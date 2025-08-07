От отравления чачей погибло не менее десяти человек на Кубани
Алкоголь был изготовлен кустарно, без контроля качества и с нарушением санитарных норм
07 августа 2025, 18:00, ИА Амител
На Кубани разгорелся скандал, вызванный массовым отравлением людей кустарным алкоголем. Жертвами суррогатной чачи стали по меньшей мере десять человек, сообщает РИА Новости. Несколько человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, а против продавцов, распространявших смертельно опасный напиток, возбуждены уголовные дела.
«30-летняя жительница Сочи, обвиняемая в продаже самодельного алкоголя, арестована на два месяца. Она вместе с напарницей торговала на рынке "Казачий" спиртосодержащей продукцией, изготовленной неизвестными лицами кустарным способом. Под видом домашнего вина и чачи женщина продавала жидкости, не соответствующие требованиям безопасности», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Во время заседания в Адлерском районном суде обвиняемая признала свою вину, подчеркнув, что не осознавала масштаба последствий.
«Полностью признаю вину. Это было неумышленное преступление», – сказала подозреваемая.
Согласно информации официального представителя МВД Ирины Волк, уже задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к трагедии. Обе торговали спиртосодержащей продукцией домашнего приготовления без соответствующих документов и разрешений.
«На данный момент известно о не менее чем десяти погибших. При этом МВД не исключает, что число пострадавших может вырасти – в числе покупателей самодельного алкоголя были и туристы, приехавшие на Кубань из других регионов страны», – отмечает издание.
Суд установил, что обвиняемые осознавали, что продаваемая ими чача изготовлена кустарно, без контроля качества и с нарушением санитарных норм. Количество реализованной продукции пока точно неизвестно.
Следственные органы продолжают устанавливать весь круг причастных к изготовлению и сбыту опасной продукции.
Ранее от отравления суррогатным сидром в РФ пострадали 90 человек.
18:17:02 07-08-2025
Вы еще Гагры Кубанью назовите. 10 км от Сириуса до Абхазии.
18:30:17 07-08-2025
Пейте и жрите больше туристы
18:48:47 07-08-2025
Чем дороже алкоголь в магазине (акцизы и т.д.), тем больше люди будут покупать суррогат. Проходили в истории неоднократно и вот опять, как в первый раз.
19:02:53 07-08-2025
От отравленной чачи в Адлере погибло 11 человек, ещё четверо, находятся в реанимации
Уже установлено три случая ввоза отравленного напитка из соседней Абхазии. Прилавки всех рынков в Адлере сейчас проверяются. Силовики ищут, куда ещё мог попасть тот самый контрафакт.
20:35:15 07-08-2025
Эти нелюди не хотят работать. Купил-продал наварился. Все население этих курортных городишек не хотят работать.
23:38:41 07-08-2025
Иван (20:35:15 07-08-2025) Эти нелюди не хотят работать. Купил-продал наварился. Все на... Ракшин тоже что-то учителем не захотел работать. Пошёл в купи-продай навариваться. Миллер газом, Сечин нефтью, Ротенберг дорогами торгуют. Вы же их не осуждаете? Или они тоже нелюди?
08:02:32 08-08-2025
Гость (23:38:41 07-08-2025) Ракшин тоже что-то учителем не захотел работать. Пошёл в ку... Вы зря думаете, что не осуждаем и не относим
00:10:49 08-08-2025
Иван (20:35:15 07-08-2025) Эти нелюди не хотят работать. Купил-продал наварился. Все на... Наверно в нашем Горном не по-другому
10:17:05 08-08-2025
От отравления не чачей, а метиловый спиртом. И это явно умышленное убийство