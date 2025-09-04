Российские туристы оказываются в больницах, подхватывая странный вирус в Турции
Чаще всего заражение вызывает развитие острых желудочно-кишечных расстройств
04 сентября 2025, 13:23, ИА Амител
В августе сразу несколько десятков российских туристов пожаловались на тяжелое отравление во время отдыха в Турции, сообщает Telegram-канал Shot.
Причиной стал штамм бактерии Vibrio, которая активно размножается в теплой соленой воде и может попадать в организм человека через морепродукты, особенно моллюсков. В большинстве случаев заражение вызывает острые желудочно-кишечные расстройства, однако у людей с ослабленным иммунитетом бактерия способна проникать в кровь и вызывать сепсис. В зоне особого риска находятся дети.
«Одна из туристок рассказала, что вместе с мужем оказалась в больнице всего через несколько часов после купания в море. Оба жаловались на слабость, рвоту и жар выше 38 градусов», – пишет Telegram-канал.
Аналогичные жалобы звучат и от других россиян. В частных клиниках Алании отделения скорой помощи буквально переполнены отдыхающими с одинаковыми симптомами.
Похожие случаи зафиксированы и в Белеке. В отеле SY Hotels Belek постояльцы сообщают, что признаки отравления проявились у большинства отдыхающих. В другом отеле – Selectum Noa Belek – целая семья была вынуждена обратиться за экстренной помощью из-за неукротимой рвоты. Часть заболевших уже вернулась в Россию, привезя инфекцию с собой. Многие смогли восстановиться только после курса капельниц в турецких медучреждениях.
Ранее сообщалось, что в отеле Morea Family Resort&Spa в Анапе произошло массовое отравление детей хлором.
13:29:12 04-09-2025
Новость для любителей Турции) ну если иными путями кроме как через еду не передается, отдыхайте там сколько угодно 😄
13:32:02 04-09-2025
а нечего шляться в страны нато
в горный катайтесь
13:55:38 04-09-2025
Musik (13:32:02 04-09-2025) а нечего шляться в страны натов горный катайтесь...
В Горном конечно лучше, но дороже. А главное, что антисанитария процветает на многих базах отдыха, симптомы те же, что и в Турции...
13:33:13 04-09-2025
Так и хочется спросить: "Ну, чё, как отдохнули?". По-хорошему, каждый сам выбирает как и где отдыхать, но все возвращающиеся из стран с неблагоприятной зпид. обстановкой должны отправляться на карантин.
10:36:50 05-09-2025
Гостья (13:33:13 04-09-2025) Так и хочется спросить: "Ну, чё, как отдохнули?". По-хорошем... А вас так и хочется спросить: "А Вы считаете себя хорошим человеком?"
Зависть, плохое качество! То что в Анапе ротовирус каждый год, в Сочи не море, а сточная канава - зато свое отечественное) Туристов очень жаль, выздоровления и меньше таких случаев в любом уголке планеты! А так пусть все хорошо, без неприятностей отдыхают там где хотят и где позволяют средства.