Либерализм выродился в нетерпимость"

Заявления и тон Путина на Валдайском форуме свидетельствуют о значительном ухудшении отношений с Западом, огорченно указывает немецкая газета Berliner Zeitung.

«Современный западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость, – заявил президент [России], сочетая анализ и агитацию. Но этого недостаточно: Путин даже выдвинул обвинение в том, что либерализм пытается "оправдать массовые убийства мирных жителей».

Новыми были и ядерные угрозы. Попытки нанести России "стратегическое поражение", по словам Путина, могут "привести к глобальной катастрофе", опасливо замечает газета.

О реакции Путина на возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk пишет газета The Washington Post:

«Президент России предупредил Соединенные Штаты, что поставки ракет дальнего радиуса действия на Украину нанесут серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном, но не изменят ситуацию на поле боя, где российская армия медленно, но неуклонно продвигается вперед».

Эти поставки "станут сигналом к "качественно новому этапу эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США", выделяет этот момент в речи президента РФ газета.

«Восхваляя Трампа и пытаясь подчеркнуть потенциальные общие интересы, президент России направил западным союзникам Украины строгое предупреждение о недопустимости попыток захвата судов, которые перевозят российскую нефть на мировые рынки. Он утверждал, что это будет равносильно пиратству и может спровоцировать силовой ответ, резко дестабилизирующий мировой рынок нефти», – рассуждает The Washington Post.

"Путин знает, что происходит в Европе"

Путин "с иронией отнесся к заявлениям Европы о том, что российские беспилотники вторглись в воздушное пространство НАТО", замечает агентство Reuters:

«Он пошутил, пообещал, что больше не будет делать этого в Дании, и что у него нет беспилотников, которые могли бы долететь до Лиссабона».

Российская СВО на Украине коренным образом изменила отношения России с Западом, такой вывод из выступления российского лидера делает агентство:

«Путин описывает военные действия как переломный момент в отношениях Москвы с Западом, который, по его словам, унизил Россию после распада Советского Союза в 1991 году, расширив НАТО и вторгнувшись в то, что он считает сферой влияния Москвы».

На шутку Путина о беспилотниках обратил внимание и ирландский журналист Чей Боуз.

«Владимир Путин знает, что происходит в Европе. Он прямо заявляет, что фейковое "вторжение российских беспилотников" – это всего лишь уловка, призванная увеличить оборонные бюджеты. И любой здравомыслящий европеец тоже должен это знать», – написал он на своей странице в соцсети Х.

«Президент России Владимир Путин на 22-й встрече Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что современный мир меняется очень быстро и часто кардинально, что требует от всех быть готовыми к любым событиям», – этот момент показался важным болгарскому изданию "Факти".

«Он указал, что многополярность уже сформировалась в современном мире, и она "определяет рамки, в которых действует государство. На самом деле нет ничего предопределенного. Все может развиваться по-разному. Многое зависит от точности, степени сдержанности, продуманности действий каждого участника международного общения», – цитирует российского президента болгарская газета.

"Трансформация президента продолжается"

«Мастер-класс игры гениального гроссмейстера сразу на множестве шахматных досок» – так восторженно оценил выступление президента России на "Валдае" политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Носович.

«То есть обращение за два часа президентской сессии к огромному количеству самых разных аудиторий, в том числе зарубежных. Президент России разом за одно выступление обращался к американцам, украинцам, китайцам, французам. Обратите внимание, что при работе с американской аудиторией Путин больше не исходит из того, что существует единая американская нация, и занимать сторону во внутреннем американском конфликте – себе дороже», – написал Носович в своем телеграм-канале.

«Владимир Путин заявил, что руководство России приняло решение о "роспуске" СССР, чтобы избавиться от идеологической конфронтации с другими странами. Это заявление свидетельствует о продолжающейся трансформации позиции президента по тому, что он в 2005 году назвал "крупнейшей геополитической катастрофой века», – выделяет этот момент в выступлении президента РФ в своем телеграм-канале литовский журналист Ярас Валюкенас.

Выступление Путина на "Валдае" – одна из самых сильных и содержательных речей за последнее время, полагает российский политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков.