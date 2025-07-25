НОВОСТИОбщество

Российская певица пожелала умершему Оззи Осборну попасть в ад

Вика Цыганова сравнила поклонников Black Sabbath с неоязычниками и сатанистами

25 июля 2025, 11:23, ИА Амител

Музыкант Оззи Осборн / Фото: AP/TASS
Музыкант Оззи Осборн / Фото: AP/TASS

Певица Вика Цыганова в интервью "Абзацу" заявила, что считает бессмысленным ажиотаж россиян вокруг смерти британского музыканта Оззи Осборна.

«Пусть упокоится в аду. Хочу сказать, в Библии сказано: "Не сотвори себе кумира". Но народ сегодня ударился в неоязычество и даже в сатанизм. Все эти религии страшные. Я считаю, что мы должны уберечь своих детей от проявления ада. Хватает этого апокалипсиса, в котором мы сейчас находимся», – сказала Цыганова.

Певица подчеркнула, что сейчас необходимо возвращаться к истокам и заниматься просвещением людей. Для этого, например, можно поставить памятник Игорю Талькову.

Ранее лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий предложил назвать улицу в честь Оззи Осборна. По его мнению, британский музыкант сформировал целый пласт культуры.

Сам Оззи Осборн в 2020 году в интервью насмехался над идеей принятия христианства, но не исключал, что когда-то станет исповедовать какую-нибудь религию.

культура музыка

Комментарии 31

Avatar Picture
Гость

11:30:43 25-07-2025

Человек, откусывавший головы мышам и голубям, достоин Ада.
Его поклонников нужно пристально проверить у психиатра, заодно лишив прав на вождение и на оружие, если таковые есть.

  -47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:38 25-07-2025

Лучше бы эта простигосподи рот не открывала. Певица.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:20 25-07-2025

и ее там дождаться

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:55 25-07-2025

Зачем своих тараканов показывать публике?
Глупо.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:38 25-07-2025

Гость (11:39:55 25-07-2025) Зачем своих тараканов показывать публике?Глупо.... "Иногда лучше жевать"

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:17 25-07-2025

за ее песенки ей туда дорога, вне очереди

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:33:07 25-07-2025

Гость (11:43:17 25-07-2025) за ее песенки ей туда дорога, вне очереди... прям отдельный котел для нее заготовлен. с кипящей водкой.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:52 25-07-2025

Зато теперь все пару дней поговорят о Вике) Но это не точно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:23 25-07-2025

В ее то возрасте о своей душе бы уже думать надо... но нет.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:20 25-07-2025

Ничего против ее творчества не имею. Но это уже перебор.
Ози не святой. Но люди его слушали, был каким-то идолом для кого-то.
У нас много кто был неидеальным и со своими тараканами, но тем не менее мы против них ничего не говорим. И фильмы снимаем. Берем часть жизни прекрасного человека, великого певца и актера, и показываем, как на концерте в Ташкенте ему плохо. Все прекрасно понимают, от чего...
Так что давайте не будем.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:44 25-07-2025

А разве не она пела песню где было про люцифера?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:42 25-07-2025

Гость (12:38:44 25-07-2025) А разве не она пела песню где было про люцифера?... Она.
Где под крики Химер дирижёр Люцифер
Управляет полётом Валькирий.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ахаха

12:51:23 25-07-2025

Идиотка, никакого ада нет, это миф, а песня дример просто шедевральна, Оззи отлично пел, не то что цыганова.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Oldpunker

13:15:10 25-07-2025

Ахаха (12:51:23 25-07-2025) Идиотка, никакого ада нет, это миф, а песня дример просто ше... Полностью поддерживаю- "Мечтатель"-гениальна! А какой клип трогательный-до слёз...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:09 25-07-2025

Чё про Путина говорила баба Виктория ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:37 25-07-2025

Я считаю, что мы должны уберечь своих детей от проявления ада (с)
Напомните, сколько детей у оратора? Вот "своими" пусть и занимается

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:56:19 25-07-2025

Оззи умер?! ну как так- то, а? совсем недавно был прощальный концерт и там он выглядел таким счастливым...
не, подождите, легенды не умирают!
а вчера я купила резиновую уточку- Оззи. теперь буду беречь 🫤

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:21 25-07-2025

Элен без ребят (12:56:19 25-07-2025) Оззи умер?! ну как так- то, а? совсем недавно был прощальный... В резиновую утку наверное неудобно ходить. Купите уже эмалированную.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:58:25 25-07-2025

Гость (14:32:21 25-07-2025) В резиновую утку наверное неудобно ходить. Купите уже эмалир... шоппинг-гида я не заказывала

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:01 25-07-2025

в Библии сказано: "Не сотвори себе кумира". Смешно. А верующие люди не сотворили его себе?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:23:03 25-07-2025

Гость (13:12:01 25-07-2025) в Библии сказано: "Не сотвори себе кумира". Смешно. А верующ... изыди, нечистый.

От Матфея 4
8 После этого дьявол перенёс Христа на высокую гору и показал Ему все царства мира во всём их великолепии. 9 Он сказал Иисусу: «Я дам Тебе всё это, если Ты падёшь предо мной ниц и поклонишься мне».
10 И тогда Иисус ответил: «Отойди от Меня, сатана! В Писаниях сказано:
„Поклоняйся Господу, Богу твоему,
и служи Ему одному!”»[e]
11 Тогда дьявол оставил Иисуса, и пришли к Нему Ангелы, и стали Ему служить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:33:25 26-07-2025

Musik (15:23:03 25-07-2025) изыди, нечистый.От Матфея 48 После этого дьявол ... тебе надо ты и служи, а навязывать свои убеждения публично не надо, люди взрослые, сами разберутся

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:25:39 25-07-2025

какбы - всё правильно сказала.
туда ему и дорога, сам целенаправленно и с осознанием шел.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:02 25-07-2025

Musik (13:25:39 25-07-2025) какбы - всё правильно сказала.туда ему и дорога, сам цел... Чем больше возни по какому-нибудь посту, так наш Мусик-Пусик тут как тут. Лишь бы съязвить. Да?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:52 25-07-2025

пашатехник - это оззи на минималках

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дед

14:32:27 25-07-2025

Баба Вика пела:
Русская водка, что ты натворила!
Русская водка, ты меня сгубила!
Русская водка, чёрный хлеб, селёдка;
Весело веселье, тяжело похмелье!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:31 25-07-2025

так он туда и попадет, она ему прямо пожелала выполнения его мечты. Ему реально только там и место, надеюсь что он уже там, навечно, без всяких перевоплощений. Ну типа его вечная желанная нирвана в Аду.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

17:53:51 25-07-2025

Цыганова не стоит перхоти с головы Оззи...Цыганочка для нее верх способностей. А призвание - развлекать пьяных депутатов ЕдРа на корпоративах...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

23:33:40 25-07-2025

Видимо в школе не учили- промолчи может за умную сойдешь

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

09:34:14 26-07-2025

Его весь мир знает! А ты кто такая вообще?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

17:06:23 26-07-2025

Андрей (09:34:14 26-07-2025) Его весь мир знает! А ты кто такая вообще? ... Как чертика - знаем.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров