Российские рыбаки выловили у берегов Курил гигантского тунца стоимостью 160 млн рублей

Появление столь крупных особей объясняется аномально теплой водой у побережья

14 октября 2025, 12:40, ИА Амител

У берегов Курильских островов рыбаки выловили огромного тунца весом 284 килограмма – такого гиганта уже прозвали "монстром из тропиков". Рыбу поймали у берегов Итурупа, и специалисты оценивают ее потенциальную стоимость более чем в миллион долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Для сравнения: в Японии в этом году экземпляр чуть меньшего веса был продан за 1,3 миллиона долларов, а рекорд остается за 2019 годом, когда за одного тунца заплатили свыше трех миллионов.

Местные жители отмечают, что появление столь крупных особей объясняется аномально теплой водой у побережья. Рыбы весом от 150 до 215 килограммов все чаще встречаются и в Долинском районе Сахалина. Пойманных тунцов обычно разделывают на стейки и сашими для ресторанов.

Кроме того, в тех же водах рыбаки наблюдают и других экзотических гостей – акул-молотов, белых акул и фугу, которых ранее здесь почти не встречали.

Гигантская щука выловленная из Оби / Фото: VN.ru

Сибирские рыбаки выловили из Оби гигантского "крокодила" весом 18 килограммов

По примерным оценкам, возраст рыбины может составлять не менее 36 лет
Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

12:49:34 14-10-2025

560 тыр килограмм тунца? Чо за расценки?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:52 14-10-2025

Гость (12:49:34 14-10-2025) 560 тыр килограмм тунца? Чо за расценки?... Продешевили. Надо было в миллиард оценить

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

13:32:08 14-10-2025

Гость (12:49:34 14-10-2025) это если бы продавали заграницей и в долларах

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

13:44:26 14-10-2025

Гость (12:49:34 14-10-2025) 560 тыр килограмм тунца? Чо за расценки?... Тоже офигел. Залез в инет, в Барнауле меньше 1000 за кг предлагают.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:45 14-10-2025

Гость (12:49:34 14-10-2025) 560 тыр килограмм тунца? Чо за расценки?... я соляриса на акпп за столько в 2020 году покупал

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:31 14-10-2025

Выловили и оценили вопреки японцам.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:05 14-10-2025

Непонятки. Получается почти 5600 долларей за 1 кг, это не считая отходы.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Рыбак

13:28:11 14-10-2025

Не бывает тунцов в 160 млн рублей не врите) их в килограммах меряють)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:18 14-10-2025

помню рыбачили, так они в принципе огромные, размером со свиноматку! там даже спец. палуба у яхты "на тунца" на корме нет борта, чтоб их затаскивать лебедкой!! потом подмораживать и пилить циркуляркой!! чтоб разделать

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:35:20 14-10-2025

Дары природы ))

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:47 14-10-2025

Фукусимские шпроты

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:10:41 14-10-2025

Гость (15:52:47 14-10-2025) Фукусимские шпроты... типа такого Старик у Хэмингуэя заловил.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:06:09 15-10-2025

Musik (16:10:41 14-10-2025) типа такого Старик у Хэмингуэя заловил.... Старик марлина заловил, или кого-то похожего. У него нос был длинный и острый.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

18:01:58 14-10-2025

Гость (15:52:47 14-10-2025) Фукусимские шпроты... Точно, там потихоньку водичку радиоактивную из реактора сливают..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:36:17 14-10-2025

такой тунец накопил в себе кучу тяжёлых металлов и есть его просто опасно.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:12:02 14-10-2025

Элен без ребят (18:36:17 14-10-2025) такой тунец накопил в себе кучу тяжёлых металлов и есть его ... А вам предлагали?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:03:25 14-10-2025

по телику показывали как взвешивали 250 кг, что то ценник за кг шкалит он что золотой?

  -2 Нравится
Ответить
