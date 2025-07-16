Российская компания выпустит патриотическую игру о казаках Смутного времени

Проект оценивается в 280 миллионов рублей

16 июля 2025, 18:31, ИА Амител

Фото создано в нейросети Kandinsky

Российская IT-компания анонсировала выход игры "Земский собор". Ее релиз запланирован на 4 ноября 2025 года. Проект разработала новосибирская студия Cyberia Nova, специализирующаяся на патриотических проектах, посвященных событиям Смутного времени в России, пишет издание "Коммерсант".

Новая история – логическое продолжение RPG экшена "Смута". События в "Земском соборе" происходят после Смутного времени. Главным героем игры станет казак Кирша, роль которого разработчики предложат примерить на себя игрокам. Кирша – соратник центрального персонажа "Смуты" Юрия Милославского. Его цель – помешать иноземцам и предателям завладеть русским престолом.

Разработчики обновили механику, внедрили новую систему перемещения и интерактивные элементы, при этом заменив RPG-составляющую на формат action-adventure. По словам команды разработчиков, особое внимание уделено системам боя и стелса.

"Игроки смогут сражаться, используя комбинации ближнего и дальнего боя, а также скрытно устранять противников с помощью метательных ножей и другого оружия. Также игрок сможет активно взаимодействовать с окружением при помощи элементов QTE (Quick Time Events) и мини-игр", – рассказал изданию креативный директор студии Cyberia Nova Сергей Русских.

Бюджет разработки игры оценивается в 280 миллионов рублей. Пользователи, которые приобрели предшествующую новой игре историю "Смута", получат доступ ко второму экшену бесплатно.

"Игроки, которые купили игру "Смута" до релиза "Земского собора", получат новую игру без дополнительной оплаты. А для тех, кто ранее оформлял предзаказ, разработчики готовят уникальный внутриигровой предмет в качестве отдельной благодарности", – отмечается в сообщении студии-разработчика Cyberia Nova.

В официальном сообществе исторических видеоигр представлено короткое видео с демонстрацией обновленных боевых механик. В ближайшее время компания представит геймплейный ролик, раскрывающий больше деталей о проекте. Игра "Земской собор" будет доступна на VK play.