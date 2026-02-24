Российских чиновников уволили после вечеринки с танцами и шампанским в мэрии

Корпоратив прошел 26 декабря 2025 года в честь Нового года

24 февраля 2026, 17:13, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Вице‑мэр города Пыть‑Ях в Ханты‑Мансийском автономном округе и начальница управления образования потеряли свои посты после скандального инцидента — новогодней вечеринки в здании мэрии. Об этом сообщает агентство ura.ru.

По данным издания, корпоратив с танцами и употреблением шампанского прошел 26 декабря 2025 года. В ходе разбирательства чиновники в своих объяснительных записках указали, что мероприятие затянулось до 4 часов утра. К вице‑мэру и руководителю управления образования присоединились коллеги из управления культуры и спорта.

После поступления информации о происшествии в администрации Пыть‑Яха была проведена служебная проверка. В рамках расследования опросили свидетелей инцидента, проверили документацию и внутренние регламенты. Так и подтвердили факты, изложенные в первоначальных сообщениях.

По результатам разбирательства вице‑мэр города, начальница управления образования и другие участники мероприятия были уволены с занимаемых должностей.

Администрация города подчеркнула, что подобные действия несовместимы с требованиями к служебному поведению госслужащих и подрывают доверие к органам местного самоуправления. На данный момент официальные комментарии от уволенных чиновников не поступали.