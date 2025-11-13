Россиянки назвали самых непривлекательных героев в отечественной литературе

В список вошли персонажи из романов Достоевского и Пушкина

13 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Девушка, читающая книгу / Фото: amic.ru

По результатам исследования МТС Медиа для "Газеты.ru" самым неприятным героем из книг для российских женщин стал персонаж романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" Родион Раскольников.

Евгений Онегин и Илья Обломов также вошли в перечень наименее желанных партнеров для романтических отношений. Тихон Кабанов и Печорин не приглянулись поколению Z из-за их незрелости, инертности и эмоциональной отстраненности. Среди женских персонажей в список непривлекательных попали Анна Каренина, Маргарита из романа Булгакова и Соня Мармеладова.

Наибольшую симпатию у опрошенных вызвали мужские образы Пьера Безухова, Петра Гринева и Андрея Болконского. В качестве наиболее привлекательных женских типажей были выделены Наташа Ростова и Татьяна Ларина.

Россияне подчеркнули, что при определении непривлекательности ключевую роль играет не сам персонаж, а его модель поведения. К числу самых отталкивающих типажей были отнесены: мужчины-манипуляторы и нарциссы, женщины, склонные к манипуляциям и извлечению выгоды, а также опасные и деструктивные личности.