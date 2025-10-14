Российские рыбаки выловили у берегов Курил гигантского тунца стоимостью 160 млн рублей
Появление столь крупных особей объясняется аномально теплой водой у побережья
14 октября 2025, 12:40, ИА Амител
У берегов Курильских островов рыбаки выловили огромного тунца весом 284 килограмма – такого гиганта уже прозвали "монстром из тропиков". Рыбу поймали у берегов Итурупа, и специалисты оценивают ее потенциальную стоимость более чем в миллион долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Для сравнения: в Японии в этом году экземпляр чуть меньшего веса был продан за 1,3 миллиона долларов, а рекорд остается за 2019 годом, когда за одного тунца заплатили свыше трех миллионов.
Местные жители отмечают, что появление столь крупных особей объясняется аномально теплой водой у побережья. Рыбы весом от 150 до 215 килограммов все чаще встречаются и в Долинском районе Сахалина. Пойманных тунцов обычно разделывают на стейки и сашими для ресторанов.
Кроме того, в тех же водах рыбаки наблюдают и других экзотических гостей – акул-молотов, белых акул и фугу, которых ранее здесь почти не встречали.
12:49:34 14-10-2025
560 тыр килограмм тунца? Чо за расценки?
13:12:52 14-10-2025
Гость (12:49:34 14-10-2025) 560 тыр килограмм тунца? Чо за расценки?... Продешевили. Надо было в миллиард оценить
13:32:08 14-10-2025
Гость (12:49:34 14-10-2025) это если бы продавали заграницей и в долларах
13:44:26 14-10-2025
Гость (12:49:34 14-10-2025) 560 тыр килограмм тунца? Чо за расценки?... Тоже офигел. Залез в инет, в Барнауле меньше 1000 за кг предлагают.
13:52:45 14-10-2025
Гость (12:49:34 14-10-2025) 560 тыр килограмм тунца? Чо за расценки?... я соляриса на акпп за столько в 2020 году покупал
13:02:31 14-10-2025
Выловили и оценили вопреки японцам.
13:15:05 14-10-2025
Непонятки. Получается почти 5600 долларей за 1 кг, это не считая отходы.
13:28:11 14-10-2025
Не бывает тунцов в 160 млн рублей не врите) их в килограммах меряють)
13:28:18 14-10-2025
помню рыбачили, так они в принципе огромные, размером со свиноматку! там даже спец. палуба у яхты "на тунца" на корме нет борта, чтоб их затаскивать лебедкой!! потом подмораживать и пилить циркуляркой!! чтоб разделать
14:35:20 14-10-2025
Дары природы ))
15:52:47 14-10-2025
Фукусимские шпроты
16:10:41 14-10-2025
Гость (15:52:47 14-10-2025) Фукусимские шпроты... типа такого Старик у Хэмингуэя заловил.
08:06:09 15-10-2025
Musik (16:10:41 14-10-2025) типа такого Старик у Хэмингуэя заловил.... Старик марлина заловил, или кого-то похожего. У него нос был длинный и острый.
18:01:58 14-10-2025
Гость (15:52:47 14-10-2025) Фукусимские шпроты... Точно, там потихоньку водичку радиоактивную из реактора сливают..
18:36:17 14-10-2025
такой тунец накопил в себе кучу тяжёлых металлов и есть его просто опасно.
21:12:02 14-10-2025
Элен без ребят (18:36:17 14-10-2025) такой тунец накопил в себе кучу тяжёлых металлов и есть его ... А вам предлагали?
19:03:25 14-10-2025
по телику показывали как взвешивали 250 кг, что то ценник за кг шкалит он что золотой?