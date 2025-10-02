Российским ИП запретят открывать магазины и заниматься грузоперевозками
Ограничения коснутся и части других сфер
02 октября 2025, 09:25, ИА Амител
Минфин РФ внес в Госдуму законопроект № 1026190-8, который серьезно меняет правила работы малого бизнеса на патентной системе налогообложения (ПСН). Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".
Согласно документу, с 1 января 2026 года лимит дохода для применения ПСН снизят в шесть раз – с нынешних 60 млн до 10 млн рублей в год. Из списка разрешенных видов деятельности уберут стационарную розничную торговлю с торговыми залами и грузовые перевозки. Под изменения, по оценкам, попадут около 507 тысяч небольших аптек и магазинов, а также примерно 277 тысяч перевозчиков.
Ограничения коснутся и части других сфер – ресторанов среднего уровня, салонов красоты, автомоек и некоторых IT-специалистов с высоким доходом. Работать по патенту смогут лишь те, кто ведет розничную торговлю через киоски, павильоны или стационарные точки без торговых залов.
В Минфине объясняют исключение розницы и перевозок тем, что именно в этих сферах обороты наибольшие. По прогнозам, новые правила принесут в бюджет дополнительно около 1,27 млрд рублей уже в 2026 году и до 3,3 млрд рублей ежегодно в следующие два года.
Всего же, по расчетам властей, корректировки в статьях 346.43 и 346.45 НК РФ обеспечат около 5 млрд рублей дополнительных доходов бюджета в течение трех лет.
Ну либо наоборот - доход в бюджет от этого только снизится, ИП закроются и пойдут в бюджетную сферу на ЗП от государства. или как в 90е - в тень
Гость (09:30:45 02-10-2025) Ну либо наоборот - доход в бюджет от этого только снизится, ... Добрый день это коснется только Патентной системы налогообложения как я помню на патенте сидят в основном те кто оказывает услуги , то бишь придется просто сменить систему налогообложения на усн доходы либо доходы-расходы и продолжать работать как было
Гость (11:31:50 02-10-2025) Добрый день это коснется только Патентной системы налогообло... Работать "как было" увы, не получится. Ибо с НГ, если не ошибаюсь, лимит без НДС для упрощенцев - 10 млн. То есть выручка должна быть меньше миллиона в месяц. А всем остальным нужно будет платить НДС.
Гость (11:31:50 02-10-2025) Добрый день это коснется только Патентной системы налогообло... Вшить этот налог в цену услуг, ерунда какая, инфляция то убавится от этого да? И налогова нагрузка не схлопнет огромную яасть бизнеса, который уже еле выживает
Давайте конкретику. Теперь не будет перевозчиков, которые прикрываются какими-то законами для малых и сверх-малых предприятий, чтобы не ставить терминалы оплаты в ОТ?
Гость (09:30:57 02-10-2025) Давайте конкретику. Теперь не будет перевозчиков, которые пр... Что именно вам непонятно в слове "грузоперевозки" и какое отношение перевозка грузов имеет к ОТ?
19:29:02 07-10-2025
Гость (09:30:57 02-10-2025) Давайте конкретику. Теперь не будет перевозчиков, которые пр... Проще говоря, не будет дармовозов, которые работают под чёрным флагом за понюшку табака, и нормальные перевозчики начнут наконец-то зарабатывать.
обкладывают
Насколько я вижу из текста, не запретят вообще, а запретят по патенту. То есть, скорее всего, они будут должны платить НДС. Значит, цены на услуги пойдут вверх, а государство соберет больше налогов. Может быть. Но это не точно.
Гость (09:38:04 02-10-2025) Насколько я вижу из текста, не запретят вообще, а запретят п... За всё в итоге заплатит население из своего кармана.
Гость (09:38:04 02-10-2025) Насколько я вижу из текста, не запретят вообще, а запретят п... Не соберет, тк количество бизнеса уменьшится, перейдут к монополизации, тк остануться ток гиганты, с субсидиями
- " Под изменения, по оценкам, попадут около 507 тысяч небольших аптек и магазинов, а также примерно 277 тысяч перевозчиков." -------------- Куда катимся - 800 тысяч врагов режима?
Гость (09:40:18 02-10-2025) - " Под изменения, по оценкам, попадут около 507 тысяч небол... Когда-то мне на этом ресурсе доказывали, что если "отвалится" непроизводственная сфера, то все эти "бездельники" получат-де по заслугам. На вопрос, кто будет покупать результаты труда тс, ежели у половины, а то и большей части населения денег будет только на дешевую еду, а то и этого не будет, ответа не последовало. Да, кто-то из этих тысяч перейдет на ОСНО, но кто-то, и немалая часть, подозреваю, закроется либо сменит сферу деятельности. Либо, что с теми же грузоперевозками очень вероятно, будет работать без документов. Работники в случае закрытия будут искать новую работу. Ну что, им будут рады в военкоматах. Видимо, либо умные люди видят в этой движухе профит, либо как обычно. Я лично склоняюсь ко второму - денег в бюджете нет, и его стараются пополнить любыми, пусть даже неработающими, способами.
15:54:52 02-10-2025
Гость (09:57:21 02-10-2025) Когда-то мне на этом ресурсе доказывали, что если "отвалится... Так ведь Силуанов так прямо и заявил, какие цели этой реформы. Нацпроекты, поддержка безопасности страны, поддержка семей военных с сво и что-то там еще было
Гость (09:40:18 02-10-2025) - " Под изменения, по оценкам, попадут около 507 тысяч небол... Вроде тот грузоперевозчик из бывших окраинских жителей, что разослал по России фуры с дронами, имел патент.
Гость (10:17:42 02-10-2025) Вроде тот грузоперевозчик из бывших окраинских жителей, что ... И какие выводы вы из этого делаете?
Гость (10:28:00 02-10-2025) И какие выводы вы из этого делаете?... Похоже, государство сделало.
Гость (10:31:56 02-10-2025) Похоже, государство сделало.... Лезвие Оккама, слышали?)
Гость (10:40:50 02-10-2025) Лезвие Оккама, слышали?) ... Обычно самая простая версия верна.
Гость (12:33:06 02-10-2025) Обычно самая простая версия верна.... Самая простая версия в данном случае - у государства заканчиваются деньги. Обычно именно этим объясняется повышение налогов, а вовсе не конспирологическими теориями заговора.
Гость (12:41:49 02-10-2025) Самая простая версия в данном случае - у государства заканчи... Те цифры дополнительных денег которые озвучены в статье это копейки в масштабах государства
Сначала мы жили бедно
А потом нас обокрали
Гость (09:40:37 02-10-2025) Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали ... Или так. Нежели богато, то и начинать не надо.......)))
Гость (09:40:37 02-10-2025) Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали ... Вчера у нас ничего не было, а сегодня и этого не стало.
Все веселее и веселее жить нам.
Чтобы не предпринимали — это все только чтобы оброк в виде налога собрать по максималке. Вывести из серой зоны все денежки.
Как говорится, все только начинается, ребята...
Прикроют обналичку, всего то . Откатчикам взяточникам меньше достанется , предприятия наконец перейдут к достойным перевозчикам.
Гость (09:59:39 02-10-2025) Прикроют обналичку, всего то . Откатчикам взяточникам меньше... Расскажите мне, какое отношение к обналичке имеют ИП, работающие на патенте? Особенно те, которые работают в розницу, продавая лекарства населению. Мне правда интересно.
Бомбилы-зазывалы не нуждаются в открытии ИП или ООО. Как возили так и возят.
А вот государство вместо профига получит большой чупа-чупс.
Покажите, расскажите хоть одну поправку в закон или новый закон, принятый хотя бы за последние 5 лет, который улучшил жизнь простого рабочего человека, как я, и таких же читателей и комментаторов здесь.
Я вот что-то не могу ничего вспомнить...
Работал в сфере перевозок , платил налоги всё как полагается. Да, были небольшие схемы, но всё в рамках ЗАКОНА. Ну что ж перейдем на черный нал, Привет 90-е и нулевые. А опыт у нас ооочень большой.
Дмитрий (11:21:03 02-10-2025) Работал в сфере перевозок , платил налоги всё как полагается... На каждую хитрую жопу у нас найдется свой хитрый болт с резьбой на 19 и мелкой насечкой. Но и на каждый хитрый болт с резьбой на 19 и мелкой насечкой у нас найдется своя жопа с лабиринтом
Musik (11:24:30 02-10-2025) На каждую хитрую жопу у нас найдется свой хитрый болт с резь... Я думаю это адресовано тем, кто пытается задушить небольшие компании повышая налоги , что бы залатать дыры в бюджете.
Если ты всю жизнь занимаешься перевозками и знаешь своё дело, а также имеется наработанная клиентская база ( т.е. не через АТИ) , я думаю мы разберёмся как нам работать в нынешних реалиях.
А что касается БОЛТОВ ? Да видели мы их и не раз.
Musik (11:24:30 02-10-2025) На каждую хитрую жопу у нас найдется свой хитрый болт с резь... Да видели мы эти болты и не раз.
На каждую хитрую жопу которая сидит и думает как побольше обложить налогом ? Так это им болты. А мы уйдем в тень. Схема то рабочая и проверенная временем. Это коснётся по большей части крупных компаний перевозчиков, которые и так банкротятся или висят на волоске.
Дмитрий (11:21:03 02-10-2025) Работал в сфере перевозок , платил налоги всё как полагается... Где ж ты столько нала наберёшь. Времечко другое, нал сегодня нереально дорогой.... Пяткой в другое место бахвалься.
Гость (13:38:51 02-10-2025) Где ж ты столько нала наберёшь. Времечко другое, нал сегодня... На данный момент работаю как с НДС так и без, так же с наличкой, которая уходит на зарплаты водителям. Не для кого не секрет, что водители сидят на минималке, остальное налом. Или я один тут так работаю)? Это условие работы, на которые либо согласен , либо нет. Никаких принуждений нет. А с вами уважаемый спорить тут и объясняться не собираюсь. Каждый работает как может. Всем добра и хорошего настроения.
Большинство перевозчиков на патенте вообще ничего не платит: заплатил в ОСФР раз в квартал и стоимость патента составила 0 р. Итого налоговая нагрузка 54 т.р. в год Может 6% на УСН не так и много? Большинство людей со своей з/п 13% платит.
Живу в сельской местности и имею небольшую торговую точку. Могу с уверенностью сказать что при средней наценке 20% на товар работа по УСН 6% и НДС 5% не имеет смысла. 11 процентов с оборота это грабеж, С большой долей вероятности это решение пролабировали крупные торговые сети. Им такая мелочь под ногами не нужна. Нам и так было с ними тяжело конкурировать потому что приходится закупать товар у посредников, Сети же имеют возможность с их оборотами и складскими помещениями закупать непрямую у производителей гораздо дешевле. Но вель многие местные небольшие производители имеют возможность реализации своих товаром именно через такие мелкие торговые точки как наши. Поэтому это удар не только по мелкой розничной торговле но и по производственному сектору. И реально при закрытии 500 тысяч торговых очек по России шлейф сокращений будет состоять как минимум 1,5 млн. продавцов (а они в остовном в сельской местности где и итак напряженка с трудозанятостью) и 1,5 -2 млн человек производителей средней и мелкой руки. А если вся эта когорта встанет на биржу кукую экономию получит бюджет?
Александр (20:32:09 02-10-2025) Живу в сельской местности и имею небольшую торговую точку. М... Совершенно верно сказано. Не разорятся сетевики, не разорятся жулики, которым закон не писан. Рядом со мной магазин. Знаю, что хозяйка старается соблюдать всё. Там и касса, как надо, и "честный знак", и проч.. "Крыши" у неё нет. А в трёх кварталах такой же магазин. Кассы до сих пор нет, пиво левое, потому дешевле, сигареты, алкоголь.. А хозяин в органах работает. Вот эти вряд ли пострадают...
Уменьшение кол-ва патентов, по сути уменьшить малоконтролируемые денежные потоки для налогов.. Просто кривизна в разных уровнях Москвы и регионов не только по пенсиям и зарплатам.. плохо это.
Многие поставят авто и ваши тк будут орать нам пенсионеры не нужны,за ваши 7р км небудут работать,проще идти на заводы,