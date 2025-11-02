Исследование: День народного единства остается для россиян скорее выходным, чем праздником

65% россиян рассматривают 4 ноября прежде всего как выходной день, и лишь 16% опрошенных имеют сложившуюся традицию его празднования

02 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

Российский флаг / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно исследованию коммуникационного агентства КРОС, День народного единства воспринимается большинством россиян как дополнительный выходной, а не как значимый праздник, сообщает "Газета.ру". Хэллоуин же остается уделом молодежи крупных городов и предметом дискуссий, не становясь массовой практикой.

Исследование показало, что 65% россиян рассматривают 4 ноября прежде всего как выходной день, и лишь 16% опрошенных имеют сложившуюся традицию его празднования. Ценностную составляющую – единство народов, сплоченность и патриотизм – отмечают лишь 36% респондентов. При этом Хэллоуин является частью досуга для 28% граждан, причем 11% отмечают его много лет, а 10% присоединились к традиции недавно.

Наблюдается четкий поколенческий раскол: молодежь использует Хэллоуин как повод для творчества и иронизирует над попытками его ограничения, в то время как старшее поколение и официальные лица активно участвуют в организации мероприятий ко Дню народного единства.

Информационное пространство вокруг двух дат также различается: День народного единства освещается как общероссийский праздник с акцентом на организационные моменты, а Хэллоуин остается в фокусе столиц и крупных городов, причем его медийность часто поддерживается "запретительной риторикой".

Несмотря на официальную поддержку Дня народного единства, в обществе сохраняется запрос на наполнение праздника более живыми и неформальными смыслами, в то время как Хэллоуин остается нишевым явлением, чье присутствие в информационном поле зависит от волны обсуждений его допустимости.

