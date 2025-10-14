Российские рыбаки выловили у берегов Курил гигантского тунца стоимостью 160 млн рублей

Появление столь крупных особей объясняется аномально теплой водой у побережья

14 октября 2025, 12:40, ИА Амител

У берегов Курильских островов рыбаки выловили огромного тунца весом 284 килограмма – такого гиганта уже прозвали "монстром из тропиков". Рыбу поймали у берегов Итурупа, и специалисты оценивают ее потенциальную стоимость более чем в миллион долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Для сравнения: в Японии в этом году экземпляр чуть меньшего веса был продан за 1,3 миллиона долларов, а рекорд остается за 2019 годом, когда за одного тунца заплатили свыше трех миллионов.

Местные жители отмечают, что появление столь крупных особей объясняется аномально теплой водой у побережья. Рыбы весом от 150 до 215 килограммов все чаще встречаются и в Долинском районе Сахалина. Пойманных тунцов обычно разделывают на стейки и сашими для ресторанов.

Кроме того, в тех же водах рыбаки наблюдают и других экзотических гостей – акул-молотов, белых акул и фугу, которых ранее здесь почти не встречали.