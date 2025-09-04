НОВОСТИПроисшествия

Российские туристы оказываются в больницах, подхватывая странный вирус в Турции

Чаще всего заражение вызывает развитие острых желудочно-кишечных расстройств

04 сентября 2025, 13:23, ИА Амител

В августе сразу несколько десятков российских туристов пожаловались на тяжелое отравление во время отдыха в Турции, сообщает Telegram-канал Shot.

Причиной стал штамм бактерии Vibrio, которая активно размножается в теплой соленой воде и может попадать в организм человека через морепродукты, особенно моллюсков. В большинстве случаев заражение вызывает острые желудочно-кишечные расстройства, однако у людей с ослабленным иммунитетом бактерия способна проникать в кровь и вызывать сепсис. В зоне особого риска находятся дети.

«Одна из туристок рассказала, что вместе с мужем оказалась в больнице всего через несколько часов после купания в море. Оба жаловались на слабость, рвоту и жар выше 38 градусов», – пишет Telegram-канал.

Аналогичные жалобы звучат и от других россиян. В частных клиниках Алании отделения скорой помощи буквально переполнены отдыхающими с одинаковыми симптомами.

Похожие случаи зафиксированы и в Белеке. В отеле SY Hotels Belek постояльцы сообщают, что признаки отравления проявились у большинства отдыхающих. В другом отеле – Selectum Noa Belek – целая семья была вынуждена обратиться за экстренной помощью из-за неукротимой рвоты. Часть заболевших уже вернулась в Россию, привезя инфекцию с собой. Многие смогли восстановиться только после курса капельниц в турецких медучреждениях.

Ранее сообщалось, что в отеле Morea Family Resort&Spa в Анапе произошло массовое отравление детей хлором.

Туризм Вирус Турция Заболевания

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:29:12 04-09-2025

Новость для любителей Турции) ну если иными путями кроме как через еду не передается, отдыхайте там сколько угодно 😄

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:32:02 04-09-2025

а нечего шляться в страны нато
в горный катайтесь

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

13:55:38 04-09-2025

Musik (13:32:02 04-09-2025) а нечего шляться в страны натов горный катайтесь...
В Горном конечно лучше, но дороже. А главное, что антисанитария процветает на многих базах отдыха, симптомы те же, что и в Турции...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

13:33:13 04-09-2025

Так и хочется спросить: "Ну, чё, как отдохнули?". По-хорошему, каждый сам выбирает как и где отдыхать, но все возвращающиеся из стран с неблагоприятной зпид. обстановкой должны отправляться на карантин.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

10:36:50 05-09-2025

Гостья (13:33:13 04-09-2025) Так и хочется спросить: "Ну, чё, как отдохнули?". По-хорошем... А вас так и хочется спросить: "А Вы считаете себя хорошим человеком?"
Зависть, плохое качество! То что в Анапе ротовирус каждый год, в Сочи не море, а сточная канава - зато свое отечественное) Туристов очень жаль, выздоровления и меньше таких случаев в любом уголке планеты! А так пусть все хорошо, без неприятностей отдыхают там где хотят и где позволяют средства.

  2 Нравится
Ответить
