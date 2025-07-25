Российская певица пожелала умершему Оззи Осборну попасть в ад
Вика Цыганова сравнила поклонников Black Sabbath с неоязычниками и сатанистами
25 июля 2025, 11:23, ИА Амител
Певица Вика Цыганова в интервью "Абзацу" заявила, что считает бессмысленным ажиотаж россиян вокруг смерти британского музыканта Оззи Осборна.
«Пусть упокоится в аду. Хочу сказать, в Библии сказано: "Не сотвори себе кумира". Но народ сегодня ударился в неоязычество и даже в сатанизм. Все эти религии страшные. Я считаю, что мы должны уберечь своих детей от проявления ада. Хватает этого апокалипсиса, в котором мы сейчас находимся», – сказала Цыганова.
Певица подчеркнула, что сейчас необходимо возвращаться к истокам и заниматься просвещением людей. Для этого, например, можно поставить памятник Игорю Талькову.
Ранее лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий предложил назвать улицу в честь Оззи Осборна. По его мнению, британский музыкант сформировал целый пласт культуры.
Сам Оззи Осборн в 2020 году в интервью насмехался над идеей принятия христианства, но не исключал, что когда-то станет исповедовать какую-нибудь религию.
11:30:43 25-07-2025
Человек, откусывавший головы мышам и голубям, достоин Ада.
Его поклонников нужно пристально проверить у психиатра, заодно лишив прав на вождение и на оружие, если таковые есть.
11:31:38 25-07-2025
Лучше бы эта простигосподи рот не открывала. Певица.
11:34:20 25-07-2025
и ее там дождаться
11:39:55 25-07-2025
Зачем своих тараканов показывать публике?
Глупо.
12:46:38 25-07-2025
Гость (11:39:55 25-07-2025) Зачем своих тараканов показывать публике?Глупо.... "Иногда лучше жевать"
11:43:17 25-07-2025
за ее песенки ей туда дорога, вне очереди
13:33:07 25-07-2025
Гость (11:43:17 25-07-2025) за ее песенки ей туда дорога, вне очереди... прям отдельный котел для нее заготовлен. с кипящей водкой.
11:44:52 25-07-2025
Зато теперь все пару дней поговорят о Вике) Но это не точно.
11:46:23 25-07-2025
В ее то возрасте о своей душе бы уже думать надо... но нет.
12:07:20 25-07-2025
Ничего против ее творчества не имею. Но это уже перебор.
Ози не святой. Но люди его слушали, был каким-то идолом для кого-то.
У нас много кто был неидеальным и со своими тараканами, но тем не менее мы против них ничего не говорим. И фильмы снимаем. Берем часть жизни прекрасного человека, великого певца и актера, и показываем, как на концерте в Ташкенте ему плохо. Все прекрасно понимают, от чего...
Так что давайте не будем.
12:38:44 25-07-2025
А разве не она пела песню где было про люцифера?
12:43:42 25-07-2025
Гость (12:38:44 25-07-2025) А разве не она пела песню где было про люцифера?... Она.
Где под крики Химер дирижёр Люцифер
Управляет полётом Валькирий.
12:51:23 25-07-2025
Идиотка, никакого ада нет, это миф, а песня дример просто шедевральна, Оззи отлично пел, не то что цыганова.
13:15:10 25-07-2025
Ахаха (12:51:23 25-07-2025) Идиотка, никакого ада нет, это миф, а песня дример просто ше... Полностью поддерживаю- "Мечтатель"-гениальна! А какой клип трогательный-до слёз...
12:55:09 25-07-2025
Чё про Путина говорила баба Виктория ?
12:55:37 25-07-2025
Я считаю, что мы должны уберечь своих детей от проявления ада (с)
Напомните, сколько детей у оратора? Вот "своими" пусть и занимается
12:56:19 25-07-2025
Оззи умер?! ну как так- то, а? совсем недавно был прощальный концерт и там он выглядел таким счастливым...
не, подождите, легенды не умирают!
а вчера я купила резиновую уточку- Оззи. теперь буду беречь 🫤
14:32:21 25-07-2025
Элен без ребят (12:56:19 25-07-2025) Оззи умер?! ну как так- то, а? совсем недавно был прощальный... В резиновую утку наверное неудобно ходить. Купите уже эмалированную.
19:58:25 25-07-2025
Гость (14:32:21 25-07-2025) В резиновую утку наверное неудобно ходить. Купите уже эмалир... шоппинг-гида я не заказывала
13:12:01 25-07-2025
в Библии сказано: "Не сотвори себе кумира". Смешно. А верующие люди не сотворили его себе?
15:23:03 25-07-2025
Гость (13:12:01 25-07-2025) в Библии сказано: "Не сотвори себе кумира". Смешно. А верующ... изыди, нечистый.
От Матфея 4
8 После этого дьявол перенёс Христа на высокую гору и показал Ему все царства мира во всём их великолепии. 9 Он сказал Иисусу: «Я дам Тебе всё это, если Ты падёшь предо мной ниц и поклонишься мне».
10 И тогда Иисус ответил: «Отойди от Меня, сатана! В Писаниях сказано:
„Поклоняйся Господу, Богу твоему,
и служи Ему одному!”»[e]
11 Тогда дьявол оставил Иисуса, и пришли к Нему Ангелы, и стали Ему служить.
01:33:25 26-07-2025
Musik (15:23:03 25-07-2025) изыди, нечистый.От Матфея 48 После этого дьявол ... тебе надо ты и служи, а навязывать свои убеждения публично не надо, люди взрослые, сами разберутся
13:25:39 25-07-2025
какбы - всё правильно сказала.
туда ему и дорога, сам целенаправленно и с осознанием шел.
13:52:02 25-07-2025
Musik (13:25:39 25-07-2025) какбы - всё правильно сказала.туда ему и дорога, сам цел... Чем больше возни по какому-нибудь посту, так наш Мусик-Пусик тут как тут. Лишь бы съязвить. Да?
14:19:52 25-07-2025
пашатехник - это оззи на минималках
14:32:27 25-07-2025
Баба Вика пела:
Русская водка, что ты натворила!
Русская водка, ты меня сгубила!
Русская водка, чёрный хлеб, селёдка;
Весело веселье, тяжело похмелье!
16:17:31 25-07-2025
так он туда и попадет, она ему прямо пожелала выполнения его мечты. Ему реально только там и место, надеюсь что он уже там, навечно, без всяких перевоплощений. Ну типа его вечная желанная нирвана в Аду.
17:53:51 25-07-2025
Цыганова не стоит перхоти с головы Оззи...Цыганочка для нее верх способностей. А призвание - развлекать пьяных депутатов ЕдРа на корпоративах...
23:33:40 25-07-2025
Видимо в школе не учили- промолчи может за умную сойдешь
09:34:14 26-07-2025
Его весь мир знает! А ты кто такая вообще?
17:06:23 26-07-2025
Андрей (09:34:14 26-07-2025) Его весь мир знает! А ты кто такая вообще? ... Как чертика - знаем.