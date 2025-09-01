Семеро детей госпитализированы с отравлением хлором в отеле Анапы

Во время купания туристы почувствовали резкий запах

01 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В отеле Morea Family Resort&Spa в Анапе произошло массовое отравление детей хлором. По данным издания Shot, семья из Краснодара, заплатившая за отдых 52 тысячи рублей за четыре дня, столкнулась с чрезвычайной ситуацией в бассейне комплекса. Во время купания туристы почувствовали резкий запах и немедленно покинули воду.

Несмотря на заверения сотрудников отеля, что "ничего страшного не произошло", у всех находившихся в бассейне проявились симптомы тяжелого отравления: слабость, рвота, сильный кашель и потеря сознания.

По словам пострадавших, администрация не оказала помощь и не вызвала скорую. В результате семь детей были доставлены в медицинское учреждение, четверо из них, включая двухлетнюю девочку, помещены в реанимацию.

Отдыхающие направили досудебную претензию руководству отеля, поскольку администрация не предложила извинений или компенсации.