Российские школьники массово жалуются на диарею после модных китайских конфет из соцсетей

Тем не менее школьников это не останавливает — тренд оказался сильнее неприятных последствий

01 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Ребенок с конфетами / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Ребенок с конфетами / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

У российских школьников появилось новое сомнительное увлечение – китайские освежающие конфеты без сахара, которые стали трендом в соцсетях. Подростки ищут их по магазинам, делятся находками с друзьями и съедают пачками. Но вместе с модной сладостью дети получают неприятный "бонус" – массовые жалобы на диарею. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

По словам самих школьников, расстройство кишечника начинается уже после пяти-семи драже. Несмотря на это, интерес к конфетам не падает: дети продолжают их покупать, обмениваться и обсуждать "побочки".

Эксперты предполагают, что причиной может быть сорбитол – натуральный сахарозаменитель, часто вызывающий слабительный эффект при переизбытке. На упаковке, как отмечают подростки, информация о подсластителях отсутствует, что только добавляет тревоги.

Россия дети школы

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

17:03:48 01-10-2025

жрут говно всякое, а потом плохо им на линейках, да в спортзале

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лунтик

19:26:31 01-10-2025

Гость (17:03:48 01-10-2025) жрут говно всякое, а потом плохо им на линейках, да в спортз... Зато фраза ищут на опу приключений, заиграла новыми красками в прямом смысле слова.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:14 02-10-2025

Закрыть туалеты и угостить всех в школе. Это отучит их на всю жизнь пихать в рот что попало.

  -3 Нравится
Ответить
