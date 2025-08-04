Российские врачи спасли ребенка, которого по неосторожности ранили бензопилой

Мальчику повезло — цепь не задела глаз

04 августа 2025, 18:07, ИА Амител

Ижевские медики спасли ребенка, которого по неосторожности ранили бензопилой. Как сообщает Udm-info, 14-летний мальчик поступил в больницу с серьезной травмой головы: лицо и челюсть были разрезаны.

«Ребенок поступил в тяжелом состоянии, сама рана была достаточно обширная, она начиналась с лобной области и до угла рта. Помимо травм мягких тканей и мышц, у Анатолия были повреждены кости, лобная кость, были оскольчатые переломы», – рассказала челюстно-лицевой хирург Республиканской детской больницы Удмуртии Ксения Пестрякова.

Врач подчеркнула, что мальчику очень повезло – бензопила не задела глазное яблоко. Подросток мужественно перенес все операции и никогда не жаловался на боль.

Глава республики Александр Бречалов поблагодарил врачей за спасение подростка. Сейчас он уже дома, однако продолжает наблюдаться у медицинских специалистов.