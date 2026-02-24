НОВОСТИОбщество

Российских чиновников уволили после вечеринки с танцами и шампанским в мэрии

Корпоратив прошел 26 декабря 2025 года в честь Нового года

24 февраля 2026, 17:13, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Вице‑мэр города Пыть‑Ях в Ханты‑Мансийском автономном округе и начальница управления образования потеряли свои посты после скандального инцидента — новогодней вечеринки в здании мэрии. Об этом сообщает агентство ura.ru.

По данным издания, корпоратив с танцами и употреблением шампанского прошел 26 декабря 2025 года. В ходе разбирательства чиновники в своих объяснительных записках указали, что мероприятие затянулось до 4 часов утра. К вице‑мэру и руководителю управления образования присоединились коллеги из управления культуры и спорта.

После поступления информации о происшествии в администрации Пыть‑Яха была проведена служебная проверка. В рамках расследования опросили свидетелей инцидента, проверили документацию и внутренние регламенты. Так и подтвердили факты, изложенные в первоначальных сообщениях.

По результатам разбирательства вице‑мэр города, начальница управления образования и другие участники мероприятия были уволены с занимаемых должностей. 

Администрация города подчеркнула, что подобные действия несовместимы с требованиями к служебному поведению госслужащих и подрывают доверие к органам местного самоуправления. На данный момент официальные комментарии от уволенных чиновников не поступали.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

17:16:39 24-02-2026

В смысле? Чо они такого сделали-то? Побухали на НГ?

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:33:19 24-02-2026

Проводите корпоративы в других местах, не смущайте весельем в мэрии. Там только обниматься и плакать.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:13 24-02-2026

Побольше и почаще надо увольнять...

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Василий

17:57:52 24-02-2026

Ну..бухнули немножко..Ничего страшного

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:01 24-02-2026

Доносчика первый кнут...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:30 24-02-2026

Чиновники наоборот, деньги народные сэкономили, о народе думали, ресторан не стали арендовывать, а их наказали... Странное решение.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:56 24-02-2026

Гость (18:32:30 24-02-2026) Чиновники наоборот, деньги народные сэкономили, о народе дум... Вот уж, да уж. Взяли и наказали - чиновники же должны когда-либо отдыхать, а то пашут и пашут с утра до позднего вечера изо дня в день.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:01 24-02-2026

Дурь какая-то. Ну работают они там, чем хуже других? ООО Рога и копыта могут в офисе праздновать, а чиновники чем хуже?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:53:35 24-02-2026

Народ поддерживает чиновников.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:28:08 25-02-2026

Musik (22:53:35 24-02-2026) Народ поддерживает чиновников. ... Русский народ справедливый

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров