Российским ИП запретят открывать магазины и заниматься грузоперевозками

Ограничения коснутся и части других сфер

02 октября 2025, 09:25, ИА Амител

Продавец в магазине / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Минфин РФ внес в Госдуму законопроект № 1026190-8, который серьезно меняет правила работы малого бизнеса на патентной системе налогообложения (ПСН). Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Согласно документу, с 1 января 2026 года лимит дохода для применения ПСН снизят в шесть раз – с нынешних 60 млн до 10 млн рублей в год. Из списка разрешенных видов деятельности уберут стационарную розничную торговлю с торговыми залами и грузовые перевозки. Под изменения, по оценкам, попадут около 507 тысяч небольших аптек и магазинов, а также примерно 277 тысяч перевозчиков.

Ограничения коснутся и части других сфер – ресторанов среднего уровня, салонов красоты, автомоек и некоторых IT-специалистов с высоким доходом. Работать по патенту смогут лишь те, кто ведет розничную торговлю через киоски, павильоны или стационарные точки без торговых залов.

В Минфине объясняют исключение розницы и перевозок тем, что именно в этих сферах обороты наибольшие. По прогнозам, новые правила принесут в бюджет дополнительно около 1,27 млрд рублей уже в 2026 году и до 3,3 млрд рублей ежегодно в следующие два года.

Всего же, по расчетам властей, корректировки в статьях 346.43 и 346.45 НК РФ обеспечат около 5 млрд рублей дополнительных доходов бюджета в течение трех лет.