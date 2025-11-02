Исследование: День народного единства остается для россиян скорее выходным, чем праздником
65% россиян рассматривают 4 ноября прежде всего как выходной день, и лишь 16% опрошенных имеют сложившуюся традицию его празднования
02 ноября 2025, 10:00, ИА Амител
Согласно исследованию коммуникационного агентства КРОС, День народного единства воспринимается большинством россиян как дополнительный выходной, а не как значимый праздник, сообщает "Газета.ру". Хэллоуин же остается уделом молодежи крупных городов и предметом дискуссий, не становясь массовой практикой.
Исследование показало, что 65% россиян рассматривают 4 ноября прежде всего как выходной день, и лишь 16% опрошенных имеют сложившуюся традицию его празднования. Ценностную составляющую – единство народов, сплоченность и патриотизм – отмечают лишь 36% респондентов. При этом Хэллоуин является частью досуга для 28% граждан, причем 11% отмечают его много лет, а 10% присоединились к традиции недавно.
Наблюдается четкий поколенческий раскол: молодежь использует Хэллоуин как повод для творчества и иронизирует над попытками его ограничения, в то время как старшее поколение и официальные лица активно участвуют в организации мероприятий ко Дню народного единства.
Информационное пространство вокруг двух дат также различается: День народного единства освещается как общероссийский праздник с акцентом на организационные моменты, а Хэллоуин остается в фокусе столиц и крупных городов, причем его медийность часто поддерживается "запретительной риторикой".
Несмотря на официальную поддержку Дня народного единства, в обществе сохраняется запрос на наполнение праздника более живыми и неформальными смыслами, в то время как Хэллоуин остается нишевым явлением, чье присутствие в информационном поле зависит от волны обсуждений его допустимости.
Ранее мы рассказывали, как в Барнауле провести длинные ноябрьские выходные.
10:25:25 02-11-2025
- "Несмотря на официальную поддержку Дня народного единства, в обществе сохраняется запрос на наполнение праздника более живыми и неформальными смыслами, в то время как Хеллоуин остается нишевым явлением, чье присутствие в информационном поле зависит от волны обсуждений его допустимости."------- Хорошо, что я на пенсии, для меня эти праздники абстрактные. Если бы это сообщение не попалось на ленте новостей, то бы они прошли бы лесом.
10:44:40 02-11-2025
Знакомых спрашиваю, какой праздник, начинают путаться, есть ещё день независимости из той же серии.
10:50:39 02-11-2025
Боже, какое единство ...вы о чем
17:10:17 02-11-2025
День "единства" не котируется по двум причинам: состряпан этот суррогатный "праздник" исключительно в пику действительно Великому Октябрю и вдобавок тужится выдать раскол общества на толстосумов и нищебродов за некую "гармонию" их взаимно непримиримых интересов!
23:42:09 03-11-2025
Вот 7 ноября праздник! Хоть и не выходной