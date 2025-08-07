От отравления чачей погибло не менее десяти человек на Кубани

Алкоголь был изготовлен кустарно, без контроля качества и с нарушением санитарных норм

07 августа 2025, 18:00, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Кубани разгорелся скандал, вызванный массовым отравлением людей кустарным алкоголем. Жертвами суррогатной чачи стали по меньшей мере десять человек, сообщает РИА Новости. Несколько человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, а против продавцов, распространявших смертельно опасный напиток, возбуждены уголовные дела.

«30-летняя жительница Сочи, обвиняемая в продаже самодельного алкоголя, арестована на два месяца. Она вместе с напарницей торговала на рынке "Казачий" спиртосодержащей продукцией, изготовленной неизвестными лицами кустарным способом. Под видом домашнего вина и чачи женщина продавала жидкости, не соответствующие требованиям безопасности», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Во время заседания в Адлерском районном суде обвиняемая признала свою вину, подчеркнув, что не осознавала масштаба последствий.

«Полностью признаю вину. Это было неумышленное преступление», – сказала подозреваемая.

Согласно информации официального представителя МВД Ирины Волк, уже задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к трагедии. Обе торговали спиртосодержащей продукцией домашнего приготовления без соответствующих документов и разрешений.

«На данный момент известно о не менее чем десяти погибших. При этом МВД не исключает, что число пострадавших может вырасти – в числе покупателей самодельного алкоголя были и туристы, приехавшие на Кубань из других регионов страны», – отмечает издание.

Суд установил, что обвиняемые осознавали, что продаваемая ими чача изготовлена кустарно, без контроля качества и с нарушением санитарных норм. Количество реализованной продукции пока точно неизвестно.

Следственные органы продолжают устанавливать весь круг причастных к изготовлению и сбыту опасной продукции.

Ранее от отравления суррогатным сидром в РФ пострадали 90 человек.