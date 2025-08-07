НОВОСТИПроисшествия

От отравления чачей погибло не менее десяти человек на Кубани

Алкоголь был изготовлен кустарно, без контроля качества и с нарушением санитарных норм

07 августа 2025, 18:00, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Кубани разгорелся скандал, вызванный массовым отравлением людей кустарным алкоголем. Жертвами суррогатной чачи стали по меньшей мере десять человек, сообщает РИА Новости. Несколько человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, а против продавцов, распространявших смертельно опасный напиток, возбуждены уголовные дела.

«30-летняя жительница Сочи, обвиняемая в продаже самодельного алкоголя, арестована на два месяца. Она вместе с напарницей торговала на рынке "Казачий" спиртосодержащей продукцией, изготовленной неизвестными лицами кустарным способом. Под видом домашнего вина и чачи женщина продавала жидкости, не соответствующие требованиям безопасности», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Во время заседания в Адлерском районном суде обвиняемая признала свою вину, подчеркнув, что не осознавала масштаба последствий.

«Полностью признаю вину. Это было неумышленное преступление», – сказала подозреваемая.

Согласно информации официального представителя МВД Ирины Волк, уже задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к трагедии. Обе торговали спиртосодержащей продукцией домашнего приготовления без соответствующих документов и разрешений.

«На данный момент известно о не менее чем десяти погибших. При этом МВД не исключает, что число пострадавших может вырасти – в числе покупателей самодельного алкоголя были и туристы, приехавшие на Кубань из других регионов страны», – отмечает издание.

Суд установил, что обвиняемые осознавали, что продаваемая ими чача изготовлена кустарно, без контроля качества и с нарушением санитарных норм. Количество реализованной продукции пока точно неизвестно.

Следственные органы продолжают устанавливать весь круг причастных к изготовлению и сбыту опасной продукции. 

Ранее от отравления суррогатным сидром в РФ пострадали 90 человек.

Фото: pxhere.com

Токсиколог назвал признаки отравления контрафактным алкоголем

При обнаружении симптомов нужно сразу обращаться за помощью к врачам
НОВОСТИЗдоровье

Здоровье алкоголь

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

18:17:02 07-08-2025

Вы еще Гагры Кубанью назовите. 10 км от Сириуса до Абхазии.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:17 07-08-2025

Пейте и жрите больше туристы

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

18:48:47 07-08-2025

Чем дороже алкоголь в магазине (акцизы и т.д.), тем больше люди будут покупать суррогат. Проходили в истории неоднократно и вот опять, как в первый раз.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

19:02:53 07-08-2025

От отравленной чачи в Адлере погибло 11 человек, ещё четверо, находятся в реанимации

Уже установлено три случая ввоза отравленного напитка из соседней Абхазии. Прилавки всех рынков в Адлере сейчас проверяются. Силовики ищут, куда ещё мог попасть тот самый контрафакт.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

20:35:15 07-08-2025

Эти нелюди не хотят работать. Купил-продал наварился. Все население этих курортных городишек не хотят работать.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:38:41 07-08-2025

Иван (20:35:15 07-08-2025) Эти нелюди не хотят работать. Купил-продал наварился. Все на... Ракшин тоже что-то учителем не захотел работать. Пошёл в купи-продай навариваться. Миллер газом, Сечин нефтью, Ротенберг дорогами торгуют. Вы же их не осуждаете? Или они тоже нелюди?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:32 08-08-2025

Гость (23:38:41 07-08-2025) Ракшин тоже что-то учителем не захотел работать. Пошёл в ку... Вы зря думаете, что не осуждаем и не относим

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:10:49 08-08-2025

Иван (20:35:15 07-08-2025) Эти нелюди не хотят работать. Купил-продал наварился. Все на... Наверно в нашем Горном не по-другому

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:05 08-08-2025

От отравления не чачей, а метиловый спиртом. И это явно умышленное убийство

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров