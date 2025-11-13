Россиянки назвали самых непривлекательных героев в отечественной литературе
В список вошли персонажи из романов Достоевского и Пушкина
13 ноября 2025, 16:00, ИА Амител
По результатам исследования МТС Медиа для "Газеты.ru" самым неприятным героем из книг для российских женщин стал персонаж романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" Родион Раскольников.
Евгений Онегин и Илья Обломов также вошли в перечень наименее желанных партнеров для романтических отношений. Тихон Кабанов и Печорин не приглянулись поколению Z из-за их незрелости, инертности и эмоциональной отстраненности. Среди женских персонажей в список непривлекательных попали Анна Каренина, Маргарита из романа Булгакова и Соня Мармеладова.
Наибольшую симпатию у опрошенных вызвали мужские образы Пьера Безухова, Петра Гринева и Андрея Болконского. В качестве наиболее привлекательных женских типажей были выделены Наташа Ростова и Татьяна Ларина.
Россияне подчеркнули, что при определении непривлекательности ключевую роль играет не сам персонаж, а его модель поведения. К числу самых отталкивающих типажей были отнесены: мужчины-манипуляторы и нарциссы, женщины, склонные к манипуляциям и извлечению выгоды, а также опасные и деструктивные личности.
Это где откопали россиян, которые могут оценить эти литературные образы? Кто эти люди, которые прочли Достоевского и Толстого?
17:01:17 13-11-2025
Видимо опрашивали 10 и 11 классы
Видимо опрашивали 10 и 11 классы
22:29:47 13-11-2025
Чтобы узнать, читали ль они, достаточно поинтересоваться отчеством сестёр Лариных.
02:19:59 19-11-2025
Для вас главное -отчество???
00:26:27 16-11-2025
Я например. Читала все эти произведения
04:59:00 16-11-2025
Тот же вопрос на самом деле
16:23:49 13-11-2025
Хоспади вряд ли Пушкин когда писал Онегина думал о том что его персонажи "мужчины-манипуляторы и нарциссы, женщины, склонные к манипуляциям и извлечению выгоды, а также опасные и деструктивные личности."
01:48:58 15-11-2025
Гость (16:23:49 13-11-2025) Хоспади вряд ли Пушкин когда писал Онегина думал о том что е... Конечно не думал, просто описывал определенные типажи и характеры. А проклассифицировали их уже сейчас.