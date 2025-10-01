Российские школьники массово жалуются на диарею после модных китайских конфет из соцсетей

Тем не менее школьников это не останавливает — тренд оказался сильнее неприятных последствий

01 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Ребенок с конфетами / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

У российских школьников появилось новое сомнительное увлечение – китайские освежающие конфеты без сахара, которые стали трендом в соцсетях. Подростки ищут их по магазинам, делятся находками с друзьями и съедают пачками. Но вместе с модной сладостью дети получают неприятный "бонус" – массовые жалобы на диарею. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

По словам самих школьников, расстройство кишечника начинается уже после пяти-семи драже. Несмотря на это, интерес к конфетам не падает: дети продолжают их покупать, обмениваться и обсуждать "побочки".

Эксперты предполагают, что причиной может быть сорбитол – натуральный сахарозаменитель, часто вызывающий слабительный эффект при переизбытке. На упаковке, как отмечают подростки, информация о подсластителях отсутствует, что только добавляет тревоги.