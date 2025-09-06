Российским туристам грозит тюремный срок за поцелуй во дворе мечети в Стамбуле
Семейная пара посещала мечеть Чамлыджа в туристических целях
06 сентября 2025, 17:27, ИА Амител
Российским туристам грозит тюремный срок за поцелуй во дворе мечети в Стамбуле. Об этом сообщает Readovka.
Семейная пара посещала мечеть Чамлыджа в туристических целях. Во внутреннем дворе они обнялись и поцеловались, что вызвало негодование местных жителей. Инцидент сняли на видео и распространили в соцсетях.
После задержания россияне заявили, что не знали о местных нормах поведения и не имели дурных намерений. Однако прокуратура возбудила дело по статье об унижении религиозных ценностей, которая предусматривает от шести месяцев до одного года тюрьмы.
Незнание не освобождает от ответственности.
Поосидят подумают
Со соими чуствами уже не знают, что делать.
То в мечети целуются, то на скалах в Горном Алтае свёклу со стрелой ресуют ...
Гость (18:38:38 06-09-2025) Незнание не освобождает от ответственности. Поосидят под... Судя по видео , замоташка целовалась ...
Гость (18:38:38 06-09-2025) Незнание не освобождает от ответственности. Поосидят под... Не свеклу, а оппу в проекции.
Там и за сопротивление полиции пристрелить могут.
Это ещё в Афганистан и Северную Корею туристические туры не на полную заработали.
🤣
А гаврик, на самокате рассекающий просторы мечети, никого не унизил? Он ведь по нарастающей пойдет. Велосипед, скутер, байк, авто, танк и т.д.