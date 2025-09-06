Семейная пара посещала мечеть Чамлыджа в туристических целях

06 сентября 2025, 17:27, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Российским туристам грозит тюремный срок за поцелуй во дворе мечети в Стамбуле. Об этом сообщает Readovka.

Семейная пара посещала мечеть Чамлыджа в туристических целях. Во внутреннем дворе они обнялись и поцеловались, что вызвало негодование местных жителей. Инцидент сняли на видео и распространили в соцсетях.

После задержания россияне заявили, что не знали о местных нормах поведения и не имели дурных намерений. Однако прокуратура возбудила дело по статье об унижении религиозных ценностей, которая предусматривает от шести месяцев до одного года тюрьмы.