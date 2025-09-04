Российские туристы оказываются в больницах, подхватывая странный вирус в Турции

Чаще всего заражение вызывает развитие острых желудочно-кишечных расстройств

В августе сразу несколько десятков российских туристов пожаловались на тяжелое отравление во время отдыха в Турции, сообщает Telegram-канал Shot.

Причиной стал штамм бактерии Vibrio, которая активно размножается в теплой соленой воде и может попадать в организм человека через морепродукты, особенно моллюсков. В большинстве случаев заражение вызывает острые желудочно-кишечные расстройства, однако у людей с ослабленным иммунитетом бактерия способна проникать в кровь и вызывать сепсис. В зоне особого риска находятся дети.

«Одна из туристок рассказала, что вместе с мужем оказалась в больнице всего через несколько часов после купания в море. Оба жаловались на слабость, рвоту и жар выше 38 градусов», – пишет Telegram-канал.

Аналогичные жалобы звучат и от других россиян. В частных клиниках Алании отделения скорой помощи буквально переполнены отдыхающими с одинаковыми симптомами.

Похожие случаи зафиксированы и в Белеке. В отеле SY Hotels Belek постояльцы сообщают, что признаки отравления проявились у большинства отдыхающих. В другом отеле – Selectum Noa Belek – целая семья была вынуждена обратиться за экстренной помощью из-за неукротимой рвоты. Часть заболевших уже вернулась в Россию, привезя инфекцию с собой. Многие смогли восстановиться только после курса капельниц в турецких медучреждениях.

