Российские школьники массово жалуются на диарею после модных китайских конфет из соцсетей
Тем не менее школьников это не останавливает — тренд оказался сильнее неприятных последствий
01 октября 2025, 16:00, ИА Амител
У российских школьников появилось новое сомнительное увлечение – китайские освежающие конфеты без сахара, которые стали трендом в соцсетях. Подростки ищут их по магазинам, делятся находками с друзьями и съедают пачками. Но вместе с модной сладостью дети получают неприятный "бонус" – массовые жалобы на диарею. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".
По словам самих школьников, расстройство кишечника начинается уже после пяти-семи драже. Несмотря на это, интерес к конфетам не падает: дети продолжают их покупать, обмениваться и обсуждать "побочки".
Эксперты предполагают, что причиной может быть сорбитол – натуральный сахарозаменитель, часто вызывающий слабительный эффект при переизбытке. На упаковке, как отмечают подростки, информация о подсластителях отсутствует, что только добавляет тревоги.
