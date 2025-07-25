Российская певица пожелала умершему Оззи Осборну попасть в ад

Вика Цыганова сравнила поклонников Black Sabbath с неоязычниками и сатанистами

25 июля 2025, 11:23, ИА Амител

Музыкант Оззи Осборн / Фото: AP/TASS

Певица Вика Цыганова в интервью "Абзацу" заявила, что считает бессмысленным ажиотаж россиян вокруг смерти британского музыканта Оззи Осборна.

«Пусть упокоится в аду. Хочу сказать, в Библии сказано: "Не сотвори себе кумира". Но народ сегодня ударился в неоязычество и даже в сатанизм. Все эти религии страшные. Я считаю, что мы должны уберечь своих детей от проявления ада. Хватает этого апокалипсиса, в котором мы сейчас находимся», – сказала Цыганова.

Певица подчеркнула, что сейчас необходимо возвращаться к истокам и заниматься просвещением людей. Для этого, например, можно поставить памятник Игорю Талькову.

Ранее лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий предложил назвать улицу в честь Оззи Осборна. По его мнению, британский музыкант сформировал целый пласт культуры.

Сам Оззи Осборн в 2020 году в интервью насмехался над идеей принятия христианства, но не исключал, что когда-то станет исповедовать какую-нибудь религию.